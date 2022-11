Operar as ações da Walmart com as oferta da Netflix e Roblox

Novembro 03, 2022 23:27

À medida que avançamos para os últimos meses do ano, os retalhistas estão a preparar-se para a época mais movimentada do ano – as festas de fim de ano.

A maior retalhista do mundo, a Walmart, já está a tentar atrair mais clientes durante este período através de novas parcerias com a Netflix e Roblox.

Saiba mais abaixo e como operar ações da Walmart.

Ação: Walmart Símbolo Conta Invest.MT5: WMT Data da Ideia: 1 nov 2022 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $143,00 Nível-alvo: $165,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Walmart prepara-se para as festividades de fim de ano

A Walmart começou cedo na tentativa de gerar mais vendas para o importante período de festividades. É a última oportunidade para os retalhistas aumentarem os lucros da empresa antes do ano novo e é um grande negócio para as equipas de gestão empresarial e investidores.

A retalhista uniu-se à plataforma de jogos Roblox para lançar o 'Walmart’s Universe of Play' e Walmart Land'. O primeiro é de acesso gratuito com compras disponíveis no jogo usando a moeda virtual do Roblox, Robux.

Além disso, o Walmart expandiu o seu Netflix Hub para mais de 2.400 lojas. Isto fornece aos clientes um Netflix Streaming Card de baixo preço, que oferece aos utilizadores a capacidade de assistir a alguns dos programas da própria Netflix sem usar um cartão de débito ou crédito.

Além disso, a retalhista estendeu as suas datas de devolução e troca até ao final de janeiro de 2023, dando mais confiança aos clientes que comprarem os seus presentes de Natal antecipadamente.

A Walmart também anunciou a sua intenção de tentar competir com o serviço de entregas no próprio dia da Amazon, através da sua aquisição da empresa de automação robótica Alert Innovation, especializada na automação do atendimento de pedidos em cadeias de suprimentos.

No entanto, no último trimestre, a Walmart sofreu com uma má gestão no seu departamento de inventário, o que levou a mercadorias não vendidas a não ser revendidas. Isto pesou no preço das ações e qualquer manuseio incorreto neste trimestre pode ter um impacto negativo nas ações.

Os fundos de investimento também reduziram as suas posições na Walmart por três trimestres consecutivos desde setembro de 2021. No entanto, no último trimestre, houve um aumento líquido nas posições, mas ainda é cedo para dizer se esta será uma tendência contínua ou não.

Fonte: TipRanks, 1 novembro 2022

Previsão para Ações da Walmart - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Walmart nos últimos 3 meses, atualmente existem 22 classificações de compra, 4 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Walmart é de $165,00 com o objetivo de preço mais baixo em $128,00.

O objetivo de preço médio para uma previsão de ações da Walmart é de $153,60.

Fonte: TipRanks, 1 Nov 2022

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações do Walmart

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações do Walmart pode ser o seguinte:

Comprar a ação por $143,00 para permitir a volatilidade atual do mercado;

Objetivo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista em $165,00;

Mantenha o seu risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações do Walmart:

Se objetivo for atingido = $220,00 de lucro potencial ($165,00 - $143,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem constantemente e é improvável que o preço das ações suba em linha de forma linear. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a volatilidade do mercado de ações deste ano.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saiba sempre o quanto poderá perder numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Invest.MT5 da Admirals, pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Walmart resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações).

Existe uma baixa taxa de transação mínima de $1. Portanto, a ideia de trading de exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Walmart em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Walmart com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em Operar numa das suas contas real ou demo para abrir a plataforma web; Procure a sua ação na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Use a ferramenta de 'trading a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um pedido de operação para inserir o tamanho da sua operação, Stop Loss e nível de Take Profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações do Walmart pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade do preço das ações do Walmart cair, então também pode operar a descoberto a partir de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar 'long' e 'short' para potencialmente lucrar com a subida e queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como operar CFDs.



INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

