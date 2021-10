Análise Semanal do Mercado: Indicadores da Inflação e Ganhos em Foco

Outubro 19, 2021 05:31

Todos os olhos estão nos mercados de ações esta semana, com o início da temporada de lucros nos EUA. A maior parte dos maiores bancos norte-americanos reportaram na última semana resultados acima dos esperados.

Most of the biggest banks in the United States reported last week with nearly all reporting better than expected profits and revenues. Estabelecendo assim uma direção positiva de "risco" no mercado, o que ajudou os índices globais de ações, moedas e matérias-primas a subirem.

O dólar australiano, neozelandês e canadiano tiveram todos com uma boa performance nas semanas recentes, mas a força da tendência será testada durante esta semana. Ambos Canadá e Nova Zelândia reportaram indicadores sobre a inflação esta semana enquanto o Reserve Bank of Australia lançou o seu Relatório de Política Monetária.

Poderá ler mais sobre alguns dos temas globais que estão a afectar os mercados nesta seleção de artigos educativos:

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Forex Calendar da plataforma de trading MetaTrader 5, fornecida pela Admirals.

Sabia que três vezes por dia, três traders profissionais falam sobre os mercados em directo e mostram como identificar potenciais oportunidades de trading? Reserve o seu lugar no webminar Admirals Spotlight clicando no banner abaixo!

Radar do Trader – Indicadores CPI UK

Na quarta-feira, 20 de Outubro às 19:00 BST, o UK Office for National Statistics irá lançar os indicadores do Consumer Price Inflation (CPI). Este indicador mede a alteração generalizada dos preços de bens e serviços comprados pelos consumidores. A sua importância é elevada dado que este é utilizado como um alvo pela política monetária dos banco central.

Não existem grandes alterações esperadas. No entanto, o mercado de futuros estão a sinalizar uma subida de taxas de juro do Bank of England para o fim do mês de Dezembro. Enquanto o banco central tentou acalmar as expectativas de mercado, a recuperação económica poderá deixar o banco sem grande escolha.

Embora o mercado esteja a mostrar um potencial de aumento de taxas de juro este ano, ainda existem alguns ventos contrários a considerar na economia. As questões comerciais post-brexit com a União Europeia estão a depender das negociações atuais sobre o protocolo da Irlanda do Norte que não têm corrido bem. As interrupções nos fornecedores aumentaram a inflação e podem prejudicar o crescimento económico.

Mas, toda a informação está refletida no mercado monetário.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, EURGBP, Monthly - Intervalo temporal: from 1 Aug 2013 to 15 Oct 2021, registado em 15 Oct 2021 às 7:00 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de preços mensais EURGBP mostrado acima, destaca uma faixa de negociação clara de longo prazo. O preço rejeitou o topo da faixa no início deste ano, fazendo com que a paridade caísse (fraqueza do euro e força da libra esterlina).

O próximo nível de suporte significativo é o fundo da faixa de negociação em torno de 0,8273, que poderia ser um nível-alvo para short-sellers ou uma oportunidade para compradores. Se os números da inflação do Reino Unido suportarem um aumento da taxa de juros, poderíamos ver o preço no fundo da faixa muito rapidamente, então é algo a observar.

Se te sentes inspirado e preparado para negociar no mercado, podes abrir uma conta real clicando no banner abaixo e aceder a uma enorme variedade de recursos de trading para iniciares a tua jornada.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Nas últimas semanas, os índices globais do mercado de ações continuaram a sua tendência negativa após o tradicional período sazonal de baixa. No entanto, os mercados de ações formaram um padrão de base em tempo para uma subida sazonal típica ainda mais alta.

Toda a atenção estará apontada para os índices do mercado de ações dos EUA, pois é o início da temporada de resultados dos EUA. O resultado desses relatórios de lucros pode elevar ou pesar no sentimento geral do mercado de ações.

Mantenha um olhar atento nas seguintes empresas a reportar esta semana:

Terça-feira - Netflix, Tesla, Johnson & Johnson

Quarta-feira - eBay, IBM, General Electric

Quinta-feira - Intel, Snap, Unilever, Barclays

Fonte: Admirals MetaTrader 5, SP500, Daily - Intervalo de tempo: from 15 Jan 2021 to 18 Oct 2021, registado em 18 Oct 2021 at 6:30 pm GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho dos últimos cinco anos do S&P 500: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

No gráfico de preços diários do índice do mercado de ações do S&P 500 mostrado acima, é claro ver a fraqueza recente após um forte movimento de alta durante a maior parte deste ano. Atualmente, o preço está de volta acima de suas médias móveis de médio prazo.

Para quem está a negociar, irá haver uma maior procura de maiores altas e maiores baixas, confirmado que os compradores estão a estabelecer posições novamente - criando uma semana muito interessante pela frente!

Sabia que pode usar o nosso indicador Trading Central Technical Ideas Lookup para encontrar ideias de negociação para este índice e milhares de outros instrumentos entre Forex, ações, indices, matérias-primas e mais?

Poderás obter este indicador completamente GRÁTIS na seção Premium Analytics assim que abrires uma conta real...

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: