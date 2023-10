Explorar o mercado do petróleo em tempos incertos

Outubro 27, 2023 23:45

Apesar da transição global para energias mais limpas, a verdade é que o petróleo bruto ainda desempenha um papel importante nas nossas vidas. Este permeia cada centímetro da economia global e é um factor-chave na produção e distribuição da grande maioria dos bens e serviços no mundo.

Consequentemente, as alterações nos preços do petróleo têm frequentemente efeitos em cascata em toda a economia. Isto tem sido particularmente evidente nos últimos dois anos, uma vez que os elevados preços do petróleo desempenharam um papel significativo no aumento da inflação em todo o mundo. Compreender o mercado petrolífero, portanto, não é importante apenas para os traders de petróleo, mas também pode ajudar os observadores a digerir o que está a acontecer na economia em geral.

O que impulsiona os preços do petróleo?

Tal como acontece com qualquer mercadoria, o preço do petróleo é ditado pelos níveis de oferta e procura no mercado global. No entanto, na realidade, tem muito mais nuances do que isso.

Em vez de serem impulsionados apenas pelos níveis reais de oferta e procura num determinado momento, muitas vezes, os preços do petróleo são impulsionados pela especulação sobre o que poderá acontecer à oferta e à procura. Isto significa que os movimentos de preços muitas vezes precedem os eventos reais que ocorrem.

Todas as matérias-primas são sensíveis a acontecimentos geopolíticos, mas isto é particularmente verdadeiro no caso do petróleo. Como vimos muito bem ao longo dos últimos anos, o preço do petróleo pode comportar-se de forma bastante errática quando as tensões geopolíticas aumentam, especialmente quando estão envolvidos países produtores de petróleo.

Para além dos acontecimentos geopolíticos, os preços do petróleo podem ser reacionários às mudanças na saúde económica. As economias em crescimento tendem a consumir mais petróleo do que as estagnadas ou em contracção, o que significa que em tempos de expansão económica a procura de petróleo aumenta. Por outro lado, em tempos de pessimismo económico, as perspectivas para o petróleo seguem frequentemente o exemplo.

O que está a movimentar atualmente os preços do petróleo

Então, o que está a movimentar os preços do petróleo neste momento? Nas secções seguintes, vamos observar os factores que os traders de petróleo devem ter em mente enquanto navegam no mercado no clima actual.

Tensão no Médio Oriente

Em Fevereiro de 2022, vimos o que acontece aos preços do petróleo quando surge um conflito envolvendo uma nação produtora de petróleo. Menos de duas semanas depois de a Rússia, um grande produtor de petróleo, ter invadido o seu vizinho, os preços do petróleo Brent subiram mais de 30%.

Infelizmente, no início deste mês, assistimos a uma repetição deste fenómeno sombrio, desta vez no Médio Oriente.

Quando os mercados reabriram na semana seguinte ao ataque do Hamas a Israel, os preços do petróleo Brent dispararam mais de 4% num dia. Nos dez dias seguintes, os preços subiram mais 5%. Estes aumentos foram desencadeados por receios de que um conflito iminente se espalhasse para os países vizinhos numa região que fornece grande parte do petróleo mundial.

No entanto, uma onda de manobras diplomáticas e um subsequente atraso na antecipada invasão israelita parecem ter atenuado os receios de contágio na região. No entanto, esta situação parece longe de estar resolvida e é certamente algo a ter em conta.

Fraca Perspectiva Económica

A correlação entre os preços do petróleo e a saúde económica é bastante fácil de compreender. Quando a economia global está a crescer, a procura de petróleo tende a aumentar. É claro que o oposto também tende a ser verdadeiro, e este é um dos factores que tem pesado sobre os preços do petróleo nos últimos meses.

Em primeiro lugar, a China, que é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, produziu uma série de dados económicos desanimadores desde a reabertura da sua economia pós-Covid. Consequentemente, prevê-se que o crescimento económico chinês desacelere significativamente este ano e ainda mais no próximo ano.

Mais recentemente, no início desta semana, os mercados petrolíferos foram atingidos por dados fracos da actividade empresarial provenientes tanto da zona euro como do Reino Unido. A maior economia do bloco, a Alemanha, já está em recessão, e estes dados mais recentes suscitaram receios de que o bloco mais amplo, uma fonte fundamental da procura de petróleo, também possa entrar em recessão.

Taxas de juro mais altas

Embora os bancos centrais pareçam estar a aproximar-se do fim dos seus ciclos de subida das taxas, a expectativa é que as taxas permaneçam mais elevadas por mais tempo. Embora possa não existir uma ligação directa entre o aumento das taxas de juro e o petróleo, pode indirectamente adicionar pressão descendente aos preços do petróleo.

Para controlar a inflação elevada, os bancos centrais de todo o mundo aumentaram as taxas de juro. Contudo, para além de controlarem a inflação, as taxas de juro mais elevadas podem sufocar o crescimento económico, o que, por sua vez, pode levar a um declínio na procura de petróleo.

Trading de Petróleo – Compreendendo o Clima Atual

Tal como acontece com qualquer activo, é importante estar ciente dos riscos envolvidos no trading de petróleo e ter em vigor um plano de gestão de risco cuidadosamente considerado. Os preços das matérias-primas tendem a ser particularmente voláteis, o que pode aumentar significativamente os riscos envolvidos no trading.

É também importante compreender o clima actual e estar ciente dos acontecimentos geopolíticos e dos anúncios económicos que poderão ter impacto nos preços do petróleo. Uma boa maneira de se manter atualizado é usar um calendário económico, que permite acompanhar atualizações económicas importantes.

