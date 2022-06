Negociar um aumento de 30% da Nike pelo seu poder de preço

Junho 24, 2022 12:02

O recente declínio do mercado de ações foi atribuído a uma variedade de fatores. Dois fatores fundamentais incluem inflação alta e taxas de juro crescentes.

Em tempos de inflação alta, os investidores tentam buscar ações com forte poder de precificação – a capacidade de repassar custos mais altos aos consumidores.

Ações como a Nike podem se encaixar nessa conta, embora existam alguns riscos mais amplos se a atividade do consumidor cair.

Saiba mais sobre as ações da Nike neste artigo, o que os analistas estão prevendo e as últimas atividades de hedge funds.

Ação: Nike Inc (Class B) Bolsa de Valores: NYSE Símbolo Conta Invest.MT5: NKE Data da Ideia: 21 junho 2022 Horizonte Temporal: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $124,00 Nível-Alvo: $154,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar ações da Nike?

Segundo pesquisa do banco de investimentos UBS, empresas com poder de precificação tendem a lidar melhor com períodos inflacionários do que outras. Isso se deve ao fato de que eles podem repassar quaisquer custos mais altos para seus clientes.

Com a inflação dos EUA subindo para níveis não vistos desde 1982, esse fator se torna ainda mais importante. Há uma variedade de maneiras de medir o poder de precificação. O banco de investimento concentra-se no “mark up” ou na capacidade para a qual uma empresa precificou seu produto acima de seu próprio custo marginal.

Curiosamente, o painel de forte poder de preço da empresa superou a tela de poder de preço fraco em cerca de 20% desde 2021. De acordo com o UBS, existem 5 nomes com forte poder de preço, dos quais a Nike é apenas um.

Fonte: CNBC, 21 de junho de 2022

Uma preocupação em torno de ações relacionadas ao consumidor, como a Nike, é o fato de que uma queda nos gastos do consumidor pode afetar as vendas gerais. No entanto, como a Nike é considerada a marca de retalho de desporto número um do mundo, estes têm espaço para oferecer promoções e ainda proteger os resultados.

No mês passado, a Nike disse que os seus negócios na China estão a começar a melhorar à medida que os problemas da cadeia de suprimentos no país começam a diminuir e a recente reação contra as marcas ocidentais começa a dissipar-se. O recente relatório de ganhos da Nike mostrou que as vendas caíram 8% na China, o que foi melhor do que a queda esperada de 12% e a queda de 24% no trimestre anterior.

Como a China é o mercado mais lucrativo da Nike, uma recuperação nessa região pode ajudar a equilibrar a faturação global se os gastos do consumidor nos EUA caírem.

Os dados dos 13 relatórios de arquivamento enviados ao regulador da Securities and Exchange Commission (SEC) retirados do TipRanks mostram que os hedge funds também começaram a aumentar as suas posições com 537,0 mil compras de ações no último trimestre.

Fonte: TipRanks, 21 de junho de 2022

Previsão das ações da Nike - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Nike nos últimos 3 meses, atualmente existem 17 classificações de compra, 5 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Nike é de $185,00 com a meta de preço mais baixa em $106,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Nike é de $154,14. Isto representa uma vantagem de mais de 43% em relação aos níveis atuais, no momento da redação deste artigo.

Fonte: TipRanks, 21 de junho de 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Nike

Um exemplo de ideia de trading para a previsão de ações da Nike pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $124,00 para permitir a volatilidade atual do mercado e os próximos ganhos.

Alvo logo abaixo do preço-alvo médio do analista em $154,00.

Mantenha seu risco baixo num máximo de 5% de sua conta total.

Horizonte Temporal = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da Nike:

Se a meta for atingida = $300,00 de lucro potencial ($154,00 - $124,00*10 ações).



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a recente liquidação nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Como comprar ações da Nike em 4 passos

Acha que o preço das ações da Nike pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Nike cair, então também pode negociar a partir de uma conta de negociação CFD (Contracts for Difference) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações e ações usando CFDs.

Isso significa que pode negociar 'long' e 'short' para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como negociar CFDs.

