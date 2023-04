Wat u moet weten over de Nieuw-Zeelandse economie

April 28, 2023 16:13

Als u net bent begonnen met het verkennen van de trading wereld, kunnen valutaparen op basis van de Nieuw-Zeelandse dollar enkele van de opties zijn die door uw broker worden aangeboden. Het handelen in valutaparen geeft u de mogelijkheid om dingen te leren over valuta's waar u misschien nog nooit van hebt gehoord. De Nieuw-Zeelandse dollar is misschien niet zo populair als de Amerikaanse dollar, het Britse pond of de Euro, maar het is een van de meest verhandelde valuta's ter wereld. Aangezien de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bezig is met het verkrappen van haar monetaire beleid, zou het goed zijn om wat dingen te leren over de economie van Nieuw-Zeeland.

Deze blog is bedoeld om u waardevolle inzichten te geven over de Nieuw-Zeelandse dollar, de economie en vooruitzichten van het land.

Wat moet u weten over de economie van Nieuw-Zeeland?

De Nieuw-Zeelandse dollar heeft de bijnaam "Kiwi" voor veel traders, en sommige rapporten suggereren dat het de tiende meest verhandelde valuta ter wereld is. De valuta van Nieuw-Zeeland wordt ook gebruikt op sommige eilanden in de Stille Oceaan, zoals de Cookeilanden, de Pitcairneilanden, enz.

De RBNZ gaf de eerste bankbiljetten uit in 1934. Het dubbele mandaat van de RBNZ bestaat erin stabiliteit in het algemene prijsniveau op de middellange termijn te bereiken en te handhaven, en tegelijkertijd maximale duurzame werkgelegenheid te ondersteunen.

Australië ligt dicht bij Nieuw-Zeeland, wat het voor de twee landen gemakkelijker maakt om handel te drijven. Meer dan 16% van de producten die door Nieuw-Zeeland worden verkocht, gaat elk jaar naar Australië en 13% van de invoer komt uit Australië.

Maar het is belangrijk om te weten dat Australië niet de grootste zakenpartner van Nieuw-Zeeland is. Het grootste deel van de handel van Nieuw-Zeeland is met China. Nieuw-Zeeland stuurt elk jaar 20% van zijn goederen naar China en China is de bron van 17% van zijn invoer.

Enkele statistieken over de economie van Nieuw-Zeeland

Volgens gegevens van de Wereldbank is de Nieuw-Zeelandse economie de 49e grootste ter wereld in termen van nominaal bruto binnenlands product (bbp). Uit een enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bleek dat de staatsschuld van Nieuw-Zeeland 52,8% van het nationale bbp bedroeg. De meest recente economische momentopname van Nieuw-Zeeland die door de OESO werd vrijgegeven, toonde aan dat de reële bbp-groei naar verwachting zal vertragen tot 1,0% in 2023 en 1,2% in 2024.

De laatste World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat het bbp van Nieuw-Zeeland in 2023 met 1,1% en in 2024 met 0,8% zal groeien; opgemerkt moet worden dat de Nieuw-Zeelandse economie in 2022 met 2,4% groeide.

RBNZ verkrapt monetair beleid

Half april vertelde de Nieuw-Zeelandse minister van Financiën Grant Robertson aan CNBC-verslaggevers dat het land misschien een recessie zou kennen, maar het zou een oppervlakkige zijn, terwijl hij erop stond dat het Oceanische land een robuuste en veerkrachtige economie heeft.

Het Q1 2023 CPI inflatierapport van Statistics New Zealand toonde een welkome neerwaartse verrassing, met een stijging van 1,2% op kwartaalbasis en 6,7% op jaarbasis, ruim onder de consensus van 1,5% en de schatting van de RBNZ van 1,8%.

De RBNZ heeft zijn meest agressieve beleidsverkrapping doorgevoerd sinds 1999, toen de officiële contante rente (OCR) werd geïntroduceerd, en heeft deze sinds oktober 2021 verhoogd tot 5,25%. De laatste renteverhoging van 50 basispunten verraste de meeste marktanalisten die hadden gesuggereerd dat de centrale bank van Nieuw-Zeeland zelfs haar monetaire verkrappingsbeleid zou kunnen pauzeren vanwege slechte weersomstandigheden die in maart problemen veroorzaakten. Opgemerkt moet worden dat geen van de economen die een paar dagen voor de RBNZ-vergadering door Reuters werden gepolst, een renteverhoging van 50 bps had voorspeld.

De raad van bestuur van de RBNZ maakte zijn agressieve houding duidelijk in zijn aankondiging na de vergadering, gepubliceerd op 5 april, en merkte op: "Per saldo suggereren recente gegevens, waaronder een daling van het bbp in het kwartaal van december 2022, dat het niveau van economische activiteit lager is dan aangenomen in de verklaring van februari. De leden van het Comité merkten op dat de inflatie niettemin nog steeds te hoog en hardnekkig is en dat de werkgelegenheid boven het maximaal houdbare niveau ligt. Het Comité was het erover eens dat het de officiële contante rente (OCR) moet blijven verhogen om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 1-3 procent en om zijn mandaat te vervullen.

Handelen in de Nieuw-Zeelandse dollar en risicobeheer

De Nieuw-Zeelandse dollar valutaparen zoals NZD/USD, NZD/GBP of zelfs AUD/NZD zijn frequente onderwerpen voor financiële nieuwsartikelen. In de trading wereld is de Nieuw-Zeelandse dollar een valuta die de aandacht trekt omdat deze nauw verwant is aan de grondstoffenhandel en vanwege de correlatie van de economie van het land met Australië en China.

Risicobeheer is essentieel voor elke trader, maar vooral voor beginners, ongeacht de verhandelde instrumenten. U loopt mogelijk het risico op een financieel verlies als u net begint met trading, omdat u waarschijnlijk niet over de nodige ervaring beschikt om goede en geïnformeerde beslissingen te nemen. Het gebruik van risicobeheertechnieken kan u helpen een betere trader te worden en uw kansen op succes te vergroten. Stop-loss orders en andere handelsinstrumenten voor risicobeheer kunnen worden gebruikt om de blootstelling aan verlies te verminderen. Dit zou u in staat stellen om te ontspannen en helder na te denken terwijl u wijzigingen aanbrengt in uw handelsplan.

