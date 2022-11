Inflação, petróleo e NFPs em destaque

Novembro 29, 2022 00:02

Na semana passada, na quarta-feira, a Reserva Federal (Fed) publicou a ata da sua reunião de novembro. Apesar de uma conferência de imprensa decididamente agressiva do presidente da Fed, Jerome Powell, no período do aumento da taxa de juro em novembro, as atas atingiram um tom muito mais dovish.

Evidentemente, uma “maioria substancial” do FOMC da Fed concordou que em breve seria apropriado desacelerar o ritmo dos aumentos das taxas de juro.

No início deste mês, a inflação nos EUA foi reportada em 7,7%, abaixo dos 8,2% do mês anterior, o que gerou especulações de que a inflação nos EUA pode ter atingido o pico. Consequentemente, depois de quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base, os mercados agora esperam que a Fed aumente as taxas em menos 50 pontos base na sua próxima reunião de política monetária em dezembro.

A reação dos mercados às atas da Fed era previsível. Wall Street recuperou no próprio dia, enquanto o dólar americano movia-se na direção oposta, já que os investidores esperavam mais contenção da Fed daqui para frente. No entanto, com a reabertura dos mercados após o hiato do Dia de Ação de Graças, o S&P 500 e a Nasdaq Composite caíram ligeiramente, mas os três índices de referência fecharam a semana com ganhos.

No entanto, os preços do petróleo continuaram a sua trajetória descendente. O Brent terminou sexta-feira com uma perda semanal de 4,2%, enquanto o WTI caiu 4,4% na semana – com ambos os índices de referência a cair para os seus níveis mais baixos desde janeiro de 2022.

Embora tudo isto possa ser uma boa notícia para a inflação global, que foi exacerbada pelos altos preços do petróleo e do gás, a fraqueza recente é amplamente indicativa de uma pior perspectiva económica e mais um sinal de que a economia global parece estar a entrar em recessão.

Basta de falarmos da última semana. E relativamente à atual? Nas seções seguintes, destacaremos alguns acontecimentos no calendário financeiro da próxima semana e o que estes podem significar para traders e investidores.

Inflação na Zona Euro

Embora tenha sido mais lento a começar do que a Fed e o Banco da Inglaterra (BoE), o Banco Central Europeu (BCE) apresentou aumentos recordes consecutivos de 75 pontos base nas suas taxas.

Na quarta-feira, às 10:00 (GMT), a Zona Euro divulgará os seus últimos dados de inflação e saberemos se as medidas do BCE deram resultados.

A inflação na zona do euro foi registada em 10,6% nos 12 meses anteriores a outubro de 2022, ante 9,9% no mês anterior. Espera-se que o valor de novembro caia para 10,4%, o que, se for verdade, pode sugerir que a inflação da zona euro atingiu um pico.

A próxima decisão do BCE sobre as taxas de juro está agendada para 15 de dezembro e, atualmente, o consenso do mercado é que, embora as taxas voltem a subir, o aumento diminuirá para 50 pontos base.

Se a inflação for relatada acima do esperado, poderá alimentar especulações de que o aumento das taxas de dezembro será maior do que o esperado atualmente. É provável que tudo isto tenha um impacto negativo no mercado de ações europeu e um efeito positivo no euro.

Inventário de petróleo bruto dos EUA

Conforme observado acima, depois de atingir máximos de 14 anos, os preços do petróleo bruto seguem uma trajetória descendente desde junho, apesar da OPEP+ ter anunciado recentemente cortes na produção.

A razão para esta direção descendente é principalmente pelas piores perspectivas económicas. Quando a economia está a contrair-se, a procura por petróleo inevitavelmente cai, o que tem um efeito indireto sobre o preço. Portanto, antecipando uma recessão, o mercado está a tentar refletir esta queda potencial da procura nos preços do petróleo bruto.

Além disso, apesar das recentes especulações de que a China começaria a relaxar as restrições do Covid-19, um recente aumento nos casos de Covid desencadeou a reação oposta. Uma série de novas restrições foi implementada em todo o país, inclusive na capital, Pequim. Como a China é o maior importador mundial de petróleo bruto, isto exerceu pressão significativa sobre os preços, com receios de uma diminuição da procura chinesa.

Diante deste cenário, às 15:30 GMT de quarta-feira, a Energy Information Administration (EIA) anunciará os inventários de petróleo bruto. Este indicador semanal mede a variação do número de barris de petróleo bruto detidos por empresas norte-americanas, o que pode ter um efeito cascata nos preços.

Depois de cair mais de 3,5 milhões na semana passada, prevê-se que os inventários de petróleo diminuam em 1,055 milhão na quarta-feira. Se esta queda for menor do que o esperado, isto sugere uma procura fraca por derivados de petróleo, o que pode pressionar ainda mais os preços do petróleo antes da próxima reunião da OPEP a 4 de dezembro.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros

'Non Farm Payrolls' e Taxa de Desemprego

Na semana passada, soubemos que o número de cidadãos americanos que entraram com novos pedidos de apoio ao desemprego aumentou para o maior nível em três meses. Os olhos agora estão postos nas folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) e a taxa de desemprego de novembro, que serão divulgadas na sexta-feira.

As folhas de pagamento não-agrícolas são sempre um acontecimento muito aguardado no calendário económico, mas ganharam maior importância este ano em ambiente de inflação crescente e baixo crescimento económico.

As folhas de pagamento não agrícolas mostram quantos empregos foram criados nos EUA no mês anterior. Apesar de registar dois trimestres consecutivos de crescimento económico negativo no primeiro semestre de 2022, o Bureau of Economic Analysis (BEA) relutou em declarar oficialmente uma recessão por vários motivos, sendo um deles o forte mercado de trabalho nos EUA. Consequentemente, os investidores analisaram estes números para detectar qualquer indício de desaceleração económica.

O forte mercado de trabalho também estimulou a Fed a ser mais agressiva com os seus aumentos de taxas de juro; a lógica é que, quanto mais forte o mercado de trabalho, menos preocupada a Fed precisa estar em provocar inadvertidamente uma recessão.

Conforme mencionado na nossa introdução, o mercado espera em grande parte um aumento da taxa de juro de 50 pontos básicos da Fed em dezembro. Dado que isso já marca uma desaceleração significativa em relação aos aumentos anteriores da Fed, é improvável que a folha de pagamento não agrícola faça com que o mercado reavalie as suas expectativas para baixo, a menos que o NFP seja relatado muito abaixo do esperado.

Independentemente do resultado, como geralmente acontece com estes tipos de declarações, espere volatilidade nos mercados financeiros no período do comunicado.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.