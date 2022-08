EUR, GBP e USD em destaque; Estabilidade para o ouro e petróleo 'spot'

Agosto 23, 2022 22:18

Os principais benchmarks para o euro, libra e dólar são divulgados hoje, enquanto os preços do ouro e do petróleo 'spot' parecem finalmente estabilizar-se após alguns trimestres voláteis.

Os traders do euro estão a aguardar os resultados preliminares do Índice S&P Manufacturing Purchasing Managers (PMI) de agosto na Alemanha. Espera-se que o crescimento da manufatura tenha caído de 49,3 em julho para 48,3 em agosto. Quaisquer surpresas inesperadas de alta ou de baixa podem mover os pares do euro.

O relatório segue as declarações à imprensa do chefe do Bundesbank, Joachim Nagel, que previu uma possível crise energética no inverno como um gatilho para uma recessão na Alemanha. O euro caiu em relação ao dólar, pairando em torno da paridade, já que os traders antecipam um aumento mais agressivo das taxas para a zona do euro.

O S&P Global Composite PMI para a zona do euro também foi divulgado hoje e espera-se que contraia ainda mais de 49,9 em julho para 49 em agosto. Ao contrário dos EUA e do Reino Unido, o PIB da Europa ainda está a crescer, mas com inflação alta e aumentos de juros iminentes, o paradigma pode mudar no curto prazo. Os números do PMI de hoje serão observados de perto em busca de mais sinais de fraqueza na economia europeia.

Os mercados de libra esterlina estão a aguardar o relatório preliminar do PMI de serviços da S&P Global para hoje. Espera-se que os resultados de agosto tenham caído para 52, dos 52,6 de julho. Com o Reino Unido à beira de uma recessão técnica, os números reais podem mover os pares de GBP se algo inesperado sair no relatório.

Por último, amanhã, quarta-feira, 24 de agosto, os traders do dólar estarão a atentos aos resultados dos pedidos de bens duradouros ​​dos EUA, que se espera ter caído de 2% em junho para 0,5% em julho. Com os EUA em recessão técnica e retrocessos de inflação, os benchmarks nos darão mais informações sobre a estabilidade do setor manufatureiro e os gastos com bens de grande valor.

Com o quarto trimestre ao virar da esquina, as reuniões do banco central são uma questão de tempo depois do presidente da Reserva Federal, James Bullard, posicionar-se a favor de outro aumento da taxa de juro de 0,75% para a reunião de setembro. Embora a inflação pareça estar a desacelerar, o aperto monetário agressivo pode de fato estar a funcionar, mas pode continuar a pressionar o crescimento no curto e médio prazo.

