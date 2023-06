Como operar com a AMD após o lançamento do novo chip AI

Junho 15, 2023 21:49

A AMD anunciou planos para lançar um novo chip para inteligência artificial que espera rivalizar com a NVIDIA. Saiba mais sobre a empresa e o que os analistas estão a prever para as suas ações abaixo.

Ação: Advanced Micro Devices Inc Símbolo Conta Invest.MT5: AMD Data da Ideia: 14 junho 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $133,00 Preço-alvo: $200,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Novo chip de IA da AMD para rivalizar com a NVIDIA?

A fabricante de chips AMD anunciou os seus chips de unidade de processamento gráfico (GPU) mais avançados para inteligência artificial (IA). Chama-se MI300X e começará a ser comercializado no final deste ano. Estes tipos de chips são usados ​​para construir programas de IA e podem ser uma nova fonte de receita para a fabricante de chips, conhecida principalmente pelo tipo tradicional de chips de processamento de computador.

O MI300X tem uma capacidade de até 192 GB de memória, o que significa que pode executar modelos AI maiores do que os chips AI atuais permitem. Por exemplo, o chip H100 AI da rival NVIDIA tem 120 GB de memória. Um dos motivos pelos quais os chips da NVIDIA são tão populares é que eles permitem que os developers tenham acesso aos principais recursos de hardware do chip.

A AMD anunciou que o seu chip terá um software próprio chamado ROCm. Os chips também oferecerão a Arquitetura Infinity para permitir o uso de oito chips MI300X em apenas um sistema. A maioria dos aplicativos de IA usa oito ou mais GPUs ao mesmo tempo.

De acordo com Lisa Su, CEO da AMD, o mercado de chips aceleradores de IA para data centers pode crescer de $30 biliões este ano para mais de $150 biliões em 2027. No entanto, a AMD ainda não anunciou um preço para o chip. O chip H100 AI da NVIDIA custa mais de $30.000, então será interessante ver se estes tentam competir no preço sendo mais baratos.

Ainda não se sabe se os desenvolvedores aceitam ou não o chip da AMD. Portanto, é incerto como isso pode afetar os resultados até que seja lançado e usado pelos criadores de sistemas de IA. No entanto, houve relatos de que a Amazon Web Services – o maior provedor de computação em nuvem do mundo – está a considerar usar os chips da AMD.

As ações subiram com a notícia, mas depois caiu quando a AMD não divulgou oficialmente um comprador principal para os seus chips. Isto destaca o quão volátil qualquer operação relacionada com os produtos de inteligência artificial pode ser. A ampla gama de metas de preços de analistas para as ações da AMD mostradas abaixo também mostra a enorme diferença de opinião nas perspectivas do preço das ações da AMD.

É provável que a volatilidade continue, por isso é importante exercer uma gestão de risco adequada e diversificação ao considerar investir em fabricantes de chips AI.

Previsão das ações da AMD - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da AMD nos últimos 3 meses, existem atualmente 21 classificações de compra, 8 de retenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da AMD é de $200,00, com a meta de preço mais baixa de $77,00.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da AMD é de $123,04.

Fonte: TipRanks, 14 de junho de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da AMD

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da AMD pode ser o seguinte:

Compre a ação no intervalo acima da subida após a notícia de $133,00 para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $200,00;

Mantenha o seu risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da AMD:

Se o preço-alvo for atingido = $670,00 de lucro potencial [($200,00 - $133,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a volatilidade das ações de chips no momento.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto pode perder com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da AMD resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no geral!

Como comprar ações da AMD em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a AMD com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso ao Dashboard; Clique em Operar com umas das suas contas real ou demo para abrir a plataforma da web; Pesquise pela sua ação na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico; Use a ferramenta de trading com um clique ou clique com o botão direito do rato e abra um ticket de trading para inserir o tamanho da sua operacão, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. AMD. Mensal. Data: 1 de fevereiro de 2011 a 14 de junho de 2023, capturada em 14 de junho de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da AMD pode seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da AMD cair, então também pode operar a descoberto com uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como Operar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: