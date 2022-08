Como operar com a Google e a sua forte receita de publicidade

Agosto 30, 2022 02:25

A Google, uma das marcas mais conhecidas do mundo, ocupa um lugar importante no dia a dia de muitos de nós. No mês passado, a gigante da tecnologia dividiu as suas ações 20:1 e logo depois divulgou resultados trimestrais que ficaram aquém das expectativas.

Apesar da falta de bons resultados, havia motivos para um sentimento otimista e, consequentemente, as ações da Google responderam bem nas sessões seguintes. O seu preço anual continua a cair mais de 20%. Mas como ver a situação no futuro?

Saiba como operar ações da Google abaixo:

Ação: Alphabet Inc. (Classe A) Símbolo Conta Invest.MT5: GOOG Data da Ideia: 25 de agosto 2022 Período: 6 - 12 meses Nível de Entrada: $120 Nível de Saída: $142 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Porquê comprar ações da Google?

Investir no mercado de ações é sempre arriscado, mas agora que estamos à beira de uma possível recessão, esta afirmação fica ainda mais forte. Nestes tempos de incerteza, os investidores tendem a gravitar em torno de ações que operam em setores defensivos, que são historicamente menos vulneráveis ​​a desacelerações económicas.

Normalmente, os valores tecnológicos são excluídos desse tipo de situação. No entanto, algumas ações de tecnologia se tornaram tão grandes, tão bem-sucedidas e tão arraigadas nos seus respectivos mercados que conquistaram o seu lugar nesse debate.

Na verdade, muitas das grandes ações de tecnologia têm uma mistura bastante única de características defensivas e ofensivas, tornando-as candidatas em potencial a emergir relativamente ilesas de uma recessão e depois colher os frutos de uma expansão económica.

A Alphabet, empresa-mãe da Google, é uma dessas ações que vale a pena ficar de olho.

O Google tem quase o monopólio do mercado global de motores de busca, com uma quota de mercado de mais de 90%. Este domínio dá à Google um poder de preço significativo em termos de publicidade, por meio do qual gera a grande maioria da sua receita total.

É verdade que, numa crise económica, os orçamentos de publicidade tendem inevitavelmente a encolher. Nos últimos resultados trimestrais da Alphabet, a receita de publicidade cresceu 11,6% de ano para ano, mesmo com muitos dos seus concorrentes lutando com o mesmo problema. Isto talvez seja uma indicação de que os motores de pesquisa são um dos lugares mais eficazes para anunciar e, portanto, pode ser uma das últimas despesas a serem cortadas em termos de orçamento de publicidade.

A força do negócio publicitário do Google, além de isolar a empresa numa recessão, deve permitir que esta se destaque durante uma expansão económica, quando os orçamentos publicitários voltam a subir.

Outro ponto forte da Alphabet é a riqueza da sua demonstração de resultados. No seu último relatório, a gigante da tecnologia tinha quase $125 biliões em dinheiro, equivalentes de caixa e títulos negociáveis, mais do que suficiente para passar ilesa por qualquer crise económica futura.

As ações da Google são atraentes por vários motivos. No entanto, é difícil prever exatamente como as ações individuais reagirão à incerteza económica e qualquer pessoa que considere comprar ações da Google deve estar preparada para uma potencial volatilidade nos próximos meses. Se quiser saber mais sobre as perspectivas de investir na Google, pode consultar o nosso artigo: 'Comprar Ações da Google | Como Investir nas Ações do Google em 2022'.

Previsão das ações da Google: o que dizem os analistas?

De acordo com os analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Google nos últimos 3 meses, atualmente existem 30 classificações de compra, 2 de retenção e 0 de venda da ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Google é de $186, com a meta de preço mais baixa em $113.

O preço médio previsto para as ações do Google é de $142,84, o que é mais de 25% superior aos níveis atuais, no momento da redação deste artigo.

Fonte: TipRanks, 23 de agosto de 2022

Uma Ideia de Trading para operar o preço das ações da Google

Um exemplo de ideia de trading para a previsão de ações da Google pode ser o seguinte:

Compre a ação se exceder $120 para levar em conta a volatilidade atual do mercado

Defina a meta logo abaixo do preço médio do analista em $142

Mantenha o risco no mínimo, até um máximo de 5% da sua conta total.

Período = 6 - 12 meses

Se comprar 10 ações da Google:

Se a meta for atingida = $220 de lucro potencial ($142 - $120 x 10 ações).



Vale lembrar que é improvável que o preço suba de forma linear e que mesmo o preço pode cair muito antes de subir, principalmente considerando a liquidação nas bolsas globais.

Portanto, certifique-se de fazer uma gestão adequada do seu risco, pois é um dos aspectos mais importantes numa operação bem-sucedida. Deverá sempre levar em consideração o valor a perder numa operação e os riscos que isso acarreta.

Outro fator a ser levado em consideração é a comissão aplicada, pois isso pode reduzir os seus benefícios. Com a conta Admirals Invest.MT5, poderá comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. No entanto, a taxa mínima de transação é de $1, portanto, com o exemplo de cotação acima, a sua taxa seria de apenas $1!

Como comprar ações da Google em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de mais de 4.300 empresas, incluindo a Google, com uma comissão de apenas $0,02 por ação e com uma comissão mínima de apenas $1 para ações dos EUA. Para isso:

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader Clique em "Negociar" numa das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web Procure as ações da Google na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de negociação com um clique ou clique com o botão direito do rato e abra uma nova ordem de trading para inserir o tamanho da ordem, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader: Google Gráfico Diário – Nova Ordem. Data de captura: 2 de agosto de 2022. Resultados passados ​​não são garantia de retornos futuros.

Clique no banner e comece a comprar ações do Google hoje mesmo! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Google poderão ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acha que há uma probabilidade maior de que o preço das ações do Google seja menor, também pode operar a descoberto de uma conta de trading de CFDs (Contracts for Difference), um serviço que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre o movimento de preços de ações e títulos usando CFDs.

Isto significa que pode operar longo e curto para potencialmente tirar benefício das oscilações nos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs tendo acesso a este artigo sobre Como negociar CFDs.

