Oracle dá a conhecer resultados trimestrais mistos

Setembro 14, 2021 14:06

Hoje, a atenção do mercado estará focada principalmente em 2 eventos: a divulgação dos dados mais recentes de inflação nos EUA e o evento anual - ‘Keynote’ ​​- da Apple, que terá início às 18:00 BST. Durante esta apresentação, a empresa deverá dar a conhecer, entre outros projetos, o novo iPhone 13, o Apple Watch Series 7 e os novos AirPods.

Enquanto aguardamos pelos importantes dados de inflação e as novidades da Apple, concentraremos a nossa atenção nos resultados apresentados ontem em Wall Street. Especificamente, os resultados do primeiro trimestre fiscal da gigante da tecnologia Oracle, que contempla o intervalo de Maio a Agosto.

A Oracle apresentou resultados mistos após o encerramento do mercado, no qual o lucro por ação excedeu as expectativas de mercado, enquanto a receita caiu pela primeira vez em 12 meses. Especificamente, a Oracle divulgou lucros por ação de 1,03$ e receita de 9,73 biliões de dólares, face aos esperados 0,97$ por ação e 9,76 biliões de dólares em receita.

Fonte: Investing.com

Para já, a Oracle denotou um considerável crescimento de 37,41% na bolsa de valores este ano, superando assim as suas metas e dando continuidade aos aumentos do ano passado através de um importante intervalo de crescimento que começou no início do ano, e que a levou a estabelecer um máximo de 91,78$ por ação, em Agosto.

Se observarmos o seu gráfico diário, podemos constatar que desde o final de Julho, o preço parece ter entrado num momento de consolidação lateral, entre as faixas verde e vermelha que atuam como os seus níveis de resistência e suporte, respectivamente. Neste momento, a cotação luta para manter a sua média móvel a 18 sessões(a branco) e o importante nível de retração de Fibonacci de 23,6% que constitui o seu primeiro nível de suporte. Porém, após os resultados de ontem, é possível que a cotação perca este patamar durante a sessão de hoje, pelo fato de, na pré-abertura, estar a negocianda a valores negativos, por vezes ultrapassando 1%.

A perda deste primeiro nível de suporte abre a possibilidade de o preço realizar uma movimentação descendente até junto do seu principal nível de suporte - que é representado pelo círculo vermelho na área da faixa vermelha, a porção inferior do canal de máximos e os 38,2% do nível de retração de Fibonacci. A perda deste importante nível de suporte abriria a porta a uma nova correção de preço, colocando em risco a atual tendência de crescimento.

Este nível de suporte é muito importante e o preço poderá dar início a uma nova movimentação ascendente neste ponto, embora, enquanto não se mostrar capaz de superar o seu presente nível de resistência, não poderemos esperar uma movimentação ascendente de significado.

Fonte: Plataforma MetaTrader 5 da Admirals. Gráfico diário Oracle. Intervalo de dados: 28 de Julho de 2020 a 14 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 14 de Setembro de 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 22.10%

2019: 17.34%

2018: -4.51%

2017: 22.96%

2016: 5.26%

