FOMC notulen en Nvidia Q4 2023 rapport trekken de aandacht

Februari 21, 2024 13:29

De notulen van het Federal Open Market Committee (FOMC), die later vandaag worden gepubliceerd, zullen worden onderzocht op hints over wanneer er verlagingen kunnen komen. De rente is echter niet het enige probleem waar economen rekening mee houden, aangezien de Amerikaanse regering een gedeeltelijke shutdown zou kunnen starten, tenzij er voor 1 maart een budget of een noodoplossing voor de uitgaven wordt aangenomen.

Het komende winstrapport van Nvidia Q4 2023 trekt de aandacht van traders en investeerders, aangezien het Amerikaanse bedrijf grote namen zoals Alphabet (Google) en Amazon heeft overtroffen in termen van marktkapitalisatie en wereldwijd de 4e plaats heeft behaald, net na Microsoft, Apple en Saudi Aramco.

Analisten nemen FOMC-notulen onder de loep

Een grote meerderheid van 86 van de 104 economen zei in een peiling van Reuters dat de Federal Reserve (Fed) de Fed funds rate voor het eerst in het tweede kwartaal van 2024 zou verlagen.

Volgens de CME FedWatch Tool is de kans op een Fed-verlaging gedaald tot respectievelijk 8,5% en 30,7% voor maart en mei. De US Dollar Index (DXY) blijft onder druk staan omdat economen niet voorspellen dat de Federal Reserve binnenkort de rente zal verlagen.

Nvidia Q4 2023 Winstrapport

In ander nieuws zullen marktanalisten zich concentreren op het komende winstrapport van Nvidia over Q4 2023. De waarde van het aandeel van de Amerikaanse chipmaker is dit jaar met bijna 40% gestegen en experts verwachten dat het rapport in januari een omzet van $20,4 miljard zal laten zien, wat een stijging van 240% op jaarbasis betekent, met een aangepaste winst per aandeel van $4,59. Sommige analisten suggereren echter dat dergelijke sprongen de komende maanden niet duurzaam zouden zijn.

Retail Sales Nieuw-Zeeland Q4 2023

Statistics New Zealand publiceert donderdag zijn rapport over de retail sales over het vierde kwartaal van 2023. Economen verwachten dat de detailhandelsverkopen gelijk zijn gebleven aan het einde van vorig jaar. Veranderingen in de retail sales worden op grote schaal gevolgd als indicator van de consumentenbestedingen.

Eind januari bleek uit een rapport van Statistics NZ dat de consumentenprijsindex (CPI) in het vierde kwartaal van 2023 verder is gedaald en op kwartaalbasis uitkomt op 0,5%, in lijn met de prognoses van analisten en verder is gedaald ten opzichte van de 1,8% van het voorgaande kwartaal.

Beleidsmakers van de BoE debatteren over rentebeleid

Het hoofd van de BoE, Andrew Bailey, vertelde de leden van het parlement dat hij zich op zijn gemak voelt bij beleggers die renteverlagingen in 2024 voorstellen. In zijn opmerkingen voor de Treasury Committee merkte Bailey op: "Ik voel me op mijn gemak met een profiel met bezuinigingen erin, maar dat wil niet zeggen wanneer of hoeveel. Wij onderschrijven de marktcurve niet. We doen geen voorspelling van wanneer of met hoeveel (we de tarieven zullen verlagen). Maar het is niet onredelijk dat de markt dat denkt."

De vice-gouverneur van de BoE, Ben Broadbent, zei dat hij het er niet mee eens is dat al het bewijs in de richting van renteverlagingen wijst, en benadrukte dat de loongroei en de diensteninflatie twee keer zo hoog zijn als die van de duurzame inflatie. Broadbent suggereerde dat de loongroei de komende maanden verder zou kunnen afnemen.

