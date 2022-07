De inflatie van Australië bereikt 30-jarig hoogtepunt

Juli 27, 2022 11:59

AUD-traders hebben een gevulde dag voor de boeg om economische verschuivingen in te prijzen nadat Australië een hoger dan verwachte inflatie van 6,1 procent rapporteerde voor het tweede kwartaal. Stijgende inflatie is voedsel voor de haviken van de Reserve Bank of Australia (RBA), waardoor de marktverwachtingen toenemen dat er een renteverhoging van 0,75 procent zal zijn wanneer de centrale bank in augustus bijeenkomt.

Australië rapporteert morgen, donderdag 28 juli, ook maand-op-maand detailhandelsverkopen. De graadmeter is naar verwachting gedaald van 0,9 procent in mei naar 0,5 procent in juni, vanuit de aanname dat consumenten meer op hun hoede zijn voor hoge prijzen die op de huishoudbudgetten wegen.

Aangezien dit snelle ontwikkelingen zijn, kan er volatiliteit zijn in de AUD-valutaparen.

Motoren van USD-ondersteuning en -weerstand

USD-traders krijgen te maken met tegenwind uit tegengestelde richtingen, aangezien de Federal Reserve naar verwachting de belangrijkste renteverwachting vandaag zal verhogen van 1,75 procent naar 2,5 procent. Hogere rentetarieven kunnen de USD een rugwind geven om zijn kracht te onderstrepen. De potentiële volatiliteit van de bbp-lezing van het tweede kwartaal op 28 juli kan een neerwaartse spiraal voor de USD betekenen als 's werelds grootste economie in een technische recessie terechtkomt, zoals algemeen wordt verwacht.

Een andere factor voor USD-traders om te overwegen is de benchmark voor orders voor duurzame goederen voor juni, die later vandaag wordt vrijgegeven. De orders voor duurzame goederen zullen naar verwachting zijn gedaald van 0,8 procent in mei naar min 0,4 procent in juni, als gevolg van de impact van de hogere inflatie op de begrotingen van huishoudens en bedrijven. Als de benchmark opwaarts verrast, zou de USD meer steun kunnen zien. De economische omstandigheden lijken te wijzen op de neerwaartse kant, wat een nieuwe potentiële tegenwind voor de USD betekent.

Een ander complex economisch scenario omringt de EUR nu de eurozone de voorlopige geharmoniseerde consumentenprijsindex (CPI) voor juli vrijgeeft. EUR-traders hebben al genoeg in handen om de effecten van de tragere groei en het conflict in Oekraïne in te prijzen. Als de jaarlijkse CPI-benchmark zoals verwacht daalt van 8,2 procent naar 8,1 procent, kan dit de EUR ondersteunen.

Snelle tip

Hoe lees je economische benchmarks?

Economische benchmarks kunnen verschillende dingen betekenen voor Forex trading, afhankelijk van het standpunt van de trader. Als u bullish bent over een bepaalde valuta, kunt u een longpositie innemen op basis van de kernovertuiging dat deze op de lange termijn aan waarde zal winnen. Een bearish benadering van een bepaalde valuta kan betekenen dat u short gaat (short selling), met andere woorden, de valuta verkoopt op basis van de kernovertuiging dat deze in waarde zal dalen.

In de huidige situatie van push-and-pull economische omstandigheden moeten traders ook leren omgaan met volatiliteit, aangezien de ene tegenstrijdige economische release de andere opvolgt. Stijgende rentetarieven kunnen bullish zijn voor een valuta, maar een dalend bbp kan bearish zijn. In deze volatiele omstandigheden zijn risicobeheer en hedging technieken belangrijke factoren, omdat benchmarkmetingen en verwachtingen niet goed kunnen zijn.

