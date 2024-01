Focus op rentebesluiten en Chinees stimuleringspakket

Januari 23, 2024 12:59

De belangrijkste rentebesluiten van de centrale banken staan deze week weer op de agenda. Dinsdagochtend hield de Bank of Japan (BoJ) zoals verwacht haar leenkosten on hold. In navolging van de BoJ en de People's Bank of China (PBoC), die maandag haar beleid ongewijzigd hielden, zal de Bank of Canada woensdag updates over het monetaire beleid aankondigen.

Volgens een rapport van Bloomberg zijn de Chinese autoriteiten bereid een stimuleringspakket van ongeveer 278 miljard dollar te gebruiken om de worstelende aandelenmarkten te ondersteunen. De Chinese premier Li Qiang zei gisteren dat "we krachtigere en effectievere maatregelen moeten nemen om de markt en het vertrouwen te stabiliseren".

De Hang Seng-index steeg dinsdag met 3% als gevolg van het nieuws over het stimuleringspakket. Opgemerkt moet worden dat de index van Hongkong in 2023 bijna 14% van zijn waarde verloor en daarmee de slechtst presterende index in de regio werd.

Rentebesluit van de Bank of Japan

Eerder op de ochtend kondigde de raad van bestuur van de BoJ aan dat zij de rentetarieven ongewijzigd zou laten, evenals haar beleid om de rentecurve onder controle te houden, zoals verwacht. De beleidsmakers van de BoJ verlaagden hun mediane groeiprognose voor de groei van de kernconsumentenprijzen tot 2,4% voor het fiscale jaar 2024, tegen 2,8% in oktober.

BoJ-gouverneur Kazuo Ueda benadrukte dat de centrale bank niet zou aarzelen om indien nodig aanvullende versoepelingsmaatregelen te nemen. Sommige economen suggereren dat de BoJ haar negatieve rentebeleid niet eerder dan april zou kunnen afschaffen, omdat zij verwachtte te zien of er een substantiële loonstijging zou komen als gevolg van de komende loononderhandelingen.

Nieuw-Zeeland CPI-rapport van Q4 2023

Statistics New Zealand zal later op de avond zijn Q4 2023 CPI-inflatierapport bekendmaken. Volgens de prognoses van analisten zal de CPI-inflatie naar verwachting uitkomen op 4,7% op jaarbasis, een aanzienlijke daling ten opzichte van 5,6% in het derde kwartaal van het jaar.

Uit het rapport van het Nieuw-Zeelandse Instituut voor Economisch Onderzoek (NZIER), dat op 16 januari werd gepubliceerd, bleek dat netto 10% van de bedrijven verwacht dat de economie in de komende zes maanden zal verslechteren, tegen 49% in het derde kwartaal.

Economen van ANZ Bank New Zealand zeiden in een nota: "De economie kreeg onverwacht wat wind in de zeilen tot eind 2023. De RBNZ zal blij zijn met de daling van de directe inflatie-indicatoren, maar is op haar hoede voor de toekomstgerichte indicatoren die wijzen op een risico dat de economie een tweede adem krijgt voordat de inflatiebestrijdende klus is geklaard."

Rentebesluit van de Bank of Canada

In Canada zal de BoC haar beleidsrente waarschijnlijk op 5% handhaven, terwijl analisten verwachten dat de raad van bestuur een "havikachtige" toon zal aanhouden in haar verklaring na de vergadering. Statistics Canada maakte bekend dat de consumentenprijsindex in december op jaarbasis met 3,4% is gestegen, na een stijging van 3,1% een maand eerder.

Als gevolg van de stijging van de inflatie hebben marktanalisten de prognoses voor renteverlagingen van april naar juli uitgesteld, omdat zij suggereerden dat de centrale bank van het land haar aanpak van het monetaire beleid zou kunnen herzien.

Analisten van Royal Bank of Canada vermeldden in een rapport dat "in termen van de feitelijke vaststelling van het monetaire beleid, de economische ontwikkelingen zacht genoeg zijn geweest om te versterken dat verdere renteverhogingen niet nodig zullen zijn, maar de inflatie (en loongroei) zijn ook te hardnekkig geweest om de BoC ertoe aan te zetten te overwegen een versoepelingscyclus te starten."

Rentebesluit van de People's Bank of China

Maandag kondigde de PBoC haar besluit aan om de financieringskosten ongewijzigd te laten. De beslissing was in lijn met de verwachtingen van economen. Volgens sommige economen tonen stabiele rentetarieven de wens om ervoor te zorgen dat de bestaande hoeveelheid krediet efficiënt wordt gebruikt, aangezien eerdere inspanningen om de geldhoeveelheid te vergroten zich nog moeten vertalen in een significante verbetering van de daadwerkelijke leningen.

Marktanalisten van Bloomberg Economics merkten op dat "we zien dat de PBOC de rente dit kwartaal met 10 basispunten verlaagt, wat ook de bredere leenrente zou moeten doen dalen. De trage groei en de toenemende deflatoire druk tonen aan dat de economie krachtiger beleidsondersteuning nodig heeft - en snel. Een verwachte verlaging van de beleidsrente van de PBOC zou banken de ruimte geven om de rente op leningen te verlagen."

