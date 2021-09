Análise Semanal de Mercado: RBA, BOC e BCE em destaque

Setembro 06, 2021 14:13

Temos uma grande semana pela frente, com anúncios do Reserva Bank of Australia na terça-feira, do Banco do Canadá na quarta-feira e do Banco Central Europeu na quinta-feira. Uma vez que a Reserva Federal anunciou planos de começar a reduzir as medidas de estímulação de Covid, todas as atenção estão agora focadas em qual banco central será o próximo.

O resto da semana é relativamente leve quanto a dados económicos, com a taxa de desemprego do Canadá de sexta-feira sendo o próximo grande foco. No entanto, com o início de um novo mês e o aproximar do final do ano, todos os olhos estarão voltados para os índices do mercado de ações, que têm subido nos últimos meses.

Poderá saber mais acerca de mercados financeiros ao consultar artigos desta seleção educativa:

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário de Forex da plataforma MetaTrader5, disponibilizada pela Admirals.

Comece hoje mesmo a investir em mercados financeiros criando uma conta com a Admirals. São mais de 8000 instrumentos financeiros à sua disposição, desde CFD's, Ações e mercados de Forex. Clique no banner abaixo:

Radar do Trader - Conferência de Imprensa do BCE

Na quinta-feira, 9 de Setembro, o Banco Central Europeu divulga o seu último relatório de política monetária às 11h45 GMT, seguido de uma conferência de imprensa às 12h30 GMT. Esta será avidamente seguida esta semana, já que existem rumores em circulação que afirmam que o banco central pode começar as reduções já em Dezembro.

Embora alguns responsáveis políticos tenham tentado minimizar as perspectivas da redução gradual, o mercado está a preparar-se para uma grande alteração na postura das políticas. Isto ficou evidente com a valorização do euro nas últimas semanas, especialmente em relação ao dólar americano.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal EUR/USD. Intervalo de dados: 1 de Agosto de 2013 a 3 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 3 de Setembro de 2021, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico de preço mensal EURUSD acima evidencia a recente formação em cunha que se desenvolveu. Manifesto pela série de lower highs e higher lows, entre as linhas descendentes e ascendentes pretas.

O preço tentou quebrar o liminte inferior da formação nas últimas semanas, mas sem sucesso, já que os compradores "empurraram" o par de moedas de novo para dentro da formação em cunha. Uma mudança na postura política do BCE poderá levar os compradores a impulsionar o valor de volta ao topo da formação, de modo que é algo a ser observado.

Comece hoje mesmo a praticar trading de ações com uma das nossas contas na plataforma MetaTrader5. Basta clicar no banner abaixo para descarregar a plataforma GRATUITAMENTE.



Notícias de Trading Empresarial e Índices de Ações

O negociar TINA continua extremamente ativo nos índices globais do mercado de ações. O fato de que ‘Não existe alternativa’ continua a sustentar a procura por ações - especialmente nos Estados Unidos e no setor de tecnologia.

Os índices do mercado de ações europeu tiveram desempenho inferior ao dos seus homólogos americanos, e os índices do mercado de ações asiáticos tiveram desempenhos ainda piores. Sazonalmente, os mercados de ações estão a entrar num período de baixa que antecede o crescimento de Pai Natal do final do ano.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário SP500. Intervalo de dados: 7 de Dezembro de 2020 a 3 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 3 de Setembro, às 06:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

No gráfico diário do índice S&P500 do mercado de ações acima, a tendência de crescimento permanece intacta. O preço superou as médias móveis várias vezes este ano, sustentando a força de mercado de ações dos EUA.

Estes níveis continuam a ser zonas de potenciais pontos de inflexão e de confirmação de que a tendência ainda é de crescimento. Embora alguns analistas prevejam uma correção mais acentuada antes do final do ano, é importante negociar o que podemos observar.

Se deseja começar a negociar em Forex ou qualquer um dos mais de 8000 instrumentos financeiros que a Admirals coloca à sua disposição, clique no banner abaixo para dar início à sua jornada enquanto trader, acompanhado de uma equipa disponível para si 24/7, totalmente em português. Para abrir uma conta real clique no banner abaixo: