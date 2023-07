Handelen in de Canadese dollar: wat u moet weten

Juli 14, 2023 14:00

Het dollarsymbool ($) is een van de beroemdste ter wereld. De Canadese dollar en de Australische dollar zijn de populairste dollars na hun Amerikaanse tegenhanger. De Canadese dollarparen met de Amerikaanse dollar, de Euro en het Britse pond worden vaak toegevoegd aan de portefeuilles van traders als een manier om hun strategieën te diversifiëren.

Er moet worden opgemerkt dat Canada het op drie na grootste olieproducerende en exporterende land ter wereld is. Canada heeft ook enorme bronnen van aardgas, mineralen, hout enz., Dus sommige economen merken op dat de Canadese valuta de neiging heeft om gecorreleerd te zijn met grondstoffenprijzen.

In onze blog leren we u de Canadese dollar kennen aan de hand van interessante informatie en enkele voorspellingen die door belangrijke instellingen worden gedeeld.

De Canadese dollar en de Bank of Canada

De Canadese dollar (of dollar canadien in het Frans) is de officiële munteenheid van Canada. Het Canadese dollarsymbool is $, de code is CAD, terwijl sommige handelaren het vaak "Loonie" noemen, een bijnaam die wordt gegeven door de afbeelding van een 'common loon' of ijsduiker op de munt van één dollar. In 1867 verenigden de provincie Canada, New Brunswick en Nova Scotia zich in een federatie genaamd Canada. Als gevolg hiervan werden hun respectieve valuta's samengevoegd tot een enkele Canadese dollar. De Canadese dollar is de zevende meest verhandelde valuta ter wereld, volgens een onderzoek van de Bank for International Settlements (BIS).

De Bank of Canada (BoC) werd opgericht in 1934. De missie van de raad van bestuur van de BoC is het voeren van monetair beleid en het bevorderen van een veilig en efficiënt financieel systeem. De raad van de BoC komt acht keer per jaar bijeen om te beslissen over rentetarieven en zaken die verband houden met de uitvoering van het monetaire beleid.

Bank of Canada verhoogt rente

Op 12 juli kondigde de BoC haar besluit aan om de rente met 25 basispunten te verhogen. Het was de tiende renteverhoging sinds maart 2022, waarmee de rente naar het hoogste niveau in de afgelopen 22 jaar werd gebracht. De stap van de BoC was in lijn met de verwachtingen van economen, omdat het verhogen van de leenkosten een manier is om een oververhitte economie te beheersen die te maken heeft met hoge inflatiecijfers en een sterke arbeidsmarkt.

De gouverneur van de BoC, Tiff Macklem, zei in een persconferentie na de vergadering dat de bank verwacht dat de inflatie zal afnemen, maar dat het tot medio 2025 kan duren om de doelstelling van 2% te bereiken. Het hoofd van de BoC zei ook dat het te vroeg zou zijn om te praten over renteverlagingen, rekening houdend met de huidige economische omstandigheden.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDCAD - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 17 april 2018 - 12 juli 2023. Opgesteld op: 12 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De Loonie herstelde zich en bereikte een 6-jarig hoogtepunt in mei 2021, handelde op $1,20 ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar sindsdien verliest het terrein.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USDCAD - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 17 april 2023 – 12 juli 2023. Opgesteld op: 12 juli 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De Canadese dollar was een mid-performer onder de G10 majors in de eerste helft van het jaar. De renteverhoging op 12 juli en de verwachtingen over een strakker monetair beleid hielpen de waarde van de Canadese dollar te groeien ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger.

Handelen in de Canadese dollar: wat voorspellen analisten

Economen van TD Securities suggereerden dat de Canadese dollar zou kunnen profiteren van een mogelijke daling van de Amerikaanse dollar in de tweede helft van het jaar. "Voor CAD zal het waarschijnlijk de rugwind van de bredere USD-zwakte opvangen, wat waarschijnlijk in de nabije toekomst een beweging naar 1,30 zal betekenen. Dat gezegd zijnde, houd er rekening mee dat BoC zich zal houden aan gegevensafhankelijkheid zoals andere centrale banken. Op hun beurt is het onwaarschijnlijk dat ze zich committeren aan een nieuwe renteverhoging, waardoor het mogelijk de laatste is. Met dat in gedachten denken we ook dat CAD een deel van zijn aantrekkingskracht op de kruisparen kan verliezen, gezien onze vooruitzichten van een vertragende Amerikaanse groei in H2. De diepere USD-neergang die we in H2 verwachten, zal CAD zeker ten goede komen, maar het zal niet de beste manier zijn om een diepere neergang in de USD te spelen," merken ze op.

Analisten van Macquarie Futures USA lijken niet erg optimistisch over de groei van de Canadese economie in de tweede helft van het jaar. "Onze bearish visie voor de tweede helft van 2023 blijft gebaseerd op het vooruitzicht dat Canada een ernstiger vertraging zal ondervinden dan de Verenigde Staten. De stijging van de rente is al gebeurd en huishoudens zullen de druk beginnen te voelen als hypotheken met een vaste rente tegen hogere tarieven worden doorgerold. Tot nu toe is dit effect uitgesteld omdat banken proberen de looptijden op nieuwe hypotheken te verlengen om de betalingslast voor huishoudens met een te hoge schuldenlast te verlichten. Maar dit heeft zijn grenzen", schreven ze in hun rapport.

Valuta-experts van ING benadrukken dat de Canadese dollar kan worden beïnvloed door een mogelijke negatieve herziening van de Amerikaanse economische groeiprognose. In het rapport van de Nederlandse bank schreven ze dat "onze pre-BoC-prognose voor USD/CAD 1,30 als eind-3Q-doel had. We denken nu dat de kans dat 1.30 eerder deze zomer wordt geraakt behoorlijk groot is. Later in het jaar kunnen een negatieve herwaardering van de Amerikaanse groeiverwachtingen en toekomstige verlagingen door de Fed eind 2023 een negatieve invloed hebben op CAD, en we verwachten dat het later in het jaar achterblijft bij andere procyclische factoren. Maar nieuwe BoC-aanscherping betekent dat USD/CAD tegen het einde van het jaar dichter bij 1,25 dan 1,30 kan handelen."

Zullen grondstoffenprijzen dalen en de loonie beïnvloeden?

Marktanalisten van de marktendivisie van NBC merkten op dat een mogelijke wereldwijde economische vertraging op de grondstoffenprijzen zou kunnen wegen, waardoor de Canadese export zou verzwakken en de Canadese dollar dus op een zwakker pad zou kunnen worden gezet.

In hun rapport zeiden ze: "De Canadese dollar was de vijfde best presterende belangrijke valuta ten opzichte van de USD in de eerste helft van 2023. Een van de belangrijkste aanjagers van de CAD-appreciatie in de eerste helft van het jaar was de aanzienlijke verkrapping van de renteverschillen tussen Canada en de VS. Bij gebrek aan een impuls van de rentetarieven zullen de vooruitzichten voor de Canadese dollar in toenemende mate afhangen van de grondstoffenprijzen. Dit kan zich de komende maanden vertalen in een zwakkere loonie."

Handelen in de Canadese dollar en risicobeheer

Sommige traders geven er de voorkeur aan om de Canadese dollarparen toe te voegen aan de Amerikaanse dollar (CAD naar USD), naar de euro (CAD naar EUR) en naar het Britse pond (CAD naar GBP) aan hun beleggingsportefeuille. De Canadese dollar is een van de meest populaire valuta's op de wereldmarkt vanwege de omvang van de Canadese economie en de kracht ervan, aangezien Canada lid is van de G7. De vraag die opkomt is of beginnende handelaren de Canadese valuta in hun arsenaal moeten opnemen.

Het handelen in Canadese dollar, zoals bij alle Forex valutaparen, vereist oefening en het bouwen van een strategie die het gebruik van risicobeheertools omvat. Beginnende traders moeten de markt zorgvuldig bestuderen en een strategie ontwerpen die in overeenstemming is met hun beleggingsdoelen.

Het minimaliseren van risico's vereist dat beginnende traders leren hoe ze de juiste tools van brokers kunnen gebruiken. Een breed scala aan educatief materiaal dat online beschikbaar is, zoals blogs, seminars, webinars, kan u helpen uw handelskennis te versterken en potentiële valkuilen te vermijden. Leer hoe u risicobeheertools kunt gebruiken om handelsrisico's te verminderen die uw financiële plannen in gevaar kunnen brengen en geniet van een soepelere ervaring.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.