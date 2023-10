Olieprijzen en spanningen in het Midden-Oosten

Oktober 13, 2023 15:30

Terwijl hoge rentetarieven en hoge inflatie de wereldeconomie al kwelden, heeft het conflict in het Midden-Oosten dat een paar dagen geleden uitbrak mogelijk een ander factorprobleem toegevoegd waarmee beleidsmakers en marktdeelnemers over de hele wereld mogelijk rekening moeten houden: de olieprijzen.

De geostrategische ontwikkelingen in Israël deden de olieprijzen op 9 oktober met bijna 4% stijgen, waardoor discussie ontstond over de toekomst van de energieprijzen in het geval van een langdurig conflict dat het monetaire beleid van landen over de hele wereld zou kunnen beïnvloeden. Hoewel de prijzen de komende drie dagen daalden, maken de financiële markten zich nog steeds zorgen omdat ze de gebeurtenissen in de regio volgen.

Als u meer wilt weten over wat marktanalisten voorspellen met betrekking tot de olieprijzen, lees dan ons artikel.

Olieprijzen: de oliecrisis en de Jom Kipoeroorlog in 1973

De Levant is berucht om de geopolitieke spanningen van de afgelopen decennia. Hoewel het laatste massale conflict plaatsvond in 2006, zijn er een aantal spanningen met een lagere intensiteit geweest die de lokale bevolking scherp hielden.

Historisch gezien is de oorlog die wordt geassocieerd met de olieprijzen de Jom Kipoeroorlog in 1973. Het conflict begon op de dag van Jom Kippoer (6 oktober) toen strijdkrachten uit verschillende Arabische landen de grenzen met Israël overstaken. De oorlog duurde twee weken en vijf dagen met de twee supermachten van die tijd, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, die hun bondgenoten bevoorraadden. Ondanks de ernstige moeilijkheden die Israël ondervond bij het verdedigen van zijn grondgebieden, kwam het als overwinnaar uit de strijd.

In oktober 1973 kondigde de Organisatie van Arabische Olie-exporterende Landen (OAPEC) onder leiding van Saoedi-Arabië een olie-embargo aan tegen landen die Israël steunden in de oorlog. Het embargo duurde zes maanden en leidde tot de oliecrisis van 1973 zoals die in de geschiedenis bekend staat. Het einde van het embargo zorgde ervoor dat de olieprijzen met 300% stegen.

Als gevolg hiervan stopten auto's met grote motoren, voornamelijk geproduceerd in de VS, stopten met de verkoop, werden landen die door het embargo werden getroffen gedwongen om energie te besparen, terwijl de vermindering van de consumentenvraag een effect had op de economische groeicijfers. Sommige economen suggereren dat de oliecrisis van 1973 een primaire factor was voor de beurscrisis van 1974.

Een nieuwe oliecrisis voor de boeg?

Het antwoord is dat het te vroeg is om het te weten en dat er veel factoren betrokken zijn om de olieprijzen op de wereldmarkten te bepalen. De koerssprong van 4% die op maandag werd geregistreerd, werd gevolgd door dalingen op dinsdag, woensdag en donderdag (10-12 oktober), omdat beleggers voorzichtig waren over de manier waarop de crisis zou kunnen escaleren.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Brent Crude Oil (100 vaten) CFD, USD - Dagelijkse Grafiek - Gegevensbereik: 5 juli 2023 - 12 oktober 2023. Opgesteld op: 12 oktober 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

Het conflict in het Midden-Oosten komt als een aanvulling op de reeds doorgevoerde olieproductieverlagingen door Rusland en Saoedi-Arabië. De twee landen zijn overeengekomen om de olieproductie tot eind 2023 met samen 1,3 miljoen vaten te verlagen, iets meer dan 1% van de wereldwijde vraag. Op 11 oktober suggereerde de Russische president Vladimir Poetin dat de verlagingen waarschijnlijk zouden doorgaan zoals gepland, ondanks de bezorgdheid van de markt over een nieuwe stijging van de olieprijzen. Saoedi-Arabië beloofde echter door te gaan met de nodige acties die de markt zouden stabiliseren.

In augustus versoepelden de VS de Iraanse oliebeperkingen omdat de voorraden ruwe olie de wereldwijde vraag niet konden ondersteunen, waardoor de Amerikaanse oliereserves naar recorddieptes werden getrokken. Volgens het laatste rapport van de Strategic Petroleum Reserve (SPR) bevindt de voorraad zich nog steeds op een bijna 40-jarig dieptepunt van 351,3 miljoen vaten. Een Reuters-rapport dat gegevens van het American Petroleum Institute citeert en op 12 oktober werd gepubliceerd, zei dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie de afgelopen week met 12,9 miljoen vaten zijn gestegen, veel hoger dan de winst van 500.000 vaten die analisten gepolst door Reuters hadden verwacht.

In de tussentijd verhoogde het Internationaal Energieagentschap (IEA) de prognose voor de wereldwijde groei van de vraag naar olie voor 2023 en merkte in zijn rapport op dat deze zou kunnen uitkomen op 2,3 miljoen vaten per dag (bpd). Het IEA verlaagde echter de groei van de vraag naar olie voor 2024, van 1 miljoen bpd naar 880.000 bpd. Analisten van het IEA merkten op dat de lagere vraag tot uiting is gekomen in de terugval van de olieprijs in september.

Wat suggereren analisten met betrekking tot de olieprijzen?

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei dat het de situatie in Israël, Gaza zeer zorgvuldig zou volgen, eraan toevoegend dat het te vroeg zou zijn om de economische impact te beoordelen. De hoofdeconoom van het IMF, Pierre Gourinchas, suggereerde dat een stijging van de olieprijzen met 10% de wereldwijde productie in 2024 met ongeveer 0,2% zou drukken, terwijl de wereldwijde inflatie met 0,4% zou toenemen.

De analisten van ING benadrukten de potentiële rol van Iran in het conflict en schreven in hun rapport: "De risicopremie blijft eroderen met het conflict dat grotendeels beperkt is tot Israël en Hamas. Berichten dat de Iraanse regering verrast was door de Hamas-aanval kunnen ook de bezorgdheid wegnemen dat de Verenigde Staten de sancties tegen Iran agressiever zal afdwingen, hoewel er de afgelopen dagen tegenstrijdige rapporten zijn geweest over de betrokkenheid van Iran.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Brent Crude Oil (100 vaten) CFD, USD - Maandelijkse Grafiek - Gegevensbereik: 1 november 2017 – 12 oktober 2023. Opgesteld op: 12 oktober 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Analisten van ANZ Bank suggereerden dat "het toenemende geopolitieke risico in het Midden-Oosten de olieprijzen zou moeten ondersteunen... hogere volatiliteit is te verwachten." Analisten van de energiemarkt van Credit Suisse merkten op dat "de risicopremie op olie stijgt als gevolg van het vooruitzicht van een bredere vuurzee die zich zou kunnen verspreiden naar nabijgelegen grote olieproducerende landen zoals Iran en Saoedi-Arabië."

Economen van de Commonwealth Bank benadrukten de rol van Iran als olieproducerend land en de impact van mogelijke sancties tegen het land. "Als we beginnen te zien dat de Verenigde Staten met de vinger naar Iran wijzen, kunnen we zien dat de olie-export van Iran begint te dalen. En dat is onze grootste zorg op dit moment als we kijken naar de oliemarkten en de implicaties van dit conflict," merkten ze op. De analisten van de Commonwealth Bank suggereerden dat de olie-export van Iran met 500.000 tot 1 miljoen bpd zou kunnen dalen, als de VS doorgaat met het implementeren van sancties; een dergelijke aanbodbeperking zou de problemen met de olievoorziening die na de besluiten van de OPEC zijn waargenomen, kunnen versterken.

Risicobeheer bij het handelen in olie

Olie is een van de meest populaire grondstoffen onder traders. In tijden van economische onrust hebben traders de neiging om olie toe te voegen aan hun handelsportefeuilles, omdat velen het als een safe haven beschouwen. Omdat beginnende traders echter mogelijk niet het kennisniveau hebben om kansen en de juiste timing te identificeren, is het het beste om zich te concentreren op het opleiden van zichzelf over handelszaken. Er is geen gebrek aan middelen, omdat veel brokers en educatieve hubs een scala aan materialen bieden, zoals handleidingen, webinars, en artikelen die beginnende traders kunnen helpen hun kennis te vergroten.

Leren handelen is niet de enige factor die een rol kan spelen bij de uitvoering van een succesvolle strategie. Een plotselinge of onverwachte neergang van de markt kan geld kosten en de plannen van een trader doen ontsporen. Daarom moeten traders die net aan hun handelsreis zijn begonnen, wat tijd besteden aan het leren gebruiken van risicobeheertools zoals de stop loss order die algemeen beschikbaar zijn op moderne handelsplatforms. Investeer in uw kennis voordat u begint met handelen om geld te besparen, stress te verminderen en te genieten van de reis die net is begonnen.

