Inditex prezentuje wyniki kwartalne w dniu obfitującym w dane makroekonomiczne

Wrzesień 15, 2021 14:48

Wczoraj uwaga rynku koncentrowała się na publikacji ważnych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które pokazały lekkie osłabienie, ponieważ miesięczny wskaźnik wzrósł o 0,3%, czyli o 10% mniej niż oczekiwano. Wskaźnik CPI w ujęciu rok do roku również wypadł o 10% poniżej oczekiwań i wyniósł 5,3%.

W trakcie dzisiejszej sesji opublikowano również dane o CPI dla Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Wskaźnik CPI w Wielkiej Brytanii był wyższy niż oczekiwali analitycy, podczas gdy we Francji i Włoszech pozostał odpowiednio zgodny lub nieco lepszy od prognoz.

Z Chin napłynęły również różne dane makroekonomiczne, które po raz kolejny wskazują na spowolnienie gospodarki.

Konkretnie, dowiedzieliśmy się, że zarówno wskaźnik produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej w Chinach okazały się gorsze od oczekiwań, na poziomie 5,3% i 2,5% wobec oczekiwanych odpowiednio 5,8% i 7%. Warto zauważyć, że dane te były nie tylko gorsze od oczekiwań, ale również drugi miesiąc z rzędu znacznie niższe niż w poprzednim miesiącu.

To spowolnienie gospodarki można częściowo wyjaśnić problemami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wariantu Delta oraz niepewnością wywołaną wzrostem inflacji i możliwym rozpoczęciem taperingu.

Jak na razie te słabe dane makro nie znajdują odzwierciedlenia w wynikach spółek, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich tygodniach. W trakcie dzisiejszej sesji było to ponownie widoczne w wynikach kwartalnych giganta tekstylnego Inditex.

Grupa - do której należą takie marki jak Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho i Bershka - poinformowała, że w pierwszej połowie roku odnotowała zysk netto w wysokości 1 272 mln euro. Jest to wyraźny kontrast w stosunku do straty 195 mln euro, którą odnotowała w tym samym okresie ubiegłego roku, po odnotowaniu wzrostu sprzedaży o 49% w stosunku do tych osiągniętych w 2020 roku.

Odczyty te potwierdzają ożywienie po dobrych wynikach pierwszego kwartału, zwłaszcza po tym, jak w drugim kwartale spółka osiągnęła zysk w wysokości 850 mln euro dzięki silnej sprzedaży online.

Jeśli spojrzymy na wykresie dziennym, możemy zauważyć, że chociaż długoterminowy trend pozostaje byczy, w ostatnich tygodniach spółka porusza się w zakresie od 28,5 do 30,20 euro za akcję, co czyni ruch konsolidacyjny po spadkach dokonanych w miesiącach czerwcu i lipcu po uprzednim ustanowieniu rocznych maksimów.

Te pozytywne wyniki mogą być katalizatorem dla ewentualnego impulsu wzrostowego, jeśli cena w końcu będzie w stanie pokonać swój obecny poziom oporu. W rzeczywistości jednak nie możemy wykluczyć możliwości dalszego pogorszenia sytuacji, ponieważ jeśli perspektywy dotyczące przyszłości gospodarki nadal będą się pogarszać, sprzedaż w nadchodzących miesiącach może ulec negatywnemu wpływowi. Dlatego powinniśmy zachować ostrożność, jeśli cena straci swój obecny poziom wsparcia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Inditex, wykres dzienny. Zakres dat: 3 sierpnia 2020 - 15 września 2021. Data sporządzenia: 15 września 2021. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji Inditex w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: -17.20%

2019: 40.71%

2018: -23.05%

2017: -10.44%

2016: 2.33%

