Análise Semanal de Mercado: BOE,RBA e NFP's em destaque

Agosto 02, 2021 19:29

Esta semana tem início nas primeiras horas de terça-feira, com a declaração de juros por parte do Reserve Bank of Australia (RBA). É provável que traga movimentações ao mercado, sabendo que a maior parte da Austrália se encontra de novo em lockdown, o nível de admnistração de vacina tem sido baixo e que o dólar australiano tem sido a divisa mais fraca das últimas semanas.

Na quinta-feira, todos as atenções recairão sobre o relatório de política monetária do Bank of England, assim como da sua decisão sobre taxas de juro. A libra britânica tem sido uma das divisas mais fortes das recentes semanas, tirando partido da coincidência do aligeirar das medidas de confinamento e do baixar do número de casos de coronavírus. Os mercados estão neste momento a preparar-se para que o banco suba as taxas de juro num futuro próximo.

O relatório de Non-Farm Payroll dos EUA é conhecido na sexta-feira à tarde. Na semana passada, o dólar americano caiu abaixo do suporte do intervalo em que tem vindo a ser negociado. A variante Delta tem proliferado por todos os Estado, o que poderá também colocar pressão no dólar americano.

Poderá saber mais acerca de mercados financeiros ao consultar artigos desta seleção educativa:

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário de Forex - Plataforma MetaTrader5 da Admirals.

Radar do Trader - Declaração de Política Monetária do BOE

Quinta-feira, 6 de Agosto, às 11 horas, o Banco de Inglaterra dará a conhecer o seu mais recente relatório de Política Monetária e decisão sobre taxas de juro. Alguns membros do comité dos bancos centrais de política monetária, deixarma já conhecido o seu desejo de começar a reduzir a estimulação.

O Reino Unido tem uma das mais elevadas taxas de vacinação e aligeirou recentemente as medidas de lockdown. Ao mesmo tempo, a taxa de incidência de casos de coronavírus desceu, sugeridno que uma forte recuperação económica poderá estar ao virar da esquina. É provável que o BOE seja um dos primeiros a subir as taxas de juro.

No entanto, o cessar da estimulação não é a vontade por outros membros do comité, pelo que será interessante observar qual a decisão final do banco.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico semanal GBP/USD. Intervalo de dados: 26 de Novembro de 2017 a 1 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 1 de Agosto, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico semanal a longo prazo do GBP/USD acima, destaca a forte movimentação ascendente desde Março de 2020. Recentemente, o preço manteve-se no intervalo delimitado pelas duas linhas horizontais a negro, representando suporte e resistência do intervalo.

Mais recentemente, o preço distanciou-se da porção inferior do intervalo. Os investidores estarão a contar com um comunicado otimista por parte do BOE, que coloque o GPB/USD novamente perto do topo do intervalo.

Notícias Corporativas e Índices de Ações

Os índices de ações globais continuam a ser negociados com disparidade. Os mercados de ações asiáticos têm evidenciado "depressão", como consequência do apertar por parte do governo chinês às empresas públicas do setor tecnológico. Os índices europeus de ações têm mantido também os seus intervalos, com o grosso do caudal negocial a fazer-se sentir nos índices dos EUA.

Os índices de ações, Nasdaq 100 e S&P500, assinalaram novos máximos históricos na semana passada após uma época de declarações trimestrais positiva. Ainda assim, com o cessar do trimestre, o mercado estará atento para novos fatores que suportem as negociações a valores tão elevados. Estes poderão advir da Reserva Federal ou poderemos estar perante uma correção na tendência.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário S&P500. Intervalo de dados: 4 de Novembro de 2020 a 1 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 1 de Agosto, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do S&P500 ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

O gráfico acima mostra a tendência recente do índice de mercado S&P500. Os seus ciclos e price action destacam a forte tendência de crescimento, com as suas médias móveis exponenciais a elevarem-se paralelamente.

A compra de dips, que toquem levemente estas médias móveis, tem sido a estratégia em vigor nos meses passados. No entanto, com a época de declarações trimestrais prestes a findar, será interessante confirmar se existirão compradores para o próximo dip.

