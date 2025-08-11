Cum poți tranzacționa Apple după performanța fiscală din Q3 2025

August 11, 2025 13:58

Fondată în 1976 și cu sediul în Cupertino, California, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) este una dintre cele mai mari companii de tehnologie de consum din lume. Compania proiectează, produce și comercializează o gamă largă de produse și servicii, inclusiv iPhone, iPad, Mac, Apple Watch și servicii precum App Store, Apple Music, iCloud și Apple Pay. De asemenea, își extinde prezența în domenii precum inteligența artificială, serviciile financiare și realitatea augmentată.

Aflați mai multe despre performanța Apple din trimestrul fiscal al doilea din 2025 și previziunile analiștilor pentru acțiune. Acest material este destinat exclusiv în scopuri informative și nu constituie consiliere financiară. Consultați un consilier financiar înainte de a lua decizii de investiție.

Acțiune: Apple Inc. Simbol pentru Contul Invest.MT5: AAPL Data Ideii: 4 August 2025 Interval de Timp: 1 - 12 luni Nivel de Intrare: $217.00 Nivel Țintă: $275.00 Dimensiunea Poziției pentru Contul Invest.MT5: Maxim 5% Risc: Ridicat

Contul Invest.MT5 vă permite să achiziționați acțiuni și participații reale de la unele dintre cele mai mari burse de valori din lume.

Avertisment privind Riscul: Performanța anterioară nu constituie un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanței ulterioare. Toate tranzacțiile prezintă risc ridicat și puteți pierde mai mult decât suma riscată într-o tranzacție. Nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți, deoarece unele tranzacții vor genera pierderi, iar altele vor fi profitabile. Începeți cu sume mici pentru a vă înțelege propriul nivel de toleranță la risc sau exersați mai întâi pe un cont demo pentru a vă dezvolta cunoștințele înainte de a investi.

Sursă: TradingView - Performanța anterioară nu constituie un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Rezumatul Performanței Apple pentru Trimestrul Fiscal Q3 2025

Indicator de Performanță Rezultat Efectiv Rezultat Așteptat Depășire sau Ratare? Câștiguri pe Acțiune $1.57 $1.43 Depășit ✅ Venituri $94.04 miliarde $89.53 miliarde Depășit ✅

Aspecte Cheie

Veniturile totale au crescut cu 10%, cea mai mare creștere trimestrială a veniturilor Apple din decembrie 2021 Venituri iPhone: $44.58 miliarde față de $40.22 miliarde estimate Venituri Mac: $8.05 miliarde față de $7.26 miliarde estimate Venituri iPad: 6,58 miliarde USD față de 7,24 miliarde USD prognozate Venituri din servicii: 27,42 miliarde USD față de 26,80 miliarde USD prognozate

Revenire de 4% în China și creșteri cu două cifre pe piețele emergente și în Europa

800 milioane USD în costuri tarifare pentru trimestru, sub nivelul de 900 milioane USD estimat de analiști

Aproximativ 1% din creșterea veniturilor de 10% a fost atribuită clienților care achiziționează mai multe produse pentru a anticipa potențialele tarife

Apple anticipează costuri tarifare potențiale de 1,1 miliarde USD pentru trimestrul septembrie

7 companii achiziționate în acest an pentru a susține dezvoltarea inteligenței artificiale, cu mai multe achiziții preconizate având în vedere rezervele de numerar de 133 miliarde USD

Instalările de dispozitive au atins niveluri record pentru iPhone, Mac și Watch, susținând performanțe comerciale mai solide în categoriile sale principale de produse

Siri îmbunătățit amânat pentru 2026

Anumite preocupări privind lipsa de inovație iPhone în comparație cu lansarea telefoanelor pliabile de către concurenți

Sursă: Rezultate Trimestriale Apple

Prognoza Analiștilor pentru Prețul Acțiunilor Apple pe 12 Luni

Conform a 27 de analiști de pe Wall Street, sondați de TipRanks, care oferă o prognoză a prețului acțiunilor Apple pe 12 luni în ultimele 3 luni:

Recomandări de Cumpărare: 14

Recomandări de Menținere: 12

Recomandări de Vânzare: 1

Ținta Medie de Preț: $232.33

Ținta Maximă de Preț: $275.00

Ținta de Preț Minimă: $173.00

Sursă: Lista de Acțiuni Admiral Markets Macroscop, Apple. 4 august 2025. Performanța trecută nu constituie un indicator fiabil pentru rezultatele viitoare.

Exemplu de Strategie de Tranzacționare: Apple

Următoarele exemple de tranzacționare sunt doar în scop educațional și nu constituie sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să efectueze cercetări independente înainte de a lua decizii de tranzacționare. Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Apple ar putea fi următorul:

Intrare: Depășirea maximului post-rezultate la $217.00 Țintă: Puțin sub cel mai ridicat preț țintă al analiștilor la $275.00 Risc: Mic, maximum 5% din cont Orizont temporal: 1-12 luni EXEMPLU DE TRANZACȚIE Cumpărați 10 Acțiuni Alphabet: $2.170 (10 * $217,00) Dacă obiectivul este atins: $580 profit potențial ($275.00 - $217.00 * 10) Dacă obiectivul nu este atins: Să presupunem că un trader a decis să închidă tranzacția sub nivelul de intrare la cea mai scăzută țintă de preț a analistului de $173.00. Aceasta ar rezulta într-o pierdere de $440 ($217.00 - $173.00 * 10) Comisionul contului Invest.MT5: 10 acțiuni * $0.02 per acțiune pentru acțiunile americane = $0.20 (Declanșează Comisionul Minim de Tranzacționare de $1.00)

Rețineți că piețele sunt volatile, iar cotația acțiunilor Apple va fluctua și poate chiar să înregistreze o tendință descendentă. Există impedimente semnificative pentru titlul financiar, inclusiv: o creștere a costurilor legate de tarife, lipsa de inovație în produsele iPhone, întârzieri la actualizarea Siri și absența unor achiziții semnificative pentru a stimula produsele de inteligență artificială. Există, de asemenea, preocupări cu privire la potențialele litigii privind acordul de căutare implicit al Apple cu Google, care ar putea costa până la $12.5 miliarde.

Cum să Achiziționați Acțiuni Apple în 4 Pași

Deschideți un cont cu Admiral Markets pentru a accesa platforma de tranzacționare. Faceți clic pe Tranzacționare sau Investire pe unul dintre conturile dumneavoastră live sau demo pentru a deschide platforma web. Căutați acțiunea dorită în fereastra de căutare din partea de sus. Introduceți nivelurile de intrare, stop-loss și take profit în biletul de tranzacționare.

Sursă: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Apple. Lunar. Dată: ianuarie 2014 până în august 2025, capturată pe 4 august 2025. Performanța anterioară nu constituie un indicator fiabil al rezultatelor sau performanței viitoare.

Considerați că Prețul Acțiunilor Apple se va Evolua Diferit?

Dacă apreciați că există o probabilitate mai mare ca prețul acțiunilor Apple să scadă, atunci puteți de asemenea să tranzacționați short utilizând CFD-uri (Contracte pentru Diferență). Cu toate acestea, acestea prezintă riscuri asociate mai mari și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Aflați mai multe despre CFD-uri în acest articol Cum să Tranzacționați CFD-uri.

