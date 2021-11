Previsão Semanal do Mercado: NFP, OPEP e PIB em destaque

Novembro 29, 2021 21:00

Embora a nova variante de Covid, Omicron, domine o tema do mercado desta semana, há uma variedade de notícias económicas importantes agendadas.

O dólar canadiano (CAD) estará em destaque com os dados do PIB divulgados na terça-feira e os números do emprego na sexta-feira. O CAD era uma das moedas de melhor desempenho antes da liquidação da semana passada em moedas de commodities e do colapso dos preços do petróleo.

A maior parte do mercado estará focada nas principais declarações dos EUA nesta semana, que incluem dados do ISM Manufacturing PMI na quarta-feira e dados da Non-Farm Payroll na sexta-feira. O dólar norte-americano teve o seu melhor desempenho nas últimas semanas, com o aumento das taxas de juro a ser refletido no preço mais cedo.

Os índices globais sofreram as suas maiores quedas diárias este ano, à medida que os receios em torno da nova variante da Covid Omicron fizeram os investidores correrem para a saída. Isso significa que os safe havens vão estar em destaque esta semana também.

Pode aprender mais sobre alguns dos temas globais que afetam os mercados nesta seleção de novos artigos educativos.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário de Forex da plataforma de trading MetaTrader 5 oferecida pela Admirals.

Radar do Trader - US Non-Farm Payroll (NFP)

Na sexta-feira, 3 de dezembro, às 13:30 GMT, o Bureau of Labor Statistics divulga o seu último relatório sobre a taxa de desemprego, os rendimentos médios por hora e a variação do emprego não agrícola. Os dados relativos ao emprego são geralmente muito importantes para a moeda, pois determinam o estado da saúde da economia.

O relatório de empregos dos EUA deste ano foi variado, embora outros dados mostrem sinais de forte crescimento económico. No entanto, a enorme batida do NFP do mês passado levou a um aumento nas expectativas de que a Fed aumentará as taxas de juro mais cedo, à medida que o mercado de trabalho começa a recuperar.

Isso levou a uma alta do dólar americano, com as moedas de commodities a suportar o impacto da força do dólar americano e o sentimento geral de redução do risco da variante Covid Omicron.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo: de 1 jul 2013 a 27 nov 2021, registado a 27 nov 2021 a 7:00 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O índice do dólar norte-americano é mantido numa faixa de negociação de longo prazo desde 2014. No início do ano, o preço saltou do nível de suporte inferior e tem subido desde então. Também rompeu as principais linhas de resistência e está a ser negociado no mesmo nível que antes do início da pandemia.

Embora o movimento de alta do dólar americano seja indiscutivelmente esticado, a tendência de alta de longo prazo está intacta. Embora o euro e a livra esterlina também tenham caído em relação ao dólar dos EUA, as moedas das commodities serão as únicas a observar se a força do dólar dos EUA continuar (AUD, CAD, NZD, ZAR).

Novidades de Corporate Trading e Índice de Ações

Os índices globais do mercado de ações foram atingidos na semana passada, depois de uma subida relativamente fácil nos últimos meses. Os receios em torno da disseminação da variante Covid Omicron abalaram todos os ativos de risco em todo o mundo.

Uma correção dos índices de ações globais já devia ser feita há muito tempo. Este pode ser apenas o retrocesso que os investidores de longo prazo podem estar a procurar. O momento também é interessante devido à típica alta sazonal de final de ano nas ações.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: de 23 fev 2021 a 27 nov 2021, registado a 27 nov 2021 às 6:30 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Performance do S&P500 nos últimos cinco anos: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Na previsão semanal do mercado da semana passada, destacamos a falha dos compradores ultrapassando o nível de preço de 4710,00 e que um movimento mais baixo poderia levar o preço à média móvel a 50 dias (linha vermelha).

Agora que isso aconteceu, a média móvel exponencial a 100 dias (linha verde) parece interessante e pode ser um nível-alvo de short-sellers ou uma zona de entrada para compradores em queda com foco no longo prazo.

