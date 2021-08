Análise Semanal de Mercado: RNBZ e FOMC em destaque

Agosto 16, 2021 16:53

Os principais anúncios económicos desta semana começarão na terça-feira com o comunicado dos números comerciais dos EUA, seguidos dos tópicos da reunião da FOMC na quarta-feira. Os dados económicos dos EUA não têm sido positivos ao longo das últimas semanas e poderão motivar a Reserva Federal a levantar lentamente o programa de estimulação.

Embora seja provável que o dólar americano origine movimentações esta semana, todas as atenções recairão sobre as declarações de juro e conferência de imprensa do Reserve Bank da Nova Zelândia, de quarta-feira. O consenso de mercado é de que o banco aumentará as taxas de juro. Sabendo que o dólar neo-zelandês se tem mantido em intervalos determinados, este poderá agora enfrentar um aumento dramático em termos de volatilidade.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da Plataforma MetaTrader5 da Admirals.

Radar do Trader - Declaração de Juros do RBNZ

Na quarta-feira, 17 de Agosto, o Reserve Bank da Nova-Zelândia(RNBZ) comunicará a sua mais recente decisão sobre taxas de juro e política monetária, às 02:00 GMT. A esta seguir-se-á a conferência de imprensa, às 04:00 GMT.

É esperado em consenso de mercado que o banco central aumente as taxas de juro, em virtude da recuperação da economia. Os níveis de desemprego encontram-se no mesmo patamar em que se encontravam anteriormente à pandemia e o crescimento económico tem sido positivo.

No entanto, a amplitude do crescimento das taxas de juro provavelmente causará um aumento na volatilidade do dólar neo-zelandês(NZED). Alguns analistas prevêem um crescimento de 100% para os juros, enquanto outros a colocam nos 25%.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal NZD/USD. Intervalo de dados: 1 de Junho de 2005 a 15 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 15 de Agosto, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico mensal do NZD/USD a longo prazo, evidencia que o valor subiu acima da linha resistiva descendente de 2014 a 2020(preto). Neste momento, o preço está a testar este patamar na qualidade de suporte.

Caso o RBNZ surpreenda o mercado com um aumento de taxas superior ao perspetivado, o valor poderá distanciar-se deste nível de suporte e atacar os 0,8000.

No entanto, caso o RBNZ desaponte o mercado, os traders poderão aguardar por padrões de distanciamento falsos, caso o preço caia abaixo deste importante nível de suporte.

Notícias Corporativas e de Índices de Ações

O TINA trading continua a fazer-se sentir nos índices do mercado de ações. O "There Is No Alternative" continua a ser a narrativa face às baixas taxas de juro. Embora tenham sido os índices americanos a 'desbravar caminho' , são agora os índices europeus que evidenciam as maior movimentações. Este é um bom pronúncio para o sentimento global dos mercados na abordagem à ameaça da variante Delta.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário S&P500. Intervalo de dados: 17 de Novembro de 2020 a 15 de Agosto de 2021. Gráfico elaborado a 15 de Agosto, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do S&P500 ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

As médias móveis, evidenciadas no gráfico diário do S&P500 acima, parecem ainda confirmar uma tendência de crescimento geral para o mercado. Para já, estas têm agido como pontos de suporte interessantes para os investidores e continuam a permanecer o seu foco.

