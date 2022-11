Como operar com a Starbucks após relatório do quarto trimestre

Novembro 12, 2022 00:43

As ações da Starbucks subiram cerca de 34% em relação aos mínimas anuais até agora. No entanto, as suas ações ainda caíram 27% em relação ao máximo histórico de $126,32 em julho de 2021.

A maior cadeia de café do mundo acaba de divulgar o seu relatório de ganhos do quarto trimestre, e tem sido muito melhor do que o esperado, conseguindo impulsionar um pouco as suas ações. No entanto, permanecem certas preocupações económicas globais ainda a serem observadas.

Saiba como operar com ações da Starbucks abaixo:

Ação: Starbucks Símbolo da Conta Invest.MT5: SBUX Data da Ideia: 7 de novembro 2022 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $93 Nível de Saída: $136 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto * A conta * A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Conclusões sobre a divulgação dos resultados do 4º trimestre da Starbucks

A Starbucks divulgou um relatório de ganhos do quarto trimestre muito melhor do que o esperado. Embora os lucros tenham caído 19% em relação ao mesmo período do ano passado, estes superaram as expectativas de Wall Street. As vendas nos Estados Unidos aumentaram 11%, enquanto as vendas internacionais também aumentaram 7%.

Para este aumento contribuiu o aumento do tráfego diário nas lojas, que se situou na ordem dos 95% face aos valores pré-pandemia. Encontramos um cenário diferente na China, onde as vendas caíram 16% devido aos confinamentos regionais. No entanto, a queda foi mais suave do que a queda de 44% no trimestre anterior.

O relatório de ganhos também afirmou que a empresa espera um crescimento das vendas globais entre 7% e 9% até 2023, com previsão de crescimento de lucro de 15% a 20% nos próximos três anos.

No entanto, uma questão importante que devemos levar em consideração é o fato de dezenas de cidades na China terem fechado novamente ao público devido à política de tolerância zero contra o COVID. Esta circunstância provavelmente afetará ainda mais as vendas da empresa na China durante o próximo trimestre.

Há também a ameaça de recessão nos EUA e na Europa devido a taxas de juro e inflação mais altas, mas se houver um período de Natal frutífero, poderá ajudar a equilibrar as contas para o próximo trimestre.

Previsão para as ações da Starbucks: o que dizem os analistas?

De acordo com os analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de 3 meses sobre as ações da Starbucks, atualmente existem 13 classificações de compra, 10 de retenção e 0 de venda na ação. O preço mais alto previsto para as ações da Starbucks é de $136, e preço-alvo mais baixo de $88.

O preço médio previsto para as ações da Starbucks atualmente é de $100,35.

Fonte: TipRanks, 7 de novembro de 2022

Uma ideia de trading para o preço das ações da Starbucks

Um exemplo de ideia de trading para a previsão das ações da Starbucks pode ser o seguinte:

Comprar a ação se exceder $93 para levar em conta a volatilidade atual do mercado;

Defina o objetivo logo abaixo do preço médio do analista em $136;

Mantenha um risco mínimo, até um máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Starbucks:

Se o objetivo for atingido = $430 de lucro potencial ($136 - $93 x 10 ações).



Vale a pena recordar que é improvável que o preço suba de forma linear e que mesmo o preço pode cair muito antes de subir, principalmente considerando o estado atual das bolsas globais.

Portanto, certifique-se em gerir o seu risco adequadamente e leve em consideração o valor a perder numa operação e os riscos e custos que isso implica.

Com a conta Admirals Invest.MT5, poderá operar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação, o que significa que comprar 10 ações da Starbucks resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 x 10 ações).

A comissão mínima de transação é de $1, portanto, com o exemplo de cotação acima, a sua comissão seria de apenas $1!

Como comprar ações da Starbucks em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Starbucks com uma comissão de apenas $0,02 por ação e com uma comissão mínima de apenas $1 para ações dos EUA. Para isso:

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em "Operar" numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web; Encontre a sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico; Use o a ferramenta 'trading a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra uma nova ordem de trading para inserir o tamanho da ordem, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Resultados passados ​​não são garantia de retornos futuros.

Clique no banner e comece a comprar ações da Starbucks hoje mesmo! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Starbucks pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acha que há uma probabilidade maior de que o preço das ações da Starbucks seja menor, também pode operar a descoberto numa conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença), um serviço que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre o movimento de preços de ações e títulos usando CFDs.

Isto significa que pode operar longo ou curto para potencialmente tirar vantagem das oscilações nos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs com este artigo sobre Como negociar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: