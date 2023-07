Handelen in de Turkse lira: Staan we op een keerpunt?

Juli 07, 2023 12:55

Handelen in de Turkse lira vereist een zorgvuldige aanpak als een beginnende trader besluit om het op te nemen in een handelsstrategie. De waarde van de Turkse munt is beïnvloed door de monetaire beleidsbeslissingen van de centrale bank, die af en toe hebben geleid tot discussies onder analisten op de wereldwijde markten. In deze blog zullen we enkele waardevolle inzichten delen met betrekking tot het handelen in de Turkse lira en beginnende traders helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.

Fundamentals van de Turkse Lira

De Turkse lira (TL - code:TRY) is de officiële munteenheid van Turkije. De Ottomaanse lira, zijn voorganger, werd geïntroduceerd in 1844 en werd vervangen door de Turkse lira in 1927. In de afgelopen decennia was de Turkse lira gekoppeld aan het Britse pond, de Franse frank en de Amerikaanse dollar. Het Guiness Book of Records rangschikte de Turkse lira als 's werelds minst waardevolle valuta in 1995 en 1996, en opnieuw van 1999 tot 2004.

Volgens de Wereldbank is Türkiye de 19e grootste economie ter wereld, met een BBP van ongeveer $906 miljard. De productiviteitsgroei is echter vertraagd naarmate het hervormingsmomentum het afgelopen decennium is afgenomen, en de inspanningen zijn gericht op het ondersteunen van de groei met krediethausses en vraagstimulansen, waardoor interne en externe kwetsbaarheden zijn geïntensiveerd. Hoge schulden van de particuliere sector, aanhoudende tekorten op de lopende rekening, hoge inflatie en hoge werkloosheid zijn sinds augustus 2018 verergerd door macrofinanciële instabiliteit."

Hoe heeft de Turkse lira gereageerd op verschuivingen in het monetaire beleid?

Iemand die in het derde kwartaal van 2021 de Turkse lira verhandelde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zou de waardedaling van de lira waarschijnlijk nooit voorspellen. Op 1 augustus 2021 was één Amerikaanse dollar gelijk aan 8,3 Turkse lira, zoals te zien is op onderstaande maandgrafiek.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDTRY - Maandelijkse grafiek - Datumbereik: 1 mei 2018 - 6 juli 2023. Opgesteld op: 6 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Sindsdien draait het allemaal om de versterking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Turkse lira, met een wisselkoers van $1 = TRY 26,04 op 6 juli.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDTRY - Dagelijkse grafiek - Gegevensbereik: 16 januari 2023 - 6 juli 2023. Opgesteld op: 6 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De Turkse lira is in de eerste 6 maanden van het jaar met bijna 28% verzwakt als gevolg van onorthodox financieel beleid, zoals sommige economen suggereren. Op 22 juni kondigde de Centrale Bank van Turkije (CBRT) haar besluit aan om de rente met 650 basispunten te verhogen, wat de eerste renteverhoging was sinds maart 2021.

De actie van de centrale bank stemde beleggers echter niet tevreden, omdat de meeste economen een stijging van 1.150 basispunten verwachtten.

Handelen in de Turkse Lira: Komt centrale bank te hulp?

Hoge inflatiecijfers en de dalende waarde van de Turkse lira hebben consumenten de afgelopen jaren gekweld. Omdat ze de stijging van de prijzen niet kunnen volgen, hebben ze de neiging om hun aankopen te verminderen en hun budgetuitgaven opnieuw te evalueren. De Turkse consumentenprijsindex (CPI) en producentenprijsindex (PPI) voor juni daalden tot 38,21% en 40,42% op jaarbasis, volgens gegevens van de statistische dienst van het land.

Opgemerkt moet worden dat Hafize Gaye Erkan is benoemd tot gouverneur van de Centrale Bank van Turkije, een instelling die naar verwachting een sleutelrol zal spelen in de inspanningen om de door de crisis getroffen economie van het land te stimuleren. Erkan is ook de eerste vrouw die aan het hoofd staat van de Centrale Bank van Turkije en demonstreert een robuust CV met werkervaring bij enkele van de grootste banken in de Verenigde Staten.

Na de laatste renteverhoging op 22 juni merkte het bestuur van de centrale bank in een verklaring op: "Het Comité heeft besloten om het monetaire verkrappingsproces te starten om de desinflatiekoers zo snel mogelijk vast te stellen, de inflatieverwachtingen te verankeren en de verslechtering van het prijsgedrag te beheersen."

Turkse Lira Trading en Analistenverwachtingen

Analisten van ING suggereren dat de inflatie op jaarbasis in juni is gedaald te midden van een beter dan verwachte maandelijkse lezing, maar de neerwaartse trend sinds oktober lijkt ten einde te komen. In een rapport dat op 5 juli werd gepubliceerd, suggereerden de analisten van de Nederlandse bank dat "mogelijke aanpassingen in de door de overheid gereguleerde prijzen ook de algehele inflatie zouden kunnen stimuleren. Op het beleidsfront moet het evenwichtspunt in wisselkoersen en rentetarieven nog worden bekeken, gezien de tekenen van een geleidelijke beleidsaanpak die impliceert dat een ommekeer naar meer conventioneel beleid tijd zal vergen. In de toekomst zullen marktdeelnemers zich richten op het nieuwe middellangetermijnprogramma van de overheid, dat naar verluidt in september zal worden aangekondigd."

Analisten van Goldman Sachs suggereerden dat de Turkse lira in 12 maanden zou kunnen verzwakken tot 28 ten opzichte van de dollar in vergelijking met een eerdere voorspelling van 22. De economen werden echter verrast in de eerste tien dagen van juni toen de Turkse lira meer terrein verloor dan verwacht. In hun rapport (3 juni) hadden ze opgemerkt dat "we denken dat het een kwestie is van wanneer in plaats van of de valuta aanzienlijk verzwakt, waarbij de kans op een grotere eenmalige aanpassing is toegenomen. Wij geloven dat de keuze van Mehmet Simsek als de nieuwe minister van Financiën de kans vergroot dat het monetaire beleid in een meer orthodoxe richting zal verschuiven."

Murat Okcu, een professor in de economie aan de Suleyman Demirel University, sprak met financiële verslaggevers van Al Jazeera en suggereerde dat "de industrie voorbereid is op een wisselkoers van 25 lira ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In feite zal zelfs een dollarkoers tussen 25 en 28 lire niet als een anomalie worden gezien," eraan toevoegend dat de lira naar verwachting niet het waardeniveau van vóór 2014 zal bereiken.

Analisten van MUFG benadrukten de verschuiving in het monetaire beleid door de centrale bank en wezen op de noodzaak om de geloofwaardigheid te herwinnen. In hun rapport schrijven ze: "In juni verzwakte de Turkse lira sterk ten opzichte van de Amerikaanse dollar in termen van Londense slotkoersen van 20.701 tot 26.063. De Centrale Bank van Turkije (CBRT) verhoogde de eenweekse reporente met 6,50 procentpunten tot 15,00%. Het is nu belangrijk voor beleidsmakers in Turkije om hun geloofwaardigheid te herwinnen bij buitenlandse investeerders die de blootstelling aan Turkije sterk hebben verminderd. Het zal tijd kosten om het vertrouwen van beleggers terug te winnen, gezien de vrees dat de ommekeer van het beleid van korte duur kan zijn, aangezien het een pijnlijke aanpassing voor de economie met zich mee zal brengen."

Het beheren van uw risico's bij het handelen in de Turkse Lira

Handel in Turkse lira vereist aandacht omdat de Turkse valuta de afgelopen jaren aanzienlijke schommelingen heeft geregistreerd die in het voordeel maar ook tegen uw doelen in kunnen werken, afhankelijk van uw strategie. De ups en downs van de Turkse lira blijven zeker niet onopgemerkt door ervaren traders, maar hoe zit het met beginnende traders?

Beginnende traders die de Turkse lira in hun strategieën willen opnemen, moeten door bronnen op internet bladeren en erachter komen welke factoren de waarde van de Turkse valuta omhoog of omlaag doen bewegen en waarom. Traders zonder de juiste kennis kunnen zich niet steeds bewust zijn van de valkuilen en dit kan leiden tot geldverlies. Risicobeheertools die door brokers worden aangeboden, zijn een manier om verliezen te minimaliseren in het geval dat de financiële markten tegen u bewegen.

Het leren gebruiken van risicobeheertools is essentieel voor beginnende traders. Mensen die nu aan hun handelsreis beginnen, moeten educatief materiaal zoals e-books, blogs, webinars en andere video's bestuderen om hun kennis te versterken. Risk management tools kunnen de handelservaring verbeteren door uw stress te verminderen terwijl u zich concentreert op het ontwerpen van de best mogelijke strategie.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.