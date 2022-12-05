ОПЕК+ сохранит объемы добычи нефти на прежнем уровне

Декабрь 05, 2022 14:14

В это время на прошлой неделе мы писали о решающем периоде для цен на нефть. На этой неделе мы, возможно, получим представление о степени влияния недавних событий на рынке на его будущие перспективы.

Вчера члены ОПЕК+ встретились после принятия новых мер со стороны ЕС и G7, направленных на ограничение доходов России от нефти. Однако, несмотря на то, что на последнем заседании в октябре ОПЕК+ вызвала гнев западных стран, сократив добычу нефти, на этот раз ОПЕК+ решила сохранить объемы добычи на прежнем уровне.

Остановимся подробнее на новых мерах, которые вступили в силу сегодня, в понедельник, 5 декабря. ЕС ввел полный запрет на импорт российской нефти, и установленный Большой семеркой ценовой предел в 60 долларов США за баррель российской нефти также вступил в силу.

Москва уже дала понять, что не будет продавать свою нефть по установленным ценам, а вице-премьер Александр Новак заявил в воскресенье, что Россия скорее сократит добычу, чем продолжит продавать свою нефть по цене, диктуемой Западом.

Скорее всего, ОПЕК+ выбрала выжидательную позицию, чтобы изучить влияние этих новых мер на рынок нефти. Кроме того, поскольку Китай, по-видимому, готов отменить ограничения, введенные в связи с Covid, спрос на нефть, вероятно, изменится.

Поэтому, скорее всего, в ближайшие дни нефть станет одной из главных тем разговоров. Будет интересно наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться на рынке дальше. Итак, что еще будет происходить на этой неделе?

TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Источник:

Запасы сырой нефти в США

Первая неделя декабря будет относительно спокойной с точки зрения ключевых экономических событий. Тем не менее, продолжая тему сырой нефти, трейдерам, работающим с нефтью, стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США в среду.

Этот еженедельный индикатор отражает изменение количества баррелей сырой нефти, принадлежащих американским компаниям, что может дать представление о спросе на нефтепродукты в США.

Если запасы нефти истощаются быстрее или растут медленнее, чем ожидалось, это свидетельствует о высоком спросе на нефтепродукты. Однако, если запасы растут или падают медленнее, чем ожидалось, это указывает на слабый спрос. Любой результат может оказать опосредованное влияние на цены на нефть.

На прошлой неделе запасы нефти сократились почти на 13 млн баррелей, что намного больше, чем ожидалось. Это стало причиной роста цен на нефть в течение дня. Ожидается, что на этой неделе запасы нефти сократятся примерно на 2,8 млн баррелей.

Выступление председателя ЕЦБ Лагард

Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе стало последним важным событием в преддверии последнего заседания ФРС по вопросам политики в 2022 году, на котором, как ожидается, произойдет повышение ставки на 50 базисных пунктов.

В четверг всеобщее внимание обратится на председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая должна выступить в преддверии заседания ЕЦБ.

Следующее заседание ЕЦБ по вопросам политики назначено на 15 декабря, и после того, как согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, инфляция в еврозоне снизилась больше, чем ожидалось, рынки в настоящее ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов. Тем не менее инвесторы будут внимательно следить за выступлениями в поисках намеков на то, как ЕЦБ будет действовать на следующей неделе.

Ожидайте повышения волатильности европейских акций и валютных пар с евро будут во время выступления Лагард.

Индекс цен производителей США (ИЦП)

В пятницу Бюро трудовой статистики США опубликует последние данные по индексу цен производителей (ИЦП) за ноябрь.

В отличие от индекса потребительских цен (ИПЦ), ИЦП, как следует из названия, отслеживает инфляцию с точки зрения производств. ИЦП считается индикатором будущего движения ИПЦ, поскольку рост цен на продукцию обычно перекладывается на потребителя.

Следовательно, более падение индекса цен производителей можно рассматривать в качестве предвестника падения индекса потребительских цен в ближайшие месяцы и наоборот.

Ожидается, что индекс цен производителей вырос на 0,2% в месячном исчислении третий месяц подряд, в то время как в годовом исчислении замедлился до 7,2% по сравнению с 8% в предыдущем месяце.

Помните, публикация экономических данных часто приводит к увеличению волатильности на рынке. Поэтому трейдеры и инвесторы должны следить за основными событиями и проявлять повышенную осторожность, если планируют торговать или инвестировать в это время.

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