Análise Semanal de Mercado: BCA e FOMC em foco

Julho 05, 2021 18:01

Com o despoletar de volatilidade da semana passada por intermédio do dólar americano, os detalhes da reunião desta semana da FOMC, de quarta-feira, serão atentamente esmiuçados. Após a Reserva Federal já ter anunciado uma alteração à sua política no mês passado, os investidores procurarão agora por pistas posteriores em todos os desenvolvimentos de política.

É provável que o dólar australiano esteja também sob observação esta semana devido à declaração de taxas do RBA, na terça-feira. Os últimos meses têm demonstrado o quão importante são as declarações de taxas de juro para o comportamento dos mercados.

No entanto, com porções da Austrália a voltarem ao lockdown será interessante observar qual a linguagem do banco central acerca da sua política monetária. Está também agendado o comunicado do governador do RBA após a divulgação do comunicado, o que poderá auspiciar uma alteração à linguagem e/ou política.

Poderá saber mais acerca de mercados financeiros ao consultar artigos desta seleção educativa:

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex, plataforma MetaTrader5 da Admirals.

Radar do Trader - Declaração de taxas do RBA

Na terça-feira, 6 de Julho, o Reserve Bank of Australia(RBA) comunica a sua mais recente decisão sobre taxas de juro, seguida de uma conferência de impresa com o governante do RBA, Lowe. É provável que estejamos perante um momento volátil para o dólar australiano, uma vez que o mercado tem manifestado algumas alterações do valor.

Alguns analistas prevêem que o banco central se afastará da sua posição tomada em resposta à pandemia, efetuando cortes no seu programa de compra de títulos. No entanto, enquanto as previsões económicas têm sido positivas, o processo de vacinação do Covid tem-se desenrolado lentamente e partes do país encontram-se em novos estados de lockdown.

Caso o RBA encare isto como um problema sério e opte por manter a sua presente política monetária, é provável que os investidores confiantes abandonem o mercado, motivando quedas posteriores na moeda. No entanto, uma significante alteração na direção oposta, poderá motivar uma enorme "corrida", constituindo este o principal motivo pelo qual é provável que o dólar australiano experiencie volatilidade esta semana.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário AUS/USD. Intervalo de dados: 8 de Outubro de 2020 a 4 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 4 de Julho, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

No gráfico diário do AUD/USD é notório o intervalo lateral que se desenvolveu ao longo da maioria do ano. Não obstante, existiram alguns "breaks" falsos, especialmente notórios em Fevereiro. No último mês, o preço caiu abaixo do suporte do intervalo, mas ainda não se afastou totalmente deste patamar.

Caso o preço se mostre capaz de retomar o intervalo, isto poderá representar um cenário bullish, o que nos poderá trazer novos "altos" junto da resistência do intervalo. Mas, caso o preço dê início a um novo low cycle, poderá existir posterior pressão descendente.

Notícias de Índices de Ações e Trading Corporativo

Os índices mundiais de ações continuam a ser negociados em tendências crescentes, com divergências pelas diversas regiões. Os índices de ações asiáticos continuam a ser negociados lateralmente, sabendo que os novos números de infeções estão a impedir o crescimento económico.

Os índices europes de ações continuam a evidenciar tendências crescentes mas perderam algum ímpeto no seguimento das preocupações da estirpe delta. Surpreendentemente, a queda abrupta do euro não se traduziu em quedas para os principais índices de ações, sugerindo pouco receio face à ameaça da variante delta.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário S&P500. Intervalo de dados: 9 de Outubro de 2020 a 4 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 4 de Julho, às 06:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do S&P500 ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = 16.17%

2019 = 29.09%

2018 = -5.96%

2017 = 19.08%

2016 = 8.80

O grosso da liquidez dos mercados de ações dirigiu-se aos índices de ações dos EUA, que estão a ser negociados a novos máximos históricos. O gráfico diário do índice S&P500 mostrado acima, destaca que a tendência crescente a longo prazo permanece ainda intacta, com a formação de ciclos de "higher highs" e "higher lows" e o descolar de diversas médias móveis - em particular de médias móveis a 50 períodos.

