Taxa de inflação dos EUA, receios de recessão com crescimento e emprego

Novembro 09, 2022 00:20

A economia dos EUA encontra-se num momento decisivo, variando entre altas taxas de inflação e receios de recessão ao mesmo tempo que existe um crescimento da produtividade e um mercado de trabalho forte. À medida que a maior economia do mundo recupera da pandemia, que tendência prevalecerá no final do ano?

Receios de recessão

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou para 2,6% no terceiro trimestre, tirando a economia dos EUA da recessão técnica que vinha a enfrentar nos dois primeiros trimestres do ano. Parte deste crescimento pode ser atribuído à força do mercado de trabalho. À medida que lentamente deixamos a pandemia para trás, a atividade laboral está a recuperar naturalmente, mas os receios sobre uma possível recessão permanecem, de acordo com uma pesquisa recente da Fed.

O Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices (SLOOS) de outubro de 2022 revela que a maioria dos bancos acredita que há uma probabilidade de 40% ou mais de uma recessão leve a moderada nos próximos 12 meses.

Em relação à tendência de alta das taxas de juro e restrições de crédito, no terceiro trimestre houve um aperto nos padrões de crédito e uma menor procura por empréstimos comerciais e industriais para empresas e imóveis comerciais, de acordo com os resultados da pesquisa.

Leitura da inflação de outubro

Com este contexto, os mercados de trading e de investimentos enfrentam o relatório de inflação dos EUA referente ao mês de outubro, que será divulgado nesta quinta-feira, 10 de novembro. A taxa de inflação homóloga foi de 8,2% e o consenso do mercado prevê uma descida para 8%.

A inflação subjacente é a métrica de maior importância para a Fed. Com uma leitura anterior de 6,6%, o consenso antecipa uma queda para 6,5% em outubro na base anual. Se este não for o caso e a inflação aumentar, os pares de moedas USD podem sofrer oscilações, já que os participantes do mercado estão a avaliar uma probabilidade maior de outro grande aumento das taxas pela Fed.

Crescimento económico do Reino Unido e o seu impacto no GBP

A cada aumento nas taxas de juro, o dólar ganha força em relação a outras moedas. Outro desenvolvimento a ser observado, pois pode afetar o relacionamento do GBP com o USD, é o relatório preliminar da taxa de crescimento do 3T do Reino Unido.

Em termos anuais, o PIB deverá ter caído para 2,1% no terceiro trimestre, de 4,4% anteriormente.

O relatório mensal deve mostrar uma contração do PIB de -0,4% em setembro, ante -0,3% em agosto.

E falando em termos trimestrais, espera-se que o PIB tenha caído para -0,5% no terceiro trimestre, comparado a 0,2% no segundo trimestre. Se isso for confirmado no relatório de sexta-feira, 11, a economia britânica poderá estar mais próxima de uma recessão técnica e a libra esterlina poderá enfraquecer ainda mais. Pelo contrário, se os resultados forem melhores do que o esperado, a moeda britânica poderá encontrar algum suporte.

