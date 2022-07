A economia da Zona Euro depende do próximo passo do BCE

Julho 20, 2022 22:22

A economia da zona do euro depende do próximo passo do Banco Central Europeu (BCE), tendo atingido o ponto de inflexão entre a política monetária branda e a inflação. A orientação de taxa de juro do BCE no momento da redação é de 0%, enquanto a inflação disparou para 8,6% em junho numa base anual.

O banco central parece estar ciente dos riscos e, pela primeira vez em 11 anos, está inclinado a uma subida de 0,25% a 0,50% na taxa de juro. A reunião de política monetária do BCE é amanhã, quinta-feira, 21 de julho.

O euro ganhou terreno com a especulação de que o BCE decidirá sobre a opção mais agressiva de um aumento de 0,5% na taxa, mas tem um longo caminho a percorrer após vários meses de fraqueza em relação ao dólar. É razoável esperar que, se o BCE não tomar medidas firmes, os mercados de trading possam perder a confiança e o euro possa ver outra liquidação.

À medida que o BCE se transforma de 'dove' a 'hawk', isst deixa apenas o Banco do Japão (BoJ) hasteando a bandeira da política monetária 'dovish' fora dos países do G7. A menos, é claro, que o BoJ ofereça uma surpresa na sua decisão sobre a taxa de juro de julho. O banco central do Japão reúne-se a 21 de julho, no mesmo dia que o BCE. Os pares de moedas JPY podem sofrer alterações se houver algum movimento inesperado do BoJ.

Noutras notícias de trading, o Reino Unido divulgou os dados do Índice de Preços do Consumidor (IPC) para junho nesta manhã. Esperava-se que o benchmark subisse de 9,1% para 9,3%, mas o resultado final foi de 9,4%. Isto pode definir expectativas para outro aumento da taxa pelo Banco da Inglaterra.

O Bank of Canada informa os últimos resultados do IPC de junho hoje. A inflação deverá ter subido de 6,1 por cento anteriormente para 6,7 ​​por cento numa base anual.

Em notícias de ganhos, afabricante de carros verdes de mega capitalização Tesla divulga os seus ganhos do segundo trimestre hoje. As ações passaram por uma turbulência considerável quando a controversa aquisição do Twitter por Elon Musk foi divulgada nos media. Os ventos contrários do COVID-19 na China, varrendo a indústria de produção de automóveis, não ajudaram em nada. Além disso, o conflito na Ucrânia inflacionou os preços das matérias-primas, o que pode ter causado um impacto no resultado final.

Espera-se que estas forças económicas e geo-políticas adversas tenham reduzido a receita da Tesla no período.

