Handelen in Amazon aandelen na Q2 winsten

Augustus 11, 2022 13:05

Terwijl techaandelen als Apple, Alphabet en Microsoft een somber tweede kwartaal hebben gemeld, is Amazon tegen de trend ingegaan met resultaten die de verwachtingen van analisten hebben overtroffen.

Heeft dit het vertrouwen hersteld in het bedrijf waarvan de aandelenkoers van november 2021 tot juni 2022 met 45% is gedaald? In dit artikel verkennen we het Amazon-winstrapport en hoe u kunt handelen in Amazon aandelen.

Aandeel: Amazon Inc Symbool voor Invest.MT5-account: AMZN Datum van idee: 9 augustus 2022 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $ 130,00 Doelniveau: $ 176,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Met een Invest.MT5-account kunt u aandelen kopen van 15 van de grootste beurzen ter wereld.

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Amazon's winstrapport over het tweede kwartaal

In het meest recente winstrapport van Amazon boekte het bedrijf een beter dan verwachte omzet voor het tweede kwartaal en gaf het een optimistische outlook voor de komende kwartalen.

De omzet kwam uit op $ 121,23 miljard tegen een verwachte $ 119,09 miljard. Amazon Web Services, de cloud service van het bedrijf, rapporteerde een omzet van $ 19,7 miljard tegen de verwachte $ 19,56 miljard. De advertentie-inkomsten kwamen uit op $ 8,76 miljard tegen de verwachte $ 8,56 miljard.

Over het geheel genomen overtrof de omzetgroei van 7% in het tweede kwartaal de verwachtingen van analisten. Amazon verklaarde ook dat het een omzet in het derde kwartaal tussen de $ 125 miljard en $ 130 miljard voorspelt. Dit betekent een groei van 13% tot 17%, wat veel hoger is dan wat analisten hadden verwacht.

In de winstpublicatie van Amazon verklaarde CEO Andy Jassy: "Ondanks de aanhoudende inflatoire druk op brandstof-, energie- en transportkosten, boeken we vooruitgang met de meer beheersbare kosten waarnaar we vorig kwartaal verwezen, met name het verbeteren van de productiviteit van ons fulfillment-netwerk."

Jassy verklaarde ook: "We zien ook de inkomsten versnellen naarmate we Prime nog beter blijven maken voor leden, zowel investeren in snellere verzendsnelheden als unieke voordelen toevoegen, zoals gratis levering van Grubhub voor een jaar, exclusieve toegang tot NFL Thursday Night Football-games vanaf 15 september en het uitbrengen van de langverwachte serie The Lord of the Rings: The Rings of Power op 2 september."

Amazon neemt roboticabedrijf iRobot over

Vorige week kondigde Amazon de aankoop aan van roboticabedrijf iRobot dat bekend staat om de Roomba robotstofzuigers. De overnameprijs was 20% hoger dan de marktprijs, maar nog steeds meer dan 70% onder de all-time high iRobot koers.

Hoewel dit producten zijn die Amazon direct aan zijn assortiment kan toevoegen, benadrukt de overname dat Amazon's volgende succesverhaal in robotica ligt. In wezen kan de overname voor de expertise van het roboticabedrijf zijn geweest.

Dit kan Amazon een stap dichter bij het leveren van een compleet, volledig geautomatiseerd smart home-productassortiment brengen. Amazon heeft de afgelopen jaren een slim deurbelbedrijf, een thuisbeveiligingsbedrijf en een wifi-bedrijf voor thuis overgenomen.

Er is nog geen forward guidance voor de overname gegeven, maar er kunnen in de toekomst enkele interessante nieuwe producten in de line-up van Amazon zijn. Omdat de markt dit nu echter mogelijk inprijst, kan dit, als er geen aankondigingen zijn, de Amazon koers beïnvloeden door lager te bewegen.

Een andere factor om rekening mee te houden is het feit dat de meeste andere grote technologiebedrijven een somberder vooruitzicht rapporteerden. Dit soort sentiment kan wegen op alle techaandelen inclusief Amazon.

Amazon Stock Forecast - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Amazon-aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 39 buy, 1 hold en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Amazon-aandelenprognose is $ 270,00 met het laagste koersdoel op $ 118,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Amazon-aandelenprognose is $ 176,04, wat op het moment van schrijven meer dan 25% opwaarts is ten opzichte van de huidige niveaus.

Bron: TipRanks, 9 aug 2022

Een voorbeeld van een handelsidee voor Amazon aandelen

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Amazon koers zou als volgt kunnen zijn:

Koop het aandeel aan $ 130,00 om rekening te houden met de huidige marktvolatiliteit.

Koersdoel net onder het gemiddelde koersdoel van analisten op $ 176,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 Amazon aandelen koopt: En het doel wordt bereikt =$ 460,00 potentiële winst ($ 176,00 - $130,00 * 10 aandelen).



Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder kan dalen voordat deze stijgt, vooral gezien de recente uitverkoop op de wereldwijde aandelenmarkten.

Zorg daarom voor een goed risicobeheer, wat van het grootste belang is bij het handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

Een andere factor om te overwegen is de commissie, omdat deze uw winst kunnen beperken. Met de Admirals Invest.MT5-account kunt u Amerikaanse aandelen kopen vanaf $ 0,02 per aandeel. Dit betekent dat het kopen van 10 Amazon aandelen zou resulteren in een commissie van $ 0,20 ($ 0,02 * 10 aandelen).

Er is een lage minimum transactiekost van $ 1. Dus, het voorbeeld van het handelsidee hierboven zou resulteren in een commissie van slechts $ 1 in totaal!

Hoe Amazon aandelen kopen in 4 stappen

Met Admirals kunt u aandelen kopen in bedrijven zoals Amazon met een lage commissie van slechts $ 0,02 per aandeel en een lage minimale commissie van slechts $ 1 op Amerikaanse aandelen.

Open een account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Klantenportaal. Klik op 'Trade' op een van uw live- of demo-accounts om het webplatform te openen. Zoek naar 'AMZN' onder aan het Market Watch-venster en sleep het symbool naar de grafiek. Gebruik de one-click handelsfunctie of klik met de rechtermuisknop en open een handelsticket om uw handelsgrootte, stop loss en take profit niveaus in te voeren.

Bron: Admirals MetaTrader WebTrader. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Ziet u de Amazon koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de aandelenkoers van Amazon lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen met behulp van CFD's.

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende aandelenkoersen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals") Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: