Groei eurozone in beeld te midden van wereldwijde recessievrees

Augustus 17, 2022 13:25

De groei van de eurozone staat centraal te midden van de wereldwijde recessievrees die is toegenomen als gevolg van een technische recessie in de Verenigde Staten en een eerste klap voor het Verenigd Koninkrijk - een kwartaal van negatieve groei en hoge inflatie. De Britse inflatie steeg in juli naar 10,1 procent op jaarbasis, hoger dan verwacht, wat duidt op meer renteverhogingen in de nabije toekomst.

Voorlopige groeicijfers voor de eurozone zijn vandaag bekend op een moment dat traders en beleggers midden in een verkrapping van het monetaire beleid aan de ene kant van het economische vizier en de inflatie aan de andere kant zitten. Bbp-groei is de enige kracht om te voorkomen dat het marktsentiment verder onder druk wordt gezet.

Het blok zal naar verwachting met 0,7 procent op kwartaalbasis zijn gegroeid, onveranderd ten opzichte van Q1. Op jaarbasis verwacht de markt in het tweede kwartaal een groei van 4 procent, die ook onveranderd is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ten opzichte van de VS en het VK lijkt de Europese Unie op een groeipad te zitten, mits de cijfers op het verwachte niveau uitkomen. Eventuele verrassingen kunnen de EUR-valutakruisen bewegen: een opwaarts resultaat kan de gemeenschappelijke valuta van het blok ondersteunen en een neerwaartse verrassing kan resulteren in een uitverkoop.

In meer wereldwijd groeigerelateerd nieuws publiceert de VS later vandaag cijfers over de detailhandelsverkopen over juli. De detailhandelsverkopen zullen naar verwachting zijn gedaald van 1 procent in juni naar 0,1 procent in juli, als gevolg van zwakkere uitgaven te midden van hoge inflatie en voorzichtigheid ten opzichte van een stijgend renteklimaat.

Over stijgende rentetarieven gesproken, het FOMC publiceert vandaag zijn notulen en het rapport zal waarschijnlijk verwachtingen stellen voor het komende rentebesluit in september. De Federal Reserve was de meest agressieve centrale bank in termen van het verhogen van de rentetarieven om de hoge inflatie te beheersen, maar naarmate de inflatoire druk in de VS iets afnam, kon dit en de zwakkere bbp-groei in september in aanmerking worden genomen.

Een ander ‘red flag’ handelsevenement is het werkloosheidscijfer van Australië voor juli, dat morgen, donderdag 18 augustus, wordt vrijgegeven. De werkloosheid blijft naar verwachting op het niveau van 3,5 procent, onveranderd ten opzichte van het resultaat van juni.

