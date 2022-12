As notícias de trading e investimento menos conhecidas

Dezembro 30, 2022 20:59

A quantidade de artigos publicados todos os dias nos meios de comunicação financeira melhora a transparência do mercado, mas para quem é iniciante devem estar cientes de que as notícias menos vistas sobre trading e investimentos podem ter um forte impacto nas tendências de preços.

O imenso poder de compra dos bancos centrais e dos fundos de investimento significa que a sua influência nos mercados é significativa. Estes dois participantes do mercado têm triliões de dólares americanos para investir para aprofundar ou reverter as tendências do mercado, às vezes confundindo milhões de outros traders com os resultados.

As notícias sobre estes pesos pesados ​​é mais discreta do que outras notícias do mercado, como ganhos ou anúncios macroeconómicos. Os bancos centrais tendem a emitir declarações complexas sobre as suas atividades de mercado e, a menos que um fundo de investimento seja uma entidade de capital aberto, os investimentos diários desse setor são menos transparentes do que outros fatores de mercado.

O que isto significa é que as notícias chegam depois dos acontecimentos e podem apanhar os traders desprevenidos.

Mais notavelmente nas atuais condições económicas de políticas monetárias divergentes entre o Banco do Japão (BoJ) e a Reserva Federal, o USD atingiu níveis tão altos em relação ao JPY que o BoJ teve que intervir para reforçar o iene e acalmar o sentimento.

Estes tipos de intervenções cambiais não são pré-anunciados, é mais uma questão de se familiarizar com os movimentos esperados do mercado, observar durante o evento e analisar o anúncio após o fato para entender o porquê do JPY estar mais forte.

No entanto, durante o calor do momento do trading, uma análise fria pode estar fora de alcance, ressaltando a importância da gestão de risco para todos os traders e investidores. Medidas de gestão de risco, como ordens de stop loss, podem preparar os traders para movimentos inesperados do mercado desencadeados por investimentos dos pesos pesados.

Impacto dos fundos de investimento nos Títulos do Tesouro

Num mercado de baixa ou alta, os fundos de investimento têm poder de compra para amplificar qualquer tendência através de vendas a descoberto ou compras em massa. Isto pode resultar numa perturbação considerável dos mercados e até mesmo ter um impacto na economia em geral quando se trata de moedas e títulos. A economia da União Europeia era vulnerável a ondas de venda a descoberto de dívida soberana antes de introduzir regras mais rígidas, por exemplo.

Uma pesquisa recente do Office of Financial Research (OFR) confirmou que os investimentos em fundos de investimento podem ampliar as tendências de preços de ativos, como títulos do Tesouro.

“A associação entre rendimentos e procura de fundos de investimento é económica e estatisticamente significativa.” OFR Working Paper ‘Hedge Funds and Treasury Market Price Impact: Evidence from Direct Exposures’.

O estado do mercado secundário de títulos do Tesouro tem um efeito cascata noutros ativos, como os cruzamentos do dólar e o sentimento do mercado de ações, tornando as atividades dos fundos de investimento um fator-chave a ser considerado.

Exemplo de influência de fundos de investimento

O exemplo clássico da influência dos fundos de investimento nos mercados de câmbio foi a venda a descoberto da GBP em 1992 pelo Quantum Fund de George Soros. Durante a liquidação, a libra esterlina caiu abaixo da taxa de paridade em relação ao marco alemão e destabilizou o sistema monetário da época. Essencialmente, esta foi uma disputa entre dois pesos pesados, o Banco Central da Inglaterra do Reino Unido e um fundo de investimento privado. Os bancos centrais tornaram-se mais cautelosos com as taxas de câmbio depois disso.

Exemplo de intervenção do banco central

Os bancos centrais intervêm nos mercados de câmbio comprando ou vendendo grandes quantidades das suas moedas nacionais e estrangeiras. Há muitas razões para isso, começando com uma queda repentina no valor da moeda nacional por causa da especulação do mercado ou problemas económicos. Os bancos centrais também acumulam reservas em moeda estrangeira para se proteger contra riscos económicos.

Um bom exemplo disso são as intervenções do Banco Nacional Suíço (SNB) no mercado Forex em 2010, quando comprou 17 biliões de euros num dia para enfraquecer o franco suíço em relação à moeda comum europeia. Uma moeda forte pode prejudicar as exportações e enfraquecer a economia como um todo, o que significa que a força ou fraqueza da moeda nacional em relação a outras moedas é um fator primordial para bancos centrais e governos.

Preparar para intervenções do banco central

Como os traders podem preparar-se para as intervenções do banco central? A resposta está em duas partes:

mantenha-se informado sobre movimentos cambiais e desenvolvimentos económicos,

gestão do risco com stop loss e ordens de take profit.

As condições económicas e cambiais são fortes impulsionadores da atividade do banco central, portanto, manter-se atualizado com as suas posições é fundamental para a preparação. Antecipar movimentos imprevisíveis do banco central é melhor apoiado por uma gestão de risco cuidadosa, especialmente para quem é iniciante.

Preparando-se para a atividade dos fundos de investimento

A preparação para a atividade dos fundos de investimento privados é difícil, pois raramente há anúncios ou declarações sobre os seus investimentos. A gestão sólida de risco e a observação de quando as tendências se aprofundam devido a vendas grandes e repentinas podem ajudar a preparar-se para estas situações.

Estar ciente da possibilidade e imprevisibilidade da atividade dos fundos de investimento e do banco central é o primeiro passo na gestão de risco. A partir daí, é bom estudar investimentos institucionais e aprender com traders experientes.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.