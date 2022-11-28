Инфляция, сырая нефть и отчет NFP в центре внимания

Ноябрь 28, 2022 16:03

В прошлую среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала протокол своего ноябрьского заседания. Несмотря на явно ястребиный характер пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла во время ноябрьского повышения процентной ставки, в протоколе виден гораздо более голубиный тон.

Очевидно, что «значительное большинство» членов ФРС согласилось с тем, что вскоре темпы повышения процентных ставок будет уместно замедлить.

Ранее в этом месяце инфляция в США составила 7,7% по сравнению с 8,2% в предыдущем месяце. Это породило предположения о том, что инфляция в США, возможно, достигла своего пика. Следовательно, после четырех последовательных повышений ставок на 75 базисных пунктов рынки теперь ожидают, что на своем следующем заседании по вопросам политики в декабре ФРС поднимет ставки менее чем на 50 базисных пунктов.

Реакция рынков на протокол ФРС была предсказуема. Уолл-стрит росла в течение дня, в то время как доллар США двигался в противоположном направлении, так как теперь инвесторы ожидают большей сдержанности со стороны ФРС в будущем. Однако, когда рынки вновь открылись после перерыва в День Благодарения, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite немного снизились, но завершили неделю ростом.

Тем временем цены на нефть продолжили снижаться. Brent завершила неделю падением на 4,2%, в то время как WTI снизилась на 4,4% , при этом обе находятся на самых низких уровнях с января 2022 года.

Хотя это хорошая новость с точки зрения глобальной инфляции, которая усугубилась высокими ценами на нефть и газ, их снижение в значительной степени свидетельствует об ухудшении экономических перспектив и является еще одним сигналом того, что мировая экономика, похоже, движется навстречу рецессии.

Но достаточно говорить о прошлой неделе. Что насчет текущей? Далее мы расскажем о важных новостных событиях на этой неделе и об их возможных последствиях для трейдеров и инвесторов.

Инфляция в еврозоне

Европейский центральный банк (ЕЦБ), который начал ужесточение политики позже, чем ФРС и Банк Англии, совершил рекордные повышения ставки на 75 базисных пунктов несколько раз подряд.

В среду в 10:00 по GMT еврозона опубликует свои последние данные по инфляции, и мы узнаем, принесли ли меры ЕЦБ какие-нибудь плоды.

Инфляция в еврозоне за 12 месяцев (до октября 2022 года) была зафиксирована на уровне 10,6% по сравнению с 9,9% в предыдущем месяце. Ожидается, что в ноябре этот показатель снизится до 10,4%. Это может означать, что инфляция в еврозоне достигла своего пика.

Следующее решение ЕЦБ по процентной ставке запланировано на 15 декабря, и в настоящее время рыночный консенсус заключается в том, что, хотя ставки снова повысятся, размер повышения сократится до 50 базисных пунктов.

Если инфляция окажется выше, чем ожидалось, это, возможно, породит слухи о том, что декабрьское повышение ставки будет выше, чем ожидается в настоящее время. Это, вероятно, окажет негативное влияние на европейский фондовый рынок и положительно скажется на евро.

Запасы сырой нефти в США

Как отмечалось выше, после роста до уровня 14-летнего максимума с июня цены на сырую нефть следуют нисходящей траектории, несмотря на то, что ОПЕК+ недавно объявила о сокращении добычи нефти.

Причиной этого понижательного давления главным образом является ухудшение экономических перспектив. Когда экономика сокращается, спрос на нефть неизбежно падает, что опосредованно влияет на ее цену. Поэтому, предвидя рецессию, рынок пытается учесть это потенциальное падение спроса на сырую нефть, закладывая это в цену.

Кроме того, несмотря на предположения о том, что Китай начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с Covid-19, недавний всплеск случаев заболевания Covid вызвал противоположную реакцию. Ряд новых ограничений был введен по всей стране, в том числе в Пекине. Поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, это оказало значительное понижательное давление на цены на фоне опасений снижения спроса со стороны Китая.

В среду в 15:30 по GMT Управление энергетической информации (EIA) объявит данные о запасах сырой нефти. Этот индикатор публикуется еженедельно и измеряет изменение количество баррелей сырой нефти, принадлежащее американским компаниям, что может оказать косвенное влияние на цены.

Согласно прогнозам, после падения более чем на 3,5 млн на прошлой неделе запасы нефти сократятся еще на 1,055 млн. Если это снижение окажется меньше, чем ожидалось, это будет свидетельствовать о слабом спросе на нефтепродукты, что может оказать дальнейшее понижательное давление на стоимость нефти в преддверии следующего заседания ОПЕК, которое состоится 4 декабря.

TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Отчет Nonfarm Payrolls и уровень безработицы

На прошлой неделе мы узнали, что количество граждан США, подающих новые заявки на пособие по безработице, увеличилось до трехмесячного максимума. Теперь внимание будет обращено на важнейшие данные по изменению числа занятых вне сельскохозяйственного секторе США (отчет NFP) и уровне безработицы за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу.

Отчет NFP всегда является долгожданным событием на рынках, но в этом году в условиях растущей инфляции и низкого экономического роста его значение заметно возросло.

Nonfarm Payrolls отражает, сколько рабочих мест было создано в США в предыдущем месяце. Несмотря на два последовательных квартала отрицательного экономического роста в первой половине 2022 года, Бюро экономического анализа (БЭА) решило официально не объявлять рецессию по ряду причин, одной из которых был сильный рынок труда в США. Следовательно, инвесторы внимательно изучили эти цифры для обнаружения любых намеков на экономический спад.

Сильный рынок труда также побудил ФРС более агрессивно повышать процентные ставки, поскольку чем сильнее рынок труда, тем меньше ФРС можно беспокоиться о непреднамеренном разжигании рецессии.

Как упоминалось нами выше, рынок ожидает повышения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре. Учитывая, что это говорит о значительном замедлении по сравнению с предыдущими повышениями ставки ФРС, маловероятно, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе заставит рынок пересмотреть свои ожидания в сторону понижения, если только результаты NFP не будут намного ниже, чем ожидалось.

Независимо от результата, во время публикации стоит ожидать роста волатильности на финансовых рынках.

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