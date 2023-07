Handelen in de Poolse Zloty: Wat u moet weten

Juli 24, 2023 15:58

Het handelen in de Poolse zloty tegen de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Euro kan een optie zijn om te overwegen wanneer traders hun strategieën bepalen. U vraagt zich misschien af waarom? Nog niet zo lang geleden behoorden de Poolse zloty en de Poolse economie tot de zwakste van Europa. In de afgelopen jaren is Polen echter gestegen en heeft het aan kracht gewonnen door buitenlandse directe investeringen in het land.

Als gevolg hiervan is de waarde van de Poolse valuta gestegen en is deze nog populairder geworden bij traders die handelen in europese valuta's. Deze blog zal enkele waardevolle informatie en inzichten delen met betrekking tot de Poolse zloty die nuttig kunnen zijn voor beginnende traders.

De Poolse economie, de Zloty en de Centrale Bank van Polen

De Poolse economie is de afgelopen twee decennia aanzienlijk gegroeid, overtreft andere Europese economieën en wordt de zesde grootste economie in de Europese Unie (EU) met een BBP per hoofd van de bevolking van meer dan 70% van het EU-gemiddelde (in termen van koopkrachtpariteit).

Volgens een enquête die de Wereldbank in april 2023 publiceerde, vertraagde de economische groei van Polen tot 4,9% in 2022. Analisten van de Wereldbank suggereren dat de groei van het bbp waarschijnlijk zal vertragen tot 0,7% in 2023 als gevolg van de hoge inflatie, de instroom en de ondersteuning van vluchtelingen, terwijl anderen het gebrek aan investeringen in O&O benadrukken, wat neerkomt op minder dan 1,5% van het bbp, wat lager is dan het EU-gemiddelde.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is optimistisch over de toekomst van de Poolse economie en suggereert in een rapport dat "hoge energieprijzen, zwakke binnenlandse vraag en wereldwijde onzekerheid betekenen dat de bbp-groei naar verwachting zwak zal blijven in de eerste helft van 2023. De enquête voorspelt echter dat de groei zal herstellen tot 2,4% in 2024, terwijl de inflatie naar verwachting begin 2023 zal pieken voordat deze tegen het einde van 2024 tot 3,5% zal dalen."

Narodowy Bank Polski (NBP) is de centrale bank van de Republiek Polen. De centrale bank van Polen is verantwoordelijk voor de stabiliteit van de zloty bij het ontwikkelen en uitvoeren van de monetaire beleidsstrategie en de jaarlijkse monetaire beleidsrichtsnoeren.

In april 1924 werd de zloty in omloop gebracht, ter vervanging van de Poolse mark waarvan de waarde door inflatie was vernietigd. De Poolse valuta is de 21e meest verhandelde op de wereldwijde valutamarkt, volgens de driejaarlijkse centrale bankenquête gepubliceerd door de Bank of International Settlements (BIS).

Prestaties van de Poolse Zloty

Zoals te zien is op de onderstaande 5-jarige maandgrafiek, presteerde de Poolse zloty goed ten opzichte van de Amerikaanse dollar en bereikte een dieptepunt in 3 jaar op 1 mei 2021 toen het werd verhandeld tegen 3,65 PLN ten opzichte van de Amerikaanse valuta.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDPLN - Maandelijkse grafiek - Gegevensbereik: 1 mei 2018 - 20 juli 2023. Opgesteld op: 20 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De volgende 16 maanden bleken echter moeilijk te zijn voor de Zloty, omdat het terrein verloor tegen zijn Amerikaanse tegenhanger. Begin september 2022 noteerde de Poolse munt een meerjarig dieptepunt op 4,94 ten opzichte van de dollar.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDPLN - Dagelijkse grafiek - Gegevensbereik: 25 april 2023 - 20 juli 2023. Opgesteld op: 20 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

Sindsdien heeft de Poolse zloty zijn kracht herwonnen en "blijft profiteren van een mix van overschot op de lopende rekening, meer FX-verkopen op de markt door het ministerie van Financiën, instroom van buitenlandse directe investeringen en portefeuillekapitaal, volgens economen van ING.

Wat vinden analisten van de Poolse zloty en de Poolse economie

Op 7 juli kondigde de Nationale Bank van Polen (NBP) haar besluit aan om de rente ongewijzigd te laten. De totale inflatie in Polen bedroeg in juni 11,5% op jaarbasis, bleek uit gegevens van het statistiekbureau, tegen een piek van 18,4% in februari.

Een Reuters-rapport op 18 juli toonde aan dat twee van de leden van de raad van bestuur van de NBP suggereren dat er een versoepeling van het monetaire beleid op komst zou kunnen zijn. Gabriela Maslowska, lid van de Monetary Policy Council (MPC), zei dat "als bijvoorbeeld in september of oktober de rentezetters oordelen dat binnenkomende gegevens overtuigend genoeg zijn, dat het de moeite waard is om een beslissing te nemen over een eerste verlaging voorafgaand aan de projectie, dan denk ik dat het begrijpelijk zou zijn."

De analisten van Commerzbank schreven in een rapport dat op 14 juli werd gepubliceerd dat "we voorspellen dat de euro sterk zal blijven tot 2023, maar opnieuw zal verzwakken in 2024. Gezien zloty's high-beta relatie met de euro, zien we EUR/PLN weer stijgen richting 4,75 als de inflatie in 2024 opnieuw teleurstelt." Ze schreven ook dat "ons basisscenario blijft dat de inflatie de komende kwartalen merkbaar zal matigen, maar niet volledig zal convergeren naar de doelstelling, vandaar dat we 2024 zien als een potentiële Zloty-negatieve periode."

Analisten van ING suggereerden in een rapport dat op 20 juli werd gepubliceerd dat aanhoudende desinflatie in Polen een snelle versoepeling van de centrale bank zou kunnen ondersteunen. De economen van de Nederlandse bank merkten op dat "de Raad de renteverhogingscyclus in juli officieel heeft beëindigd en dat de markt gokt op een snelle en aanzienlijke versoepeling van het monetaire beleid. Ons basisscenario gaat uit van twee renteverlagingen van 25 bp voor het einde van dit jaar (hoogstwaarschijnlijk in september en oktober). Tegelijkertijd, met het inflatieprofiel dat de NBP in zijn projectie van juli presenteert, is de ruimte voor renteverlagingen duidelijk lager dan de markt momenteel inprijst."

Handelen in de Poolse zloty en risicobeheer

De Poolse zloty is de valuta van een van de grootste opkomende markten ter wereld, daarom zou het logisch zijn als traders het aan hun portefeuille wilden toevoegen. De onderliggende kracht van de Poolse economie kan investeerders aantrekken die willen profiteren van een eventuele opkomst van de Poolse zloty. Forex trading brengt echter altijd risico's met zich mee en een gebrek aan voorbereiding kan leiden tot verlies van waardevolle fondsen.

Beginnende traders moeten vooral voorzichtig zijn bij het bouwen van hun handelsstrategieën, omdat ze geen ervaring en misschien niet de nodige handelskennis hebben om te beoordelen wat de juiste manier van handelen zou zijn. Om het gevaar van het verliezen van geld te vermijden, moeten beginnende traders de verschillende aspecten van trading bestuderen en, natuurlijk, hoe ze risicobeheertools kunnen gebruiken.

Er is een breed scala aan online educatief materiaal dat beginnende traders kan helpen hun handelskennis te vergroten. Webinars, artikelen, tutorials en video's voorbereid door handelsexperts zijn beschikbaar om beginnende traders te helpen leren hoe ze risicobeheertools kunnen gebruiken. Deze tools kunnen een verschil maken wanneer markten tegen het plan van een trader in bewegen door verliezen te minimaliseren.

Ervaren handelaren suggereren dat beginnende traders hard moeten studeren voordat ze aan deze nieuwe ervaring beginnen. Mis de kans niet om uw plannen zoveel mogelijk te beveiligen door de juiste risicobeheertools te gebruiken.

