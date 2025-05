Hoe handelen in Microsoft na overtreffen winst in fiscaal Q3 2025

Mei 07, 2025 13:57

Vorige week maakte Microsoft de winst voor het fiscale derde kwartaal bekend, die de verwachtingen overtrof. Blijf lezen om meer te weten te komen over het recente winstrapport en om erachter te komen wat analisten de komende maanden voor het aandeel voorspellen.

Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden en niet voor financieel advies. Raadpleeg een financieel adviseur voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Aandeel: Microsoft Corp. Symbool voor Invest.MT5 Account: MSFT Datum van idee: 6 mei 2025 Tijdlijn: 1 - 12 maanden Instapniveau: $450,00 Doelniveau: $506,00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Account: Max 5% Risk: Hoog

Risicowaarschuwing: Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten of prestaties. Handelen brengt altijd een hoog risico met zich mee. U kunt meer verliezen dan u riskeert bij een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen, aangezien sommige transacties verlies opleveren en andere winstgevend zijn. Begin klein om inzicht te krijgen in uw eigen risicobereidheid of oefen eerst op een demo-account om uw kennis op te bouwen voordat u gaat investeren.

Bron: TradingView - In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Microsoft Prestaties Fiscaal 2025 Q3

Hier zijn enkele van de belangrijkste hoogtepunten uit het winstrapport van Microsoft over het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025:

Winst per aandeel (WPA): $3,46 versus $3,22 verwacht

Inkomsten: $70,07 miljard versus $68,42 miljard verwacht

De inkomsten uit Azure en andere cloudservices stegen met 33%

De winst van Microsoft overtrof de schattingen van analisten op alle vlakken, met een omzet- en WPA-groei van respectievelijk 13% en 18% op jaarbasis.

Microsoft Cloud bleef de groei van de techgigant stimuleren, met een kwartaalomzet die met 20% steeg tot $42,4 miljard. Bijzonder indrukwekkend was de omzet uit 'Azure en andere clouddiensten', die jaar op jaar met 33% steeg, waarbij 16 punten van deze groei werden toegeschreven aan kunstmatige intelligentie (AI)-diensten.

Bovendien heeft Microsoft, ondanks de economische onzekerheid, sterke richtlijnen afgegeven voor het lopende kwartaal, die ook de verwachtingen van analisten overtroffen. Microsoft verwacht in het vierde kwartaal een omzet tussen $73,15 miljard en $74,25 miljard, vergeleken met de analistenconsensus van $72,26 miljard.

Azure en andere cloudservices zullen naar verwachting opnieuw een robuust kwartaal achter de rug hebben, waarbij de omzet naar verwachting met 34% tot 35% zal groeien bij constante valuta.

Deze sterke resultaten en de beter dan verwachte vooruitzichten voor het lopende kwartaal leidden ertoe dat de aandelenkoers van Microsoft in de volgende sessies steeg. Ondanks de positieve cijfers blijven de huidige economische vooruitzichten echter enigszins onduidelijk, grotendeels als gevolg van onzekerheid rond de Amerikaanse tarieven. Het is onwaarschijnlijk dat Microsoft immuun zal zijn voor een economische vertraging, die, als deze zich voordoet, ertoe zou kunnen leiden dat consumenten en bedrijven hun uitgaven terugschroeven.

Daarnaast lijkt Microsoft, ondanks grote investeringen, nog steeds moeite te hebben om aan de groeiende vraag naar AI-diensten te voldoen. Tijdens de winstoproep merkte CFO Amy Hood op dat "we nu verwachten dat we na juni enkele AI-capaciteitsbeperkingen zullen hebben".

Microsoft aandelen prognose - Wat zeggen de analisten?

Volgens 34 analisten die in de afgelopen 3 maanden door TipRanks zijn ondervraagd voor een Microsoft-aandelenprognose, zijn er momenteel 30 buy-, 4 hold- en 0 sell-adviezen voor het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Microsoft koersverwachting is $600,00 met het laagste koersdoel van $470,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Microsoft prognose is $506,31.

Bron: TipRanks, 6 mei 2025. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Een voorbeeld van een handelsidee voor de aandelenkoers van Microsoft

De volgende handelsvoorbeelden zijn alleen voor educatieve doeleinden en vormen geen beleggingsadvies. Beleggers moeten onafhankelijk onderzoek doen voordat ze handelsbeslissingen nemen.

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Micorsoft koers zou als volgt kunnen zijn:

Koop het aandeel bij een uitbraak boven $450,00 om rekening te houden met volatiliteit.

Richt net onder het hoogste koersdoel van analisten van $506,00.

Houd uw risico klein met maximaal 5% van uw totale rekening.

Tijdslijn = 1 – 12 maanden

Als u 10 Microsoft-aandelen koopt: En het doel is bereikt = $560,00 potentiële winst [$506,00 - $450,00) * 10 aandelen].



Vergeet niet dat markten stijgen en dalen. In feite kan de aandelenkoers zelfs nog veel verder dalen, vooral als gevolg van de huidige onzekerheid rond de Amerikaanse tarieven.

Zorg ervoor dat u goed risicomanagement toepast en weet altijd hoeveel u potentieel kunt verliezen bij een transactie, welke risico's erbij komen kijken en welke kosten dit met zich meebrengt.

Hoe Microsoft aandelen kopen in 4 stappen

Bron: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Microsoft. Maandelijks. Datum: oktober 2017 tot mei 2025, vastgelegd op 6 mei 2025. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties.

Ziet u de koers van het Microsoft aandeel anders bewegen?

Als u denkt dat de kans groot is dat de aandelenkoers van Microsoft zal dalen, kunt u ook short gaan met behulp van CFD's (Contracts for Difference). Echter brengen deze hogere risico's met zich mee en zijn ze niet geschikt voor alle beleggers. Lees meer over CFD's in dit artikel Hoe CFD's te verhandelen.

