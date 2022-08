Wat is het verband tussen Forex Spreads en Nieuws?

Augustus 26, 2022 17:46

In dit artikel leert u meer over de verbanden tussen forex spreads en handelsnieuws, waaronder:

Wat zijn Forex spreads?

Wat is handelsnieuws?

Wat is de prijsstelling?

Verwacht versus onverwacht handelsnieuws

De impact van handelsnieuwsvolatiliteit op spreads

Wat zijn Forex spreads?

Forex spreads zijn het verschil tussen de vraag- en biedprijzen die worden gezien in valutahandel. Ze fluctueren afhankelijk van vraag, aanbod en de spread die de financiële dienstverlener in rekening brengt.

Handelsvolume is het equivalent van de vraag en drijft de prijs van een instrument omhoog of omlaag. Orders die door de tegenpartij worden ingevuld, zijn het equivalent van levering. We zullen in dit artikel niet dieper ingaan op Forex spreads, als u geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u het volgende artikel lezen: Wat is een spread? - Spread Trading Indicators

Wat is handelsnieuws?

Handelsnieuws of trading nieuws wordt gedefinieerd als de vele economische releases per dag van statistische enquêtes die zijn vrijgegeven door overheidsdiensten zoals het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis en particuliere economische analysebedrijven zoals S&P Global. De resultaten van hun onderzoek worden vrijgegeven in openbare verklaringen die van invloed zijn op de handelsmarkten en leiden tot het kopen of verkopen van valuta-instrumenten. De media verspreiden snel de bijgewerkte onderzoekscijfers.

Voorbeelden van handelsnieuws zijn verklaringen van centrale bankiers, economische groeiresultaten en -projecties, consumentenbestedingen, inflatiecijfers en werkloosheidscijfers. Meer voorbeelden van handelsnieuwsevenementen zijn te vinden op de Admirals Forex Kalender.

Wat is de prijsstelling?

Informatie reist snel op de financiële snelweg van het internet, zo snel dat een handelsnieuwsbericht een bijna onmiddellijke reactie op de valutamarkten kan veroorzaken.

Economische feedback van handelsnieuwsberichten wordt snel ingeprijsd door traders over de hele wereld die de neiging hebben om te reageren op iets onverwachts in de resultaten. Wanneer het op grote schaal wordt uitgevoerd, verandert de prijsstelling in een valutapaartrend. De trends kunnen de vorm aannemen van downtrends (bearish) of uptrends (bullish) die worden gevisualiseerd in marktmodelleringssoftware die wordt gebruikt in technische analyse.

Verwacht versus onverwacht handelsnieuws

Een marktconsensus schept meestal verwachtingen over de resultaten van een handelsgebeurtenis. Elke marktconsensus komt van financiële analisten en wordt gerapporteerd door de financiële media.

De media worden nauwlettend in de gaten gehouden door traders. Wanneer de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn laatste economische kwartaalresultaten bekendmaakt, wordt de gebeurtenis voorafgegaan door een hele reeks marktconsensus. Een consensus kan verrassend accuraat zijn. Dit komt omdat het geen giswerk is, maar gebaseerd is op officiële groeiprognoses, eerdere resultaten en trends in gerelateerde economische sectoren. Houd er rekening mee dat een bepaalde marktconsensus een gebeurtenis in de toekomst voorspelt en moet worden beschouwd als een deskundig advies, niet als een actueel feit.

Impact van handelsnieuwsvolatiliteit op spreads

Handelsnieuws heeft invloed op spreads wanneer het volatiliteit op de valutamarkten veroorzaakt. Volatiliteit kan elke bepaalde trend versnellen en scherpe pieken in activaprijzen veroorzaken, daarom weten ervaren handelaren dat ze stop loss-limieten moeten instellen wanneer ze een positie innemen op een valutapaar.

Spreads kunnen afhankelijk van de omstandigheden groter of smaller worden. Een snelle toename van de volatiliteit kan spreads vergroten naarmate tegenpartijen zoals banken en andere instellingen in de orderketen meer risicomijdend worden in hun biedstrategieën. Dit kan leiden tot lagere handelsvolumes in sommige scenario's zoals Black Swan-evenementen.

Terwijl risicovollere volatiliteit wordt gekenmerkt door scherpere hoogte- of dieptepunten die de bewegingen van de activaprijs onder druk zetten, is er altijd een zekere mate van verandering gaande in de financiële markten. Gezonde prijsbewegingen worden gekenmerkt door enige volatiliteit, wat betekent dat u rente koopt of verkoopt op basis van geldige fundamentele redenen. Tijdens deze periodes kunnen spreads kleiner worden naarmate het vertrouwen in de handelsmarkten toeneemt.

Kortom, het is verstandig om rekening te houden met het verband tussen handelsnieuws en Forex-spreads. Rekening houden met het potentieel voor verbreding en verkleining van spreads moet de sleutel zijn tot uw risicobeheerstrategie.

