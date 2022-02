As ações do Reino Unido irão tirar benefício da inflação e dos aumentos das taxas em 2022?

Fevereiro 17, 2022 22:09

Na última década, o índice de ações blue-chip de Londres, o FTSE 100, está em desuso entre os investidores e tem regularmente desempenho inferior ao do mercado.

A dependência do índice em indústrias muito difamadas, como bancos, tabaco, mineração e petróleo, o fez ser repetidamente evitado pelos investidores, fato apenas exacerbado pelo Brexit. Por que investir nessas ações velhas e cansadas quando, do outro lado do Atlântico, as bolsas estão repletas de novas e empolgantes ações de tecnologia, como Apple, Tesla e Amazon.

No entanto, à medida que entramos em um ano de incerteza, onde a inflação é galopante e as taxas de juros devem subir para seus níveis mais altos em anos, as ações de tecnologia vacilaram e parecem ter caído em desuso.

O FTSE 100, por outro lado, ganhou 2,8% até agora em 2022. É verdade que isso pode não parecer muito notável pelo valor de face, mas quando você considera que o DAX 40, Euro Stoxx 50, S&P 500 e Nasdaq estão todos em baixa em 3,03%, 3,74%, 6,11% e 9,72% no acumulado do ano (YTD), torna-se muito mais impressionante.

Então, por que as ações de tecnologia estão esgotadas? A combinação de inflação crescente e aumentos antecipados das taxas de juros são os principais culpados, os quais tornam as ações de tecnologia caras e arriscadas um investimento menos desejável. Em tal ambiente, os investidores gravitam em torno de ações menos arriscadas, que têm a capacidade de repassar os aumentos de preços para seus clientes, têm fluxos de caixa confiáveis ​​e que pagam dividendos.

Felizmente para o Reino Unido, o FTSE 100 está cheio desses tipos de ações, que são menos sensíveis a aumentos das taxas de juros e muitas das quais são distribuidores confiáveis ​​de dividendos. Atualmente, o índice possui um dividend yield de mais de 3% em comparação com os 1,2% do S&P 500.

Além disso, várias das principais indústrias do FTSE 100 têm perspectivas sólidas este ano. As ações dos bancos devem se beneficiar diretamente das taxas de juros mais altas, as empresas petrolíferas já estão colhendo os frutos do aumento dos preços do petróleo e as ações de mineração devem se beneficiar de uma recuperação econômica global pós-pandemia.

Então, 2022 será o ano do índice de referência do Reino Unido? As circunstâncias atuais tornam o FTSE 100 tentador para os investidores agora, mas se os últimos dois anos nos ensinaram alguma coisa, é esperar o inesperado. Embora o FTSE 100 certamente tenha começado o ano de forma positiva, as perspectivas futuras dependerão em grande parte de como a economia reage aos aumentos das taxas de juros e se a inflação está contida ou não.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – FTSE 100 Gráfico Semanal. Período: 23 de agosto de 2015 – 17 de fevereiro de 2022. Registo: 17 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

