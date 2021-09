Czy Chiny mają zbyt wiele firm produkujących pojazdy elektryczne?

Wrzesień 16, 2021 16:46

Popularność pojazdów elektrycznych lub hybrydowych wśród konsumentów wzrasta dzięki różnym środkom regulacyjnym i ograniczeniom nakładanym przez różne rządy - zgodnie z dobrze znaną Agendą 2030.

Niedawno stolica Hiszpanii zatwierdziła nowe ograniczenia mobilności dla pojazdów zanieczyszczających środowisko, które wejdą w życie w najbliższych miesiącach. Plan ten ustanowi różne strefy w Madrycie, w których będą mogły swobodnie poruszać się tylko pojazdy z odpowiednimi certyfikatami energetycznymi i emisyjnymi, dołączając w ten sposób do innych głównych stolic i miast europejskich, które już wprowadziły podobne obostrzenia.

Wszystko to prowadzi nas do przekonania, że rozwój tego typu pojazdów będzie w najbliższych latach tylko wzrastał. Ta świadomość doprowadziła do tego, że duże firmy produkujące pojazdy coraz częściej oferują tego typu samochody swoim konsumentom i firmom – czego najbardziej dobitnym przykładem jest porozumienie zawarte w czerwcu przez Kia Motors i Uber.

Niewątpliwie, obecnym królem tej niszy rynkowej jest Tesla, pomimo faktu, że firma Elona Muska musi konkurować z gigantami i markami premium, takimi jak Mercedes, BMW i Audi, które są obecne w sektorze motoryzacyjnym znacznie dłużej. Jednak rzeczywistość jest taka, że w wyścigu o przejęcie rynku samochodów elektrycznych, na razie wydaje się, że Chiny są głównym konkurentem Tesli.

W ostatnich latach w Chinach powstało wiele firm zajmujących się pojazdami elektrycznymi, w tym NIO, Xpeng i BYD. Ale czy to może być problem?

Chociaż korzystne jest, aby w sektorze istniała konkurencja, ponieważ sprzyja ona innowacjom i cenom, wydaje się, że dla chińskiego ministra przemysłu i technologii informacyjnych jest to problem. Uważa on, że tego typu firm jest zbyt wiele, więc wygląda na to, że rząd będzie starał się zachęcać do ich konsolidacji. W związku z tym w najbliższych miesiącach możemy być świadkami początku ewentualnych ruchów fuzji ze strony chińskiego rządu - co generuje niepewność w tym sektorze.

Pomimo tego, wydaje się, że ekspansja tych firm poza rynek chiński nadal trwa. Niedawno dowiedzieliśmy się, że NIO otrzymało pięciogwiazdkową ocenę bezpieczeństwa Euro NCAP, dzięki czemu może sprzedawać swój model ES8 w Europie. Oczekuje również, że rozpocznie sprzedaż swojego popularnego ET7 w Niemczech w czwartym kwartale 2022 roku, co może okazać się silnym impulsem dla jego produkcji i przychodów.

Chociaż w zeszłym roku NIO była jedną z najjaśniejszych gwiazd rynku, jak dotąd w 2021 roku akcje spadły o około 22%. Obecnie spółka jest notowana na poziomie około 38 dolarów za akcję, doświadczając silnego spadku po osiągnięciu rekordowo wysokich poziomów w dniu 11 stycznia (powyżej 66 dolarów za akcję). Wchodząc w obecny trend spadkowy potwierdziła się negatywna dywergencja, którą mogliśmy zobaczyć na wskaźniku MACD.

Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że cena znalazła silne wsparcie na poziomie 31 dolarów za akcję, reprezentowane przez dolną czerwoną wstęgę, gdzie doświadczyła silnego odbicia, aż do zetknięcia się z linią trendu spadkowego na poziomie 55 dolarów za akcję. Obecnie widzimy, że chociaż cena walczy o odzyskanie poziomu 40 dolarów, jej średnie ruchome tworzą możliwe potrójne niedźwiedzie przecięcie, które mogłoby wywołać nowy niedźwiedzi ruch, jeśli cena utraci poziom wsparcia reprezentowany przez górną czerwoną wstęgę.

Takie przełamanie mogłoby doprowadzić cenę do rocznych minimów, a utrata tego poziomu otworzyłaby drzwi do dalszej korekty. Jeśli cena zdoła przebić się powyżej i utrzymać poziom 40 USD za akcję, może doświadczyć nowego impetu wzrostowego, gdzie będzie musiała zmierzyć się z kilkoma poziomami oporu. Dlatego też, tak długo jak cena nie będzie w stanie przebić się powyżej linii trendu spadkowego, sentyment pozostanie negatywny.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. NIO, wykres dzienny. Zakres dat: 23 lipca 2020 - 16 września 2021. Data sporządzenia: 16 września 2021 r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu NIO w ciągu ostatnich trzech lat:

2020: +1112.24%

2019: -36.89%

2018: -8.74%

Dzięki rachunkowi Trade.MT5 od Admirals, możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje NIO i ponad 3000 innych spółek z całego świata! Dzięki CFD, traderzy mogą czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: