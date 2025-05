Cum poți tranzacționa Disney după rezultatele financiare din Q2 2025

Mai 14, 2025 21:32

The Walt Disney Company, cunoscută în mod obișnuit sub numele de Disney, a fost fondată în 1923 și este unul dintre cele mai mari conglomerate de divertisment din lume. Are operațiuni în domeniul filmelor, al produselor comerciale, al rețelelor de televiziune, al streamingului online, al sportului și al parcurilor tematice. Află mai multe despre performanța Disney în al doilea trimestru al anului 2025 și despre previziunile analiștilor pentru acțiunile companiei.

Acest material are scop informativ și nu constituie sfaturi financiare. Consultă un consultant financiar înainte de a lua decizii de investiții.

Acțiunea: The Walt Disney Co. Simbolul pentru contul Invest.MT5: DIS Data ideii: 12 Mai 2025 Orizontul de timp: 1 - 12 luni Nivel de intrare: $112.00 Nivel țintă: $140.00 Dimensiunea poziției în contul Invest.MT5: Max 5% Riscul: Ridicat

Contul Invest.MT5 îți permite să cumperi acțiuni și titluri reale de la unele dintre cele mai mari burse de valori din lume.

Avertisment de risc: Performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare. Orice tranzacționezi prezintă un risc ridicat și poți pierde mai mult decât ai riscat într-o tranzacție. Nu investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi, deoarece unele tranzacții vor pierde, iar altele vor câștiga. Începe cu tranzacții mici pentru a-ți înțelege propriul nivel de toleranță la risc sau exersează pe un cont demo pentru a-ți dezvolta cunoștințele înainte de a investi.

Performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare sau al performanțelor viitoare. Orice tranzacționezi prezintă un risc ridicat și poți pierde mai mult decât ai riscat într-o tranzacție. Nu investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi, deoarece unele tranzacții vor pierde, iar altele vor câștiga. Începe cu tranzacții mici pentru a-ți înțelege propriul nivel de toleranță la risc sau exersează pe un cont demo pentru a-ți dezvolta cunoștințele înainte de a investi. Tranzacțiile nu sunt potrivite pentru toată lumea. Tranzacțiile sunt extrem de speculative și prezintă un risc semnificativ de pierdere. Deși oferă oportunități potențiale, tranzacțiile implică, de asemenea, o volatilitate ridicată, iar tranzacțiile cu levier pot amplifica atât câștigurile, cât și pierderile. Investitorii de retail trebuie să înțeleagă pe deplin aceste riscuri înainte de a tranzacționa.

Sursa: TradingView - Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare

Performanța Disney în trimestrul al doilea din 2025

Iată câteva dintre cele mai importante aspecte din raportul financiar al Disney pentru al doilea trimestru al anului 2025:

Câștig pe acțiune: 1,45 USD față de 1,20 USD cât se aștepta

Venituri: 23,62 miliarde USD față de 23,14 miliarde USD cât se aștepta, în creștere cu 7% față de anul precedent

Venit net: 3,28 miliarde USD, în creștere față de pierderea de 20 de milioane USD înregistrată în același trimestru al anului trecut

Venituri din divertisment: 10,68 miliarde de dolari, în creștere cu 9% față de anul precedent

Abonați Disney+: creștere de 1,4 milioane în ultimul trimestru

La prima vedere, Disney a depășit așteptările analiștilor în ceea ce privește majoritatea indicatorilor financiari. În trecut, Disney a declarat că se așteaptă la o scădere a abonamentelor la serviciul său de streaming Disney+. Creșterea de 1,4 milioane aduce numărul total de spectatori la 126 de milioane în întreaga lume. În raportul privind rezultatele financiare, Disney se așteaptă la o creștere modestă a numărului de abonați în trimestrul curent.

În timp ce vânzările de bilete pentru Snow White și Captain America: Brave New World au înregistrat rezultate sub așteptări, divizia de divertisment a fost susținută de cifrele solide înregistrate de Mufasa: The Lion King și Moana 2. Segmentul sportiv, format în principal din ESPN, a înregistrat, de asemenea, o creștere de 5% datorită veniturilor mai mari din publicitate obținute din difuzarea a trei meciuri din College Football Playoff și a unui meci suplimentar din National Football League.

Divizia de parcuri tematice și resorturi Disney a înregistrat o creștere de 9% a veniturilor, până la 6,5 miliarde de dolari. Veniturile din parcurile internaționale au scăzut cu 5%, dar Disney a anunțat planuri pentru un nou resort și parc tematic în Abu Dhabi. Prețul acțiunilor Disney a crescut cu aproximativ 10% după publicarea rezultatelor financiare.

În ciuda rezultatelor financiare peste așteptări, unii analiști rămân mai prudenți în privința acțiunilor, deoarece există mai multe obstacole pentru companie. Veniturile Disney din rețelele de televiziune au înregistrat o scădere constantă, în linie cu tendințele generale ale industriei, deoarece telespectatorii renunță la canalele de televiziune tradiționale în favoarea streamingului online. Segmentul său sportiv, ESPN, se confruntă acum cu o concurență crescută, deoarece alte companii de tehnologie, precum Netflix și Amazon, licitează și ele pentru drepturile de difuzare a meciurilor.

De la nivelul record atins în martie 2021, acțiunile companiei au scăzut cu peste 40%. Perspectivele incerte au determinat unii analiști să recomande menținerea acțiunilor la nivelul actual, după cum se arată mai jos.

Prognoza pentru acțiunile Disney - Ce spun analiștii?

Conform unui sondaj realizat de TipRanks în rândul a 17 analiști care au oferit o prognoză pentru prețul acțiunilor Disney pe 12 luni în ultimele 3 luni, în prezent există 13 recomandări de cumpărare, 4 de păstrare și 0 de vânzare pentru aceste acțiuni. Cel mai ridicat nivel al prețului pentru o prognoză a acțiunilor Disney este de 140,00 USD, iar cel mai scăzut nivel al prețului țintă este de 100,00 USD.

Prețul țintă mediu pentru o prognoză privind acțiunile Disney este de 123,00 USD.

Sursa: Lista acțiunilor Admiral Markets, DIS. 12 Mai 2025. Performanțele anterioare nu constituie un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Disney

Următoarele exemple de tranzacționare sunt doar în scop educativ și nu constituie sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să efectueze cercetări independente înainte de a lua decizii de tranzacționare.

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor Disney ar putea fi următorul:

Cumpărarea acțiunilor la o depășire a maximului post-rezultate de 112,00 USD, pentru a permite volatilitatea.

Obiectivul este puțin sub cel mai ridicat preț țintă al analiștilor, de 140,00 USD.

Riscul trebuie să fie redus, de maximum 5% din valoarea totală a contului.

Perioada = 1 – 12 luni

Dacă se cumpără 10 acțiuni Disney:

Dacă ținta este atinsă = profit potențial de 280,00 USD [(140,00 USD - 112,00 USD) * 10 acțiuni].

Rețineți că piețele fluctuează. De fapt, prețul acțiunilor poate scădea și mai mult, în special din cauza unor dificultăți cu care se confruntă segmentul sportiv și rețeaua de televiziune Disney.

Este important să gestionați bine riscurile și să știți întotdeauna cât puteți pierde potențial dintr-o tranzacție, precum și riscurile implicate și costurile.

Cu contul Admiral Markets Invest.MT5, puteți cumpăra și vinde acțiuni americane cu o comision de la 0,02 USD pe acțiune. Aceasta înseamnă că achiziționarea a 10 acțiuni Disney ar genera un comision de 0,20 USD (0,02 USD * 10 acțiuni) pentru executarea unei tranzacții pe fiecare parte.

Cu toate acestea, există un comision minim de tranzacție de 1 USD. Prin urmare, exemplul de tranzacție de mai sus ar genera un comision total de 1 USD.

Cum poți cumpăra acțiuni Disney în 4 pași

Cu Admiral Markets poți cumpăra acțiuni cu un comision redus de doar $0,02 pe acțiune și un comision minim de doar $1 pentru acțiunile din SUA.

Deschide un cont la Admiral Markets pentru a accesa Dashboard-ul. Click pe “Începe să investești” pe unul dintre conturile tale live sau demo pentru a deschide platforma web. Caută acțiunea ta în partea de jos a ferestrei Market Watch și trage simbolul pe grafic. Utilizează funcția de tranzacționare cu un singur click sau fă click dreapta și deschide un bilet de tranzacționare pentru a introduce dimensiunea tranzacției, “stop loss” și “take profit”.

Sursa: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader . Disney. Lunar. Data: ianuarie 2013 - mai 2025, captura 12 mai 2025. Performanțele anterioare nu constituie un indicator fiabil al rezultatelor sau performanțelor viitoare.

Observi că prețul acțiunilor Disney se mișcă diferit?

În cazul în care crezi că există o șansă mai mare ca prețul acțiunilor Disney să scadă, atunci poți face tranzacții short utilizând CFD (Contracte pentru Diferență). Totuși, acestea au riscuri asociate mai mari și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Află mai multe despre CFD-uri în acest articol: Cum poți tranzacționa CFD-uri.

INFORMAȚII DESPRE MATERIALELE ANALITICE:

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, recenziile pieței, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare „Analiză”) publicate pe site-urile firmelor de investiții ale Admiral Markets care operează sub marca Admiral Markets (denumită în continuare „Admiral Markets”). Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat doar în scop informativ și nu poate fi interpretat în niciun caz ca un sfat sau o recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența cercetării în domeniul investițiilor și că nu face obiectul niciunei interdicții privind tranzacționarea înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.

2. Orice decizie de investiție este luată numai de către fiecare client în parte, întrucât Admiral Markets nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daună rezultată din orice astfel de decizie, bazată sau nu pe conținut.

3. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității Analizei, Admiral Markets a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

4. Analiza este pregătită de un analist (denumit în continuare „Autorul”). Autorul, Jitanchandra Solanki, este angajat al Admiral Markets. Acest conținut este o comunicare de marketing și nu constituie o cercetare financiară independentă.

5. Deși se depun toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că toate sursele conținutului sunt de încredere și că toate informațiile sunt prezentate, pe cât posibil, într-o manieră inteligibilă, oportună, precisă și completă, Admiral Markets nu garantează acuratețea sau caracterul complet al informațiilor cuprinse în analiză.

6. Orice fel de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare indicată în cadrul conținutului nu trebuie interpretată ca o promisiune expresă sau implicită, garanție sau implicare din partea Admiral Markets pentru orice performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate atât să crească, cât și să scadă, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.

7. Produsele cu levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt de natură speculativă și pot duce la pierderi sau profit. Înainte de a începe tranzacțiile, te rugăm să te asiguri că înțelegi pe deplin riscurile implicate.