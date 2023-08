RBA houdt tarieven stabiel terwijl de inflatie vertraagt

Augustus 01, 2023 14:33

In een week die het rentebesluit van de Bank of England (BoE) en de Amerikaanse Nonfarm Payrolls-gegevens zal omvatten, kondigde de Reserve Bank of Australia (RBA) zijn besluit aan om de rentetarieven ongewijzigd te laten.

In China daalde de fabrieksactiviteit voor het eerst in de afgelopen vier maanden in krimpgebied, volgens de Caixin-enquête samengesteld door S&P Global. De Manufacturing PMI kwam uit op 49,2, hoewel een peiling van Reuters een stand van 50,3 had voorspeld.

RBA Rentebesluit

De centrale bank van Australië besloot de rente stabiel te houden na de vergadering van de raad van bestuur. Sommige economen hadden gesuggereerd dat de RBA de leenkosten met 25 basispunten zou verhogen. De RBA heeft de tarieven sinds mei 2022 meerdere keren verhoogd en bereikte het hoogste niveau in de afgelopen elf jaar.

Het besluit van de RBA volgt op een inflatierapport waaruit bleek dat de groei van de consumentenprijzen van het land in het tweede kwartaal van 2023 daalde tot 6%. Het cijfer blijft ruim boven de doelstelling van de RBA.

De analisten van Commerzbank suggereerden dat de RBA voorlopig een afwachtende houding aanneemt. In hun rapport schreven ze: "De RBA heeft besloten om de rente voor de tweede keer op rij on hold te zetten. De RBA lijkt zeer dicht bij de rentepiek te zitten, vooral omdat zij nu verwacht dat de inflatie binnen haar prognosehorizon weer op de doelstelling zal uitkomen. Of er de komende maanden nog een renteverhoging zal volgen, hangt natuurlijk in belangrijke mate af van de dataontwikkelingen, met name de loongroei en de inflatie in de dienstensector. We zien het besluit van vandaag echter als een duidelijk signaal dat de RBA voorlopig een afwachtende houding aanneemt."

ISM Manufacturing PMI in juli 2023

Later vandaag publiceert het Institute for Supply Management (ISM) de PMI-gegevens van de industrie van juli. Economen verwachten dat de PMI voor de industrie uitkomt op 46,5, iets hoger dan de stand van juni. In juni had het ISM-rapport vermeld dat "de PMI voor de verwerkende industrie in juni 46 procent registreerde, 0,9 procentpunt lager dan de 46,9 procent die in mei werd geregistreerd. Wat de totale economie betreft, duidt dit cijfer op een zevende maand van inkrimping na een periode van expansie van 30 maanden."

In een reactie op het ISM-rapport van juni merkten de analisten van ING op dat "de belangrijkste subcomponenten zoals nieuwe orders, productie, werkgelegenheid en klantenvoorraden zich ook allemaal in krimpgebied bevinden." De Federal Reserve blijft de PMI voor de industrie en de dienstensector volgen en evalueert het effect van de verkrappende maatregelen van het monetaire beleid op de Amerikaanse economie.

Eurozone CPI Inflatie en bbp juli 2023

Volgens een flashraming van Eurostat daalde de consumentenprijsinflatie van 5,5% in juni naar 5,3% in juli 2023. De kerninflatie, die energie, voedsel, alcohol en tabak uitsluit, bleef onveranderd op 5,5%. Het bbp in het hele eurogebied groeide in het tweede kwartaal van het jaar met 0,3%, na eerder in 2023 te zijn gestagneerd.

Analisten van Deutsche Bank Research meldden dat "Q2-23 Het bbp van het eurogebied enigszins opwaarts heeft verrast met 0,3% k-o-k, terwijl de flashinflatie in juli in grotendeels in lijn was met de verwachtingen van 5,3% j-o-j, met een kerninflatie van 5,5% j-o-j. De schijnbare kracht van de totale kwartaalgroei werd gedreven door een paar eigenaardigheden van landen en maskeert een onderliggend momentum dat waarschijnlijk veel dichter bij stagnatie ligt, zoals blijkt uit de evolutie van de binnenlandse vraag in alle landen. Aan de inflatiezijde bleef de totale j-o-j % zoals verwacht dalen, terwijl de kerninflatie stabiel bleef op 5,5% j-o-j ten opzichte van de vorige vrijgave. De goederenprijzen bleven een vertragend momentum vertonen. De prijzen van diensten bleven veerkrachtig, maar misschien niet zo sterk als aanvankelijk werd verwacht voor het toerismeseizoen 2023."

