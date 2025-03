Goud stijgt boven $ 3.000, Bank of Japan beslist over rentetarieven

Maart 18, 2025 12:38

De week staat vol met cruciale monetaire beleidsbeslissingen die centrale banken als de Federal Reserve (Fed), de Bank of Japan (BoJ), de Bank of England (BoE) en de Zwitserse Nationale Bank (SNB) verwachten. De BoJ zal morgen woensdag als eerste haar besluit bekendmaken.

Goud steeg tot boven de $ 3.000 per ounce en bereikte daarmee een recordhoogte. Dit kwam door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, terwijl de Amerikaanse dollarindex zich dicht bij het laagste punt in vijf maanden bevond. Analisten van Deutsche Bank zeiden dat “beleggers steeds meer afstand nemen van de Amerikaanse dollar en veilige havens zoeken te midden van de toegenomen onzekerheid over het beleid.”

Rentebesluit Bank of Japan

Woensdag maakt de raad van bestuur van de BoJ zijn rentebesluit bekend. Economen suggereren dat de Japanse centrale bank de rentetarieven na de komende vergadering ongewijzigd zal laten. Marktanalisten vermoeden dat de BoJ in mei en juli de rente met 25 basispunten zou kunnen verhogen, waarmee het monetaire beleid verder wordt aangescherpt.

Analisten van Standard Chartered gaven in hun commentaar op het rentebesluit dat deze week wordt verwacht, aan dat de leenkosten ongewijzigd blijven om de financiële stabiliteit te waarborgen. In hun brief aan investeerders schreven ze: “Wij verwachten dat de Bank of Japan (BoJ) de rente op 19 maart ongewijzigd laat, vooral om de financiële stabiliteit te ondersteunen en voortijdige verkrapping te voorkomen, wat de binnenlandse bestedingen zou kunnen verzwakken. Wij zijn van mening dat de centrale bank vanaf het tweede kwartaal van 2025 de rente geleidelijk zal verhogen. Dit zou helpen om inflatierisico's aan te pakken zonder de groei te ondermijnen. Het BBP groeide in het vierde kwartaal met 2,2% op jaarbasis, vooral dankzij de export. De binnenlandse vraag bleef echter zwak. Uit eerdere voorbeelden blijkt dat renteverhogingen door de BoJ tot economische vertragingen hebben geleid, met name in de jaren negentig en in 2007. Wij verwachten daarom dat de BoJ de rente in maart ongewijzigd laat en deze in het tweede kwartaal van 2025 voorzichtig zal verhogen. Een plotselinge stijging zou ook de JPY-carry trades kunnen terugdraaien, wat de wereldwijde markten zou verstoren.”

Amerikaanse detailhandelsverkopen blijven achter bij schattingen

Volgens een rapport van het Amerikaanse Census Bureau stegen de Amerikaanse detailhandelsverkopen in februari 2025 met 0,2% op maandbasis. Het cijfer was lager dan de verwachte groei van 0,6%. Het rapport was de laatste belangrijke set marktgegevens, slechts twee dagen voor de monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Economen van Bank of America vertelden Yahoo Finance dat 'we ons enigszins hebben hersteld van het dieptepunt in januari, en dat we nu weer precies op het niveau van december zitten. Zolang er geen scheuren in de arbeidsmarkt ontstaan, zul je in het algemeen geen grote vertraging zien bij de consument."

In gesprek met verslaggevers van The Guardian vroegen enkele economen zich af of de laatste zwakke cijfers over de Amerikaanse economie verdere renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank zouden rechtvaardigen, terwijl handelstarieven de inflatiecijfers zouden kunnen opdrijven.

OESO herziet groeiverwachtingen naar beneden

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft de prognoses voor de wereldwijde economische groei naar beneden bijgesteld, wat erop wijst dat “de wereldwijde bbp-groei naar verwachting zal afnemen van 3,2% in 2024, naar 3,1% in 2025 en 3,0% in 2026, met hogere handelsbarrières in verschillende G20-economieën en toegenomen geopolitieke en beleidsmatige onzekerheid die drukken op investeringen en huishoudelijke bestedingen”. Een soortgelijk OESO-rapport uit december voorspelde dat de wereldwijde economische groei in 2025 en 2026 op 3,3% zou uitkomen. Analisten van de OESO hebben gesuggereerd dat “de jaarlijkse bbp-groei in de Verenigde Staten naar verwachting zal vertragen ten opzichte van het recente sterke tempo, en in 2025 2,2% zal bedragen en in 2026 1,6%.”

In het rapport wordt de rol van onzekerheid benadrukt als het gaat om handelsbeleid en de invoering van beperkingen die in de toekomst als tegenwind kunnen fungeren. Volgens de OESO wordt nu voorspeld dat de kerninflatie in 2026 in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, boven de doelstellingen van de centrale bank zal blijven. Als de inflatieverwachtingen onveranderd blijven, geloven wij zeker dat er zelfs in grote economieën als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ruimte is voor verdere beleidsversoepeling.”

