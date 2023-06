Hoe handelen in IBM na nieuwe softwaredeal en AI-plannen

Juni 29, 2023 13:01

De afgelopen jaren heeft IBM geprobeerd zichzelf opnieuw uit te vinden onder leiding van de nieuwe CEO Arvind Krishna. Deze remake omvat nieuwe fusies en overnames en een focus op kunstmatige intelligentie (AI) - iets wat het al doet sinds 1997 toen IBM's supercomputer Deep Blue de wereldkampioen schaken Garry Kasparov versloeg.

Lees hieronder meer over de plannen van IBM en wat analisten voorspellen voor het IBM aandeel.

Aandeel: International Business Machines Corp Symbool voor Invest.MT5-account: IBM Datum van idee: 26 juni 2023 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $140,00 Doelniveau: $162,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Met een Invest.MT5-account kunt u aandelen kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld.



Bron: TradingView . In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

De nieuwe softwaredeal & AI-plannen van IBM

IBM nadert een deal van $5 miljard om IT-budgetterings- en prognosesoftwarebedrijf Apptio over te nemen. De deal voor Apptio - dat in 2018 onderhands werd genomen door private equity-bedrijf Vista Equity Partners - werd voor het eerst aangekondigd door de Wall Street Journal.

Apptio's cloudgebaseerde bedrijfsbeheersoftware biedt financiële en operationele inzichten om bedrijven te ondersteunen bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen met betrekking tot financiën. Als de deal wordt ondertekend, zal het een reeks overnames voltooien, waaronder een overname van Turbonomic ter waarde van $1,5 miljard in 2021 en een overname van Red Hat ter waarde van $ 34 miljard in 2019.

De deal wordt gezien als een nieuwe stap in de plannen van IBM om over te stappen op kunstmatige intelligentie (AI). Het heeft al een reeks AI-tools zoals Watson.ai, Watson.data en Watson.governance. Deze AI-programma's helpen IBM-klanten om nieuwe datamodellen te maken, die data op te slaan en ervoor te zorgen dat informatie accuraat en verantwoordelijk is.

IBM heeft ook zijn samenwerking met Adobe uitgebreid om content te maken met behulp van generatieve kunstmatige intelligentie. Hoewel IBM de afgelopen vier decennia betrokken is geweest bij AI en nu meer van zijn inspanningen op dit gebied heroriënteert, heeft de aandelenkoers het moeilijk gehad in vergelijking met andere AI-aandelen.

Zo stegen de aandelen in een ander AI-aandeel Nvidia dit jaar tot nu toe met meer dan 170%, grotendeels dankzij de chips die het maakt voor AI-toepassingen. Het aandeel IBM is dit jaar tot nu toe met ongeveer 8% gedaald.

Het probleem voor beleggers is dat andere AI-aandelen hebben aangegeven hoeveel inkomsten ze verdienen met hun AI-producten. IBM heeft dat niet gedaan en de CEO verklaarde dat het onmogelijk is om te berekenen omdat alles de komende vijf jaar AI in zich zal hebben. Hij zei echter wel dat IBM zou kunnen groeien in de mid-single digits met AI, maar dit is misschien niet genoeg voor beleggers om volledig achter het aandeel te staan, wat een reden kan zijn waarom meer analisten het aandeel on hold plaatsen, zoals hieronder weergegeven.

IBM Koers Verwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een IBM koersprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 4 buy, 5 hold en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste koersniveau voor een IBM-aandelenprognose is $162,00 met het laagste koersdoel op $135,00.

Het gemiddelde koersdoel voor IBM aandelen is $146,56.

Bron: TipRanks, 26 juni 2023

Een voorbeeld van een handelsidee voor de IBM koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de IBM-aandelenkoers zou als volgt kunnen zijn:

Koop het aandeel bij een break boven $140,00 om rekening te houden met volatiliteit.

Koersdoel net onder het hoogste analistenkoersdoel van $162,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdslijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 IBM aandelen koopt: En het doel wordt bereikt = $220,00 potentiële winst [($162,00 - $140.000) * 10 aandelen].



Vergeet niet dat markten op en neer gaan en het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. Sterker nog, het kan zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt, vooral gezien het feit dat de aandelenkoers momenteel tot nu toe is gedaald ten opzichte van het jaar.

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en altijd weet hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan, evenals de kosten.

Met het Admirals Invest.MT5-account kunt u Amerikaanse aandelen kopen en verkopen met een commissie vanaf $0,02 per aandeel. Dit betekent dat het kopen van 10 IBM aandelen zou resulteren in een commissie van $0,20 ($0,02 * 10 aandelen) voor het uitvoeren van een transactie per side.

Er zijn lage minimale transactiekosten van $1. Dus het bovenstaande voorbeeld handelsidee zou resulteren in een commissie van slechts $1 in totaal!

Hoe IBM aandelen kopen in 4 stappen

Bij Admirals kunt u aandelen kopen in bedrijven zoals IBM Corp met een lage commissie van slechts $0,02 per aandeel en een lage minimale commissie van slechts $1 op Amerikaanse aandelen.

Open een account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Dashboard. Klik op Trade op een van uw live- of demo-accounts om het webplatform te openen. Zoek naar het IBM aandeel onderaan het MarketWatch-venster en sleep het symbool naar de grafiek. Klik op Nieuwe Order onderaan het scherm om het handelsticket te openen.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - IBM Corp - Maandelijkse Grafiek - Gegevensbereik: 1 aug 2009 t/m 26 juni 2023. Opgesteld op 26 juni 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog te traden in IBM aandelen! ▼▼▼

Ziet u de koers van IBM Corp anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën zijn gebaseerd op de persoonlijke inzichten en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de IBM koers lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen met behulp van CFD's.

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende aandelenkoersen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids - Hoe beleggen in CFD's?

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna "Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: