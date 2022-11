Como operar com a Amazon antes do fim de semana da Black Friday

Novembro 26, 2022 01:40

O fim de semana da Black Friday está a chegar e, na sua história relativamente curta, já se tornou um dos maiores fenómenos de vendas para os retalhistas antes do que costuma ser a sua temporada mais movimentada (o Natal).

Os retalhistas de compras online, como a Amazon, anunciaram ofertas da Black Friday durante toda a semana, na tentativa de obter o máximo de receita para o evento deste ano. A data chega num momento difícil para a Amazon, que espera repetir os resultados recordes do ano passado. Depois de um ano turbulento, este final de semana pode marcar uma viragem para o grande momento do comércio online?

Saiba como operar ações da Amazon abaixo:

Ação: Amazon Símbolo Conta Invest.MT5: AMZN Data da Ideia: 23 novembro 2022 Período: 12 meses Nível de Entrada: $95 Nível de Saída: $139 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto *A conta *A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Operar com a Amazon: Visão geral atual

Depois de resultados financeiros fantásticos e desempenho brilhante do mercado de ações em tempos de pandemia, 2022 foi um ano menos frutífero para a Amazon.

Desempenho Financeiro Atual

Nos primeiros nove meses do ano, as vendas líquidas totais cresceram 10%, mas a empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 3 bilhões em comparação com seu lucro líquido de US$ 19 bilhões no ano anterior. Vale ressaltar que boa parte dessas perdas vem da grande participação da Amazon na Rivian Automotive, cujo preço por ação despencou este ano.

No entanto, o aumento dos preços também teve algo a ver com isso. Enquanto as vendas líquidas totais aumentaram 10%, as despesas operacionais totais aumentaram 14%, reduzindo a margem de lucro. Esses resultados, juntamente com uma perspectiva econômica sombria e um mal-estar geral no mercado de ações, fizeram com que as ações da Amazon caíssem cerca de 45% de seu valor até agora este ano.

A alta inflação e o aumento das taxas de juros provavelmente também reduziram a demanda do consumidor, e continuarão a fazê-lo no futuro próximo. No entanto, os últimos números de inflação dos EUA (que representam o núcleo de vendas da Amazon) foram mais promissores do que o esperado.

Perspectivas econômicas

A inflação caiu de 8,2% em setembro para 7,7% em outubro, um valor mais animador em relação aos 8% previstos. Isso sugere que a política monetária agressiva do Fed está começando a dar frutos e que a inflação americana pode já ter atingido seu pico. Em caso afirmativo, certamente é uma boa notícia para a Amazon e outros varejistas dos EUA.

Embora os consumidores continuem a ver cortes na renda discricionária, as coisas podem começar a parecer boas e, se a Amazon jogar bem as cartas nesta Black Friday e no resto do quarto trimestre, o sentimento do investidor em relação a essa ação pode voltar aos trilhos.

No entanto, os investidores não devem se deixar levar pelos números da inflação baixa. Embora os números certamente apontem na direção certa, é provável que a inflação permaneça alta por um tempo, já que o Fed não planeja atingir sua meta de 2% até 2024.

Isso pode limitar os gastos do consumidor e fazer com que a Amazon continue com custos altos no próximo ano. No entanto, em seus últimos resultados trimestrais, seu CEO, Andy Jassy, ​​afirmou que estava fazendo "progresso constante" na redução de custos em sua rede de distribuição e também previsto cortar cerca de 10.000 funcionários.

Uma perspectiva de longo prazo?

Uma coisa parece clara: a Black Friday não vai levantar ou banir a Amazon; Independentemente dos resultados do quarto trimestre, o clima econômico atual provavelmente continuará sendo um problema.

No entanto, a Amazon está em uma boa posição para se recuperar e prosperar no futuro. Possui uma participação de mercado líder no comércio eletrônico dos EUA, sendo o segundo maior mercado de comércio eletrônico do mundo, e possui mais de 200 milhões de membros Prime em todo o mundo. Além disso, o negócio mais lucrativo da Amazon, Amazon Web Services (AWS), é o principal impulsionador do mercado global de computação em nuvem e está de fato indo de vento em popa.

Com todos esses desenvolvimentos, o preço das ações da Amazon caiu e atualmente está sendo negociado em níveis historicamente baixos. Sua relação preço/vendas (ou seja, a capitalização de mercado da empresa versus suas vendas totais) é a mais baixa dos últimos 7 anos. Isso pode abrir a oportunidade de comprar uma peça de uma empresa líder por um preço mais baixo.

Embora a volatilidade do preço de suas ações provavelmente continue no curto prazo, a avaliação historicamente baixa da Amazon e as perspectivas futuras promissoras podem torná-la uma ação atraente para investidores com um horizonte de tempo mais longo. Mas o que pensam os analistas?

Previsão de ações da Amazon: o que os analistas estão dizendo?

De acordo com analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão das ações da Amazon nos últimos 3 meses, existem atualmente 33 classificações de compra, 2 de espera e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de estoque da Amazon é de US$ 192, com o preço-alvo mais baixo em US$ 103.

O preço médio esperado para as ações da Amazon é de $ 139,88, o que representa um aumento de mais de 50% em relação aos níveis atuais, no momento da redação deste artigo.

Fonte: TipRanks: 23 de novembro 2022

Uma ideia de como negociar o preço das ações da Amazon

Um exemplo de ideia de negociação para a previsão de ações da Amazon pode ser o seguinte:

Compre a ação se estiver acima de $ 95 para permitir a volatilidade atual do mercado

Defina a meta logo abaixo do preço médio do analista em $ 139

Mantenha o risco no mínimo, no máximo 5% do total da sua conta.

Cronograma = 12 meses

Se você comprar 10 ações da Amazon:

Se a meta for atingida = $ 440 de lucro potencial ($ 139 - $ 95 x 10 ações).



Deve ser lembrado que é improvável que o preço aumente de forma linear e que mesmo o preço pode cair um pouco antes de subir, especialmente devido à liquidação nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se de gerenciar adequadamente seu risco, pois é um dos aspectos mais importantes da negociação bem-sucedida. Você deve sempre levar em consideração o valor a perder em uma negociação e os riscos que isso acarreta.

Outro fator a ter em conta é a comissão aplicada, uma vez que esta pode reduzir as suas prestações. Com a conta Admirals Invest.MT5, você pode comprar ações dos EUA a partir de US$ 0,02 por ação. No entanto, a taxa mínima por transação é de US$ 1, portanto, com o exemplo de cotação acima, sua taxa seria de apenas US$ 1!

Como comprar ações da Amazon em 4 passos

Com o Admirals, você pode comprar ações de mais de 4.300 empresas, incluindo a Amazon. Para comprar ações da Amazon, siga estas etapas:

Abra uma conta Invest.MT5 com a Admirals para acessar a Sala do Trader Clique em "Negociar" em uma de suas contas ativas ou de demonstração para abrir o Metatrader WebTrader Encontre ações da Amazon na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Clique no botão "Novo pedido" na parte superior da tela e insira o número de ações da Amazon que deseja comprar.

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader: H1Amazon Daily Chart – New Order. Intervalo de dados: 18 de outubro de 2022 - 22 de novembro de 2022- Data de captura: 22 de novembro de 2022. Resultados anteriores não são garantia de desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Amazon flutua de maneira diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se você acha que há uma chance maior de que o preço das ações da Amazon seja mais baixo, você também pode vender a partir de uma conta de negociação CFD (Contracts for Difference), um serviço que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem que você especule sobre as flutuações de preços de ações e títulos usando CFDs.

Isso significa que você pode operar comprado e vendido para se beneficiar potencialmente das oscilações nos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs acessando este artigo sobre Como operar CFDs.

