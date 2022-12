Como operar com a NVIDIA e os seus resultados do terceiro trimestre

Dezembro 03, 2022 01:28

A NVIDIA divulgou lucros do terceiro trimestre para o final de outubro, que mostraram vendas melhores do que o esperado, mas ganhos por ação menores do que o esperado.

Desde que atingiu um recorde de $346,47 em novembro de 2021, o preço das ações caiu cerca de 68% em outubro de 2022. No momento da redação deste artigo, as ações da NVIDIA subiram 45% em relação às mínimas de outubro.

Saiba mais sobre o último relatório de ganhos da NVIDIA, o que os analistas estão a prever e qual foi a última atividade de fundos de investimento sobre as ações.

Ação: NVIDIA Símbolo Conta Invest.MT5: NVD Data da Ideia: 29 nov 2022 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $166,00 Nível de Saída: $196,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

* A conta Invest.MT5 permite que comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Vantagens e Desvantagens em Operar com a NVIDIA

O último relatório de contas do terceiro trimestre da Nvidia mostrou:

Receita: US$ 5,93 bilhões contra US$ 5,77 bilhões esperados

Lucro por ação: US$ 0,58 contra US$ 0,69 esperado por ação

A margem bruta caiu 53,6% devido a uma cobrança de estoque relacionada à menor demanda por chips de data center na China

Vendas da divisão de jogos de US$ 1,57 bilhão, queda de 51% ano a ano

Vendas de data center de US$ 3,83 bilhões, um aumento de 31% ano a ano

A Nvidia é considerada um indicador importante da saúde geral da indústria de tecnologia, pois fornece chips para provedores de nuvem e fabricantes de computadores. Devido à menor demanda geral dos consumidores, as empresas de chips reduziram suas previsões de pedidos e alertaram os investidores de que os clientes estão com excesso de estoque de chips.

Como tal, a Nvidia diminuiu seu ritmo de contratação para se adaptar às mudanças climáticas. Embora a Nvidia seja conhecida por suas unidades de processamento gráfico super-rápidas usadas em jogos, a menor demanda da política zero-Covid da China fez com que vendessem menos aos varejistas devido ao fato de terem mais estoque do que a demanda. As vendas caíram 51% ano a ano.

Embora tenha havido alguns pontos positivos no relatório de ganhos de vendas mais altas de seus chips de data center para empresas americanas baseadas em nuvem e internet, a Nvidia alertou que também seria atingida pela proibição dos EUA de chips de inteligência artificial vendidos a empresas chinesas.

Participações de fundos de investimento na NVIDIA

O último relatório de arquivamento 13F submetido à Securities and Exchange Commission de 462 fundos de hedge mostra que os fundos de hedge aumentaram suas participações em ações da Nvidia em 9,5 milhões de ações no último trimestre completo.

A tendência geral trimestre a trimestre foi mista este ano. O arquivamento de março mostrou que os fundos de hedge aumentaram suas posições no estoque antes que o arquivamento de junho mostrasse que eles diminuíram sua posição no estoque.

Mais notavelmente, o registro de setembro mostra o maior aumento nas participações de fundos de hedge pelo menos nos últimos 8 trimestres - provavelmente devido à queda significativa no preço de suas ações.

Fonte: TipRanks, 29 de novembro de 2022

Previsão das ações da NVIDIA - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão de ações da NVIDIA nos últimos 3 meses, existem atualmente 21 classificações de compra, 7 retenções e 0 vendas nas ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de estoque da Nvidia é de US$ 320,00, com o preço-alvo mais baixo de US$ 133,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de estoque da Nvidia é de US$ 196,15.

Fonte: TipRanks, 29 de novembro de 2022

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da NVIDIA

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Nvidia pode ser o seguinte:

Compre a ação em um intervalo acima de $ 166,00 para permitir a atual volatilidade do mercado.

Meta logo abaixo da meta de preço médio do analista em $ 196,00.

Mantenha seu risco pequeno em um máximo de 5% de sua conta total.

Linha do tempo = 1 - 6 meses

Se você comprar 10 ações da Nvidia:

Se a meta for atingida = $ 300,00 de lucro potencial ($ 196,00 - $ 166,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando que a Nvidia caiu 68% no ano em outubro.

Certifique-se de exercer uma boa gestão de riscos e sempre saber quanto você pode perder em uma negociação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Acha que o preço das ações da NVIDIA pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se você acredita que há uma chance maior de o preço das ações da Nvidia cair, então você também pode negociar a descoberto em uma conta de negociação CFD (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite que você especule sobre a direção do preço de ações e ações usando CFDs.

Isso significa que você pode operar comprado e vendido para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como negociar CFDs.

