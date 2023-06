Como operar com a IBM após um novo acordo de software e planos de IA

Julho 01, 2023 00:36

Nos últimos anos, a IBM tem tentado reinventar-se sob a orientação do novo CEO Arvind Krishna. Este remake incluiu novas fusões e aquisições e foco em inteligência artificial (IA) - algo que vem fazendo desde 1997, quando o supercomputador Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov.

Saiba mais sobre os planos da IBM e o que os analistas estão a prever para a ação abaixo.

Ação: International Business Machines Group Símbolo Conta Invest.MT5: IBM Data da Ideia: 26 junho 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $140,00 Preço-alvo: $162,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Novo acordo de software e planos de IA da IBM

A IBM está perto de fechar um acordo de $5 biliões para assumir a Apptio, empresa de software de previsão e orçamento de TI. O acordo para a Apptio – que foi fechado em 2018 pela empresa de private equity Vista Equity Partners – foi anunciado pela primeira vez pelo Wall Street Journal.

O software de gestão baseado em nuvem da Apptio oferece informações financeiras e operacionais para apoiar as empresas na tomada de decisões mais informadas em relação às finanças. Se o acordo for assinado, esta completará uma série de aquisições que incluíram a aquisição da Turbonomic por $1,5 bilião de dólares em 2021 e a aquisição da Red Hat por $34 biliões em 2019.

O acordo é visto como mais um passo nos planos da IBM de avançar para a inteligência artificial (IA). Esta já possui um conjunto de ferramentas de IA, como Watson.ai, Watson.data e Watson.governance. Estes programas de IA ajudam os clientes da IBM a criar novos modelos de dados, armazenar esses dados e garantir que as informações sejam precisas e confiáveis.

A IBM também expandiu a sua parceria com a Adobe para criar conteúdo usando inteligência artificial generativa. Embora a IBM esteja envolvida em IA nas últimas quatro décadas e agora esteja reorientando mais os seus esforços neste campo, o preço das ações tem sofrido em comparação com outras ações de IA.

Por exemplo, as ações de outra ação de IA da Nvidia subiram mais de 170% este ano até agora, em grande parte graças aos chips que esta cria para aplicativos de IA. As ações da IBM caíram cerca de 8% este ano até agora.

O problema para os investidores é que outras ações de IA declararam quanta receita estão a obter com os seus produtos de IA. A IBM não o fez e o CEO afirmou que é impossível computar, pois tudo terá IA dentro dela nos próximos cinco anos. No entanto, este disse que a IBM poderia crescer no meio de um dígito da IA, mas isso pode não ser suficiente para os investidores ficarem totalmente atrás das ações, o que pode ser uma razão pela qual mais analistas estão em espera nas ações, conforme mostrado abaixo.

Previsão das Ações da IBM - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da IBM nos últimos 3 meses, existem atualmente 4 classificações de compra, 5 de retenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da IBM é de $162,00, com o preço-alvo mais baixo de $135,00 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da IBM é de $146,56 dólares.

Fonte: TipRanks, 26 de junho de 2023

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da IBM

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da IBM pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $140,00 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $162,00 dólares;

Mantenha seu risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da IBM:

Se preço-alvo for atingido = $220,00 de lucro potencial [($162,00 - $140.000) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando como o preço das ações está em queda neste ano até agora.

Certifique-se em fazer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto pode perder com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da IBM resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Existe uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no geral!

Como comprar ações da IBM em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a IBM com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso ao Dashboard; Clique em Negociar com uma das suas contas real e demo para abrir a plataforma web; Encontre a sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em direto; Clique em Criar novo pedido na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. IBM. Mensal. Data: 1 de agosto de 2009 a 26 de junho de 2023, registado em 26 de junho de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para operar ações da IBM ainda hoje! ▼▼▼

Acha que o preço das ações da IBM pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior oportunidade do preço das ações da IBM cair, então também pode operar a descoberto com uma conta de trading CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também disponibiliza.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo 'Como Operar CFDs'.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: