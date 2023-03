Markten stijgen naarmate de angst in de bankensector afneemt

Maart 21, 2023 14:20

De overname van Credit Suisse door UBS in Zwitserland hielp de aandelenmarkten een opluchtingsrally te organiseren. Analisten van Moody's Investors Services schreven in een rapport dat "ondanks de uiteindelijke franchisevoordelen, Moody's ook opmerkt dat de transactie aanzienlijke financiële, culturele en franchisegerelateerde integratie-uitdagingen voor UBSG met zich meebrengt."

De aandelen van First Republic Bank daalden maandag opnieuw toen Standard and Poor's de kredietwaardigheid van de in Californië gevestigde instelling verlaagde.

De goudprijs trok zich terug (dinsdagochtend verhandeld op $1.969) en verloor het opwaartse momentum van maandag dat hen naar year-to-date hoogtepunten boven $2.000 stuwde.

Lagarde: Inflatie blijft te lang te hoog

Het hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, vertelde de leden van het Europees Parlement (EP) dat, hoewel de totale inflatie van het euroblok in februari daalde tot 8,5% als gevolg van lagere energieprijzen, deze naar verwachting gedurende een lange periode hoger zal blijven dan de doelstelling van 2% van de ECB.

Lagarde zei dat de ECB de marktontwikkelingen nauwlettend zal volgen en beloofde "klaar te staan om te reageren als dat nodig is om de prijsstabiliteit en financiële stabiliteit in het eurogebied te behouden."

Statistics Canada CPI inflatierapport

Dinsdagmiddag publiceert Statistics Canada het CPI-inflatierapport van februari. Economen suggereren dat de totale inflatie waarschijnlijk zal dalen tot 5,4%, op jaarbasis, van de 5,9% van januari. Als de totale inflatie uitkomt op 5,4%, zal dit het laagste inflatiecijfer zijn dat in de afgelopen 14 maanden is geregistreerd.

Britse CPI-inflatie lager dan verwacht

Woensdagochtend zal het Office for National Statistics (ONS) gegevens vrijgeven over de inflatie in het Verenigd Koninkrijk. Economen suggereren dat de totale inflatie in februari is gedaald tot 9,9%, op jaarbasis, terwijl de kerninflatie naar verwachting uitkomt op 5,7%.

De totale CPI-inflatie in het Verenigd Koninkrijk daalde voor de derde maand op rij naar 10,1% in het jaar tot januari van 10,5% in december. De inflatiedoelstelling van de Bank of England (BoE) is 2%. Uit de Inflation Attitudes Survey, gepubliceerd door de BoE op 17 maart, bleek dat de verwachtingen voor de inflatie voor het komende jaar daalden tot 3,9% van 4,8% in november, terwijl die voor inflatie in de volgende 12 maanden daalden tot 3,0% van 3,4%.

Goldman Sachs: Fed pauzeert renteverhogingen

Analisten van Goldman Sachs (GS) benadrukken dat de raad van bestuur van de Fed de rente niet zal verhogen in de komende vergadering op woensdag. In een notitie aan beleggers suggereerden GS-economen dat "we verwachten dat het FOMC deze week tijdens zijn vergadering in maart zal pauzeren vanwege stress in het banksysteem. Hoewel beleidsmakers agressief hebben gereageerd om het financiële systeem te ondersteunen, lijken de markten er niet volledig van overtuigd te zijn dat inspanningen om kleine en middelgrote banken te ondersteunen voldoende zullen blijken te zijn.

GS verwacht nog steeds dat de Fed de rente in mei, juni en juli met 0,25% zal verhogen.

Bundesbank: Duitse economie krimpt waarschijnlijk in Q1 2023

Een maandelijks rapport van de Duitse centrale bank zei dat "de Duitse economische activiteit waarschijnlijk opnieuw zal dalen in het lopende kwartaal. De daling zal echter mogelijk minder zijn dan in het laatste kwartaal van 2022." Economen van de Bundesbank merkten op dat de totale inflatie in maart zal krimpen, maar voegden eraan toe dat "de kernrente uitzonderlijk hardnekkig blijkt te zijn. Tegen het midden van het jaar zou het zelfs iets kunnen oplopen."

Het bbp van het land daalde in het vierde kwartaal van 2022 met 0,4% op kwartaalbasis. Twee opeenvolgende kwartalen van daling van de economische activiteit zouden Duitsland in een recessie brengen.

