Operar ganhos do segundo trimestre da Amazon

Agosto 12, 2022 22:22

Enquanto grandes nomes da tecnologia como a Apple, Alphabet e Microsoft reportaram um segundo trimestre sombrio, a Amazon contrariou a tendência com resultados que superaram as expectativas dos analistas.

Isto restaurou a fé na empresa cujo o preço das ações caiu 45% de novembro de 2021 a junho de 2022? Neste artigo, exploramos o relatório de ganhos da Amazon e como operar as suas ações.

Ação: Amazon Inc Símbolo Conta Invest.MT5: AMZN Data da Ideia: 9 agosto 2022 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $130,00 Preço-alvo: $176,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Relatório de ganhos do segundo trimestre da Amazon

No relatório de ganhos mais recente da Amazon, a empresa registou uma receita acima do esperado para o segundo trimestre e forneceu uma perspectiva otimista para os próximos trimestres.

A receita chegou a $121,23 biliões, contra $119,09 biliões esperados. A Amazon Web Services, a oferta de nuvem da empresa, registou receita de $19,7 biliões contra $19,56 biliões esperados. A receita de publicidade chegou a $8,76 biliões, contra $8,56 biliões esperados.

No geral, o crescimento da receita de 7% no segundo trimestre superou as expectativas dos analistas. A Amazon também afirmou que prevê receita no terceiro trimestre entre $125 biliões e $130 biliões. Isto representa um crescimento de 13% a 17%, muito superior ao que os analistas esperavam.

No comunicado de resultados da Amazon, o CEO Andy Jassy declarou: “Apesar das contínuas pressões inflacionárias nos custos de combustível, energia e transporte, estamos a progredir nos custos mais controláveis ​​que mencionamos no último trimestre, melhorando particularmente a produtividade da nossa rede de atendimento”.

Jassy também declarou: “Também estamos a verificar a receita acelerar à medida que continuamos a tornar o Prime ainda melhor para os membros, investindo em velocidades de envio mais rápidas e adicionando benefícios exclusivos, como entrega gratuita do Grubhub por um ano, acesso exclusivo aos jogos de futebol americano NFL Thursday Night que começam a 15 de setembro e lançam a tão esperada série 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder' a 2 de setembro.”

Amazon adquire empresa de robótica iRobot

Na semana passada, a Amazon anunciou a compra da empresa de robótica iRobot, conhecida pelos aspiradores de pó Roomba. O preço de aquisição foi 20% mais alto que o preço de mercado, mas ainda mais de 70% abaixo do preço mais alto da ação da iRobot.

Embora sejam produtos que a Amazon pode adicionar instantaneamente à sua gama, a aquisição destaca que a próxima grande novidade da Amazon pode vir da robótica. Essencialmente, a aquisição pode ter sido pela expertise da empresa de robótica.

Isto pode deixar a Amazon a um passo mais perto de fornecer uma gama completa e totalmente automatizada de produtos domésticos inteligentes. A Amazon adquiriu uma empresa de campainhas inteligentes, uma empresa de segurança doméstica e uma empresa de Wi-Fi doméstico nos últimos anos.

Nenhuma orientação futura para a aquisição foi fornecida ainda, mas pode haver alguns novos produtos interessantes na linha da Amazon no futuro. No entanto, como o mercado agora pode estar a precificar o momento, se não houver anúncios, isto poderá afetar o preço das ações, movendo-se para baixo.

Outro fator a ser levado em consideração é o fato de que a maioria das outras grandes empresas de tecnologia relatou uma perspectiva mais sombria. Este tipo de sentimento pode pesar em todas as ações de tecnologia, incluindo a Amazon.

Previsão Ações da Amazon - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Amazon nos últimos 3 meses, atualmente existem 39 classificações de compra, 1 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Amazon é de $270,00 com a meta de preço mais baixa em $118,00.

A meta de preço médio para uma previsão de ações da Amazon é de $176,04, o que representa uma vantagem de mais de 25% em relação aos níveis atuais, no momento da redação.

Fonte: TipRanks, 9 agosto 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Amazon

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Amazon pode ser o seguinte:

Comprar a ação por $130,00 para permitir a volatilidade atual do mercado.

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo médio do analista a $176,00.

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total.

Período = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da Amazon:

Se a meta for atingida = lucro potencial de $460,00 ($176,00 - $130,00 * 10 ações).



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a recente liquidação nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes do trading com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa operação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão que pode retirar parte dos seus lucros. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isto significa que comprar 10 ações da Amazon resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações).

Há uma taxa de transação mínima baixa de $1. Portanto, a ideia de trading de exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Amazon em 4 passos

Com a Admirals, poderá comprar ações de empresas como a Amazon com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com Admirals para ter acesso à Sala do Trader. Clique em Negociar numa das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web. Procure a sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de negociação com um clique ou clique com o botão direito do rato e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua operação, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para comprar ações da Amazon hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Amazon pode seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade do preço das ações da Amazon cair, então também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode negociar longo e curto para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como negociar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: