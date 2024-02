Zullen de koperprijzen stijgen in 2024?

Februari 26, 2024 12:08

De handel in koper is op dit moment een van de meest gevraagde grondstoffen op de wereldmarkt. Koper is van vitaal belang omdat het metaal bijna overal in het dagelijks leven wordt gebruikt, van elektrische bedrading tot auto's en computermicrochips. De introductie van elektrische voertuigen (EV) die meer koper nodig hebben en de groei van de productie van microchips voor gebruik bij de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI) zouden de vraag kunnen aanwakkeren.

Sommige analisten voorspellen dat de koperprijzen de komende jaren zullen stijgen, maar gaat deze voorspelling uitkomen?

Koperprijzen fluctueren als tekenen van recessie verschijnen

Sommige economieën hebben de afgelopen twee jaar te maken gehad met hoge inflatiecijfers. Als gevolg hiervan werden de autoriteiten gedwongen een strak monetair beleid te voeren dat de economieën op de rand van een recessie bracht. In dergelijke periodes hebben consumenten de neiging om hun uitgaven te beperken en de aankopen van goederen te verminderen. Het is in deze perioden dat grondstoffen zoals ijzer, koper en andere te maken krijgen met neerwaartse druk in termen van waarde, omdat bedrijven hun productieplannen opschorten of aanpassen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Copper (1,000 lbs) / USX Maandelijkse grafiek. Opgesteld op 23 februari 2024. Gegevensbereik: 1 mei 2016 - 23 februari 2024. Ĺet op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Marktanalisten waren niet verrast toen de koperprijzen in 2023 daalden toen de verkrapping van het monetaire beleid, die over de hele wereld werd waargenomen, gevolgen had voor economieën, vooral die van ontwikkelingslanden. In de eerste dagen van februari 2024 daalden de koperprijzen tot het laagste punt in drie maanden, tot bijna $8200 per ton. Op 20 februari stegen de koperprijzen echter naar het hoogste punt in drie weken en bereikten $8.548 per ton.

ICSG: Wereldwijde kopermijnproductie zal in 2024 mogelijk met 3,7% toenemen

De International Copper Study Group (ICSG), een organisatie die tot doel heeft de transparantie van de kopermarkt te vergroten en internationale discussies en samenwerking op het gebied van koperkwesties te bevorderen, is optimistisch over de wereldwijde koperproductie in 2024.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Copper (1,000 lbs) / USX Dagelijkse grafiek. Opgesteld op 23 februari 2024. Gegevensbereik: 13 oktober 2023 - 23 februari 2024. Ĺet op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

ICSG-marktanalisten suggereren dat de wereldproductie van kopermijnen in 2024 naar verwachting met 3,7% zal toenemen, waarbij zij opmerken dat "naast extra productie uit nieuwe of uitgebreide mijnen, de productiesnelheden naar verwachting zullen verbeteren in landen die in 2023 te maken hebben met operationele beperkingen, namelijk Chili, China, Indonesië, Panama en de Verenigde Staten."

Ontdekking van koperafzettingen kan wereldwijd in de top-3 mijnen staan

KoBold Metals, een in Californië gevestigde startup met onder meer miljardairs Bill Gates en Jeff Bezos, kondigde de ontdekking aan van een enorme koperafzetting in Zambia. De leidinggevenden van het bedrijf zeiden dat het de grootste koperafzetting van Zambia in de afgelopen honderd jaar had gevonden en voorspelden dat de zogenaamde Mingoba-site een van 's werelds top drie hoogwaardige kopermijnen zou kunnen worden.

De nieuw ontdekte koperafzetting zou een alternatieve oplossing kunnen bieden voor bedrijven die de grondstof nodig hebben om te opereren, aangezien westerse landen met de Verenigde Staten in de voorhoede een commercieel conflict zijn aangegaan met China, dat een van de grootste producenten ter wereld is.

In een gesprek met verslaggevers van de Financial Times zeiden leidinggevenden van het bedrijf dat ze ergens aan het begin van het volgende decennium koper willen gaan produceren in de ondergrondse mijn ter waarde van $2 miljard.

Koperhandel: marktanalisten bespreken koperprijzen

Analisten van ING benadrukten dat het monetaire beleid van de Federal Reserve waarschijnlijk een belangrijke rol zal spelen in de fluctuatie van de koperprijzen. "De koperprijzen zullen worden ondersteund door een zwakkere Amerikaanse dollar als gevolg van de versoepeling van de Amerikaanse Federal Reserve. Wij denken dat het rentepad van de Fed de prijsvooruitzichten voor koper op korte termijn zal blijven stimuleren. De koperprijzen zullen profiteren van een soepeler monetair beleid, dat de financiële druk op fabrikanten en bouwbedrijven zal verlichten door de leenkosten te verlagen. Maar als de Amerikaanse rente langer hoger blijft, zou dit leiden tot een sterkere Amerikaanse dollar en een zwakker beleggerssentiment, wat zich op zijn beurt zou vertalen in lagere koperprijzen", merkten ze op in hun rapport.

Goldman Sachs: Koperprijzen zullen mogelijk stijgen bij renteverlagingen Fed

Economen van Goldman Sachs zeiden in een nota die op 21 februari door Reuters werd gedeeld, dat de koper- en goudprijzen een boost zouden kunnen krijgen als de beleidsmakers van de Fed besluiten de leenkosten te verlagen. "De onmiddellijke prijsstijging van een door de Fed veroorzaakte daling van 100 basispunten van de Amerikaanse 2-jaarsrente is de grootste voor metalen, vooral koper (6%), en vervolgens goud (3%), gevolgd door olie (3%). De positieve impact van lagere rentetarieven op zowel de vraag naar als het aanbod van grondstoffen maakt de impact op de grondstoffenprijzen in theorie dubbelzinnig", schreven ze.

ANZ: Verwacht groei van vraag naar koper uit de VS, China en India in 2024

ANZ-analisten suggereren dat de zwakke vooruitzichten met betrekking tot de koperprijzen die in 2023 de overhand hadden, binnenkort verleden tijd zouden kunnen zijn, aangezien de marktverwachtingen lijken te veranderen. In het bankrapport van Nieuw-Zeeland wordt opgemerkt: "Koper heeft een brede consumptie verspreid over de wereldeconomie, wat leidt tot bezorgdheid over de vraag te midden van een strakker monetair beleid en een zwakkere economische groei. Het is echter sterk gebleven te midden van een toegenomen focus op elektrificatie en decarbonisatie. We verwachten dat de groei van de vraag uit China, de Verenigde Staten en India, drie van de top vijf consumenten, in 2024 tot 4,3% zal bedragen. Dit komt te midden van toenemende problemen aan de aanbodzijde. Ongeplande verstoringen zullen waarschijnlijk hoog blijven omdat producenten worstelen met hoge kosten en dalende kwaliteitsproblemen. De politieke risico's blijven ook hoog, waardoor de ontwikkeling van nieuwe mijnen in gevaar komt."

Het rapport van ANZ voorspelt dat de koperprijzen in 2024 zullen worden ondersteund door een markttekort, waarbij hun kortetermijndoelstelling van $9.000 wordt gehandhaafd en verwacht dat dit de komende 12 maanden boven de $10.000 zal stijgen.

Handelen in koper bij Admirals

Het debat over de kopervooruitzichten zal waarschijnlijk worden voortgezet naarmate de marktomstandigheden veranderen. Beginnende handelaren moeten echter voorzichtig zijn met welke activa of instrumenten ze aan hun beleggingsportefeuilles toevoegen. Het gebrek aan ervaring en het gevoel van opwinding kunnen leiden tot de verkeerde beslissingen.

Hoewel ervaring alleen komt door deel te nemen aan tradingsactiviteiten, kan onderwijs het nadeel tot op zekere hoogte compenseren. Beginnende handelaren moeten zich verdiepen in de wereld van trading door gebruik te maken van educatief materiaal zoals webinars, artikelen, handleidingen, video's enz. Deze materialen kunnen gratis beschikbaar zijn bij brokers, dus er is geen reden om er geen gebruik van te maken.

Risicobeheertools zijn ook een manier voor traders om het gebrek aan ervaring goed te maken. De stop loss of take profit kan risico's beperken als deze op de juiste manier wordt gebruikt. Tools voor risicobeheer zijn ingebed in de meest populaire platforms, zoals MetaTrader 4 of MetaTrader 5. Terwijl ze het potentieel van deze platforms verkennen, moeten beginnende traders leren hoe ze deze tools in hun voordeel kunnen gebruiken.

