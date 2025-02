RBA verlaagt rentetarieven, zal de RBNZ volgen?

Februari 18, 2025 12:12

De Reserve Bank of Australia (RBA) heeft vanochtend de rente met 25 basispunten (bps) verlaagd, in lijn met de marktverwachtingen. De Australische dollar bleef echter stabiel, omdat handelaren de monetaire beleidsbeslissing van de RBA leken te hebben ingeprijsd.

Morgen is het de beurt aan de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) om een besluit te nemen over de rentetarieven. Sommige marktanalisten verwachten dat er binnenkort een aanpassing komt.

Later vandaag publiceren de Bank of Canada (BoC) en Statistics Canada inflatiecijfers voor de maand januari.

RBA Rentebesluit

De raad van bestuur van de RBA kondigde een renteverlaging van 25 basispunten aan, zoals analisten hadden verwacht. Dit was de eerste verlaging sinds november 2020, waarbij opgemerkt moet worden dat de Australische centrale bank haar referentierente al meer dan een jaar op 4,35% hield. Tussen mei 2022 en november 2023 verhoogde de RBA de rente 13 keer.

Gouverneur Michele Bullock van de Reserve Bank of Australia benadrukte dat de markten weliswaar toekomstige renteverlagingen voorspellen, maar dat deze niet gegarandeerd zijn. Het hoofd van de RBA zei dat toekomstige beslissingen afhankelijk zouden zijn van de data en dat er nog geen sprake kan zijn van een overwinning in de strijd tegen inflatie. Bullock merkte op dat “tariefdreigingen onvoorspelbaar zijn en slecht zijn voor de economische activiteit.” De inflatieprognoses van de RBA werden ook bijgewerkt en lieten zien dat de CPI-inflatie tegen juni zou kunnen dalen tot 2,7% en daarna tot 2026 en 2027 rond dat niveau zou kunnen blijven.

RBNZ Rentebesluit

De raad van bestuur van de RBNZ komt woensdag bijeen om zaken op het gebied van het monetaire beleid te bespreken, waaronder de leenkosten. Economen suggereren dat de RBNZ de rente met 50 basispunten zou kunnen verlagen om de economie sneller te laten groeien. Opgemerkt moet worden dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland een van de eersten was die de rente verhoogde toen de inflatiecrisis begon.

In 2024 verlaagde de RBNZ de leenkosten met 125 basispunten. Marktanalisten verwachten dat de RBNZ tot het einde van het jaar verdere renteverlagingen zal doorvoeren. Uit een peiling van Reuters bleek dat 32 van de 33 economen verwachtten dat de centrale bank de officiële contante rente (OCR) voor de vierde vergadering op rij zou verlagen.

Analisten van ASB die commentaar gaven op het beleid van de RBNZ vertelden RBZ-verslaggevers het volgende: “Ons basisscenario is dat de RBNZ bij elk van de volgende twee vergaderingen, in april en mei, met 25 basispunten zal verlagen. Wij gaan ervan uit dat de RBNZ ervan overtuigd zal zijn dat de inflatie onder controle zal blijven. De risico's lijken ongeveer in evenwicht te zijn tussen het uitstellen van OCR-bewegingen of het leveren van nog eens 50 bp. Maar gebeurtenissen zijn wel belangrijk. De risico's zijn niet langer eenzijdig: de RBNZ verlaagt de OCR mogelijk niet zo ver als de markten al verwachten, en Donald Trump heeft de rente op bepaalde momenten omhoog gestuwd.”

In hetzelfde rapport zeiden analisten van Kiwibank dat "nu de inflatiedoelstelling van 2 procent vrijwel is bereikt, we van mening zijn dat de RBNZ de handrem moet halen en het beleid in neutraal moet zetten", en voegden eraan toe dat "we verwachten dat het OCR-spoor naar beneden en naar voren wordt geduwd. Dat wil zeggen dat we verwachten dat er binnenkort nog meer renteverlagingen komen. Ons standpunt blijft hetzelfde. Wij denken dat er dit jaar in totaal 125 basispunten nodig zijn om op 3 procent te komen… met een risico op meer.”

Brits CPI-inflatierapport januari 2025

Op woensdag krijgen de markten de kans om de cijfers over de Britse CPI-inflatie voor de maand januari te bestuderen. Volgens prognoses van marktanalisten zou de totale CPI-inflatie op jaarbasis kunnen stijgen van 2,5% naar 2,8%, terwijl de kern-CPI-inflatie op jaarbasis zou kunnen stijgen van 3,2% naar 3,7%.

In ander nieuws uit het Verenigd Koninkrijk lieten de laatste werkgelegenheidscijfers van het Office for National Statistics (ONS) zien dat de salarissen in het kwartaal oktober-december met 6% per jaar stegen, ten opzichte van 4,4% in juli-september. Daarmee overtroffen ze de verwachtingen van analisten.

Dit materiaal bevat geen beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of een aanbod of uitnodiging voor transacties in financiële instrumenten en mag niet als zodanig worden opgevat. Houd er rekening mee dat een dergelijke handelsanalyse geen betrouwbare indicator is voor de huidige of toekomstige prestaties, aangezien de omstandigheden in de loop van de tijd kunnen veranderen. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u advies in te winnen bij onafhankelijke financiële adviseurs om er zeker van te zijn dat u de risico's begrijpt.