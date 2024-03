ECB beslist over rentetarieven, ogen op NFP-rapport

Maart 06, 2024 12:43

Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de publicatie van de Amerikaanse Non-Farm Payrolls behoren tot de belangrijkste financiële gebeurtenissen voor de rest van de week. Later vandaag zal de Britse minister van Financiën de voorjaarsbegroting presenteren, die mogelijk belastingverlagingen omvat.

Het ECB-rentebesluit

Donderdag komt de raad van bestuur van de ECB bijeen om te beslissen over het monetaire beleid en de rentetarieven. Marktanalisten voorspellen dat de leenkosten waarschijnlijk on hold blijven, terwijl ze de opmerkingen van Christine Lagarde zullen afwachten over hoe de ECB van plan is verder te gaan met haar monetaire beleid nu het einde van het eerste kwartaal nadert.

De totale inflatie is de afgelopen maanden gedaald, maar de kerninflatie lijkt hardnekkig te zijn. Marktstrategen van Morningstar merkten op dat "het een feit is dat de inflatie aanzienlijk is gedaald en dat het traject nog steeds positief is. De MRO bedraagt 4,5%, wat betekent dat de bank veel manoeuvreerruimte heeft. Het kan in juni een kleine bezuiniging doorvoeren en wachten om de effecten te zien, zonder de status quo te verstoren. Nu de Europese economie op de rand van een recessie balanceert, moet de ECB volgens ons nu een evenwicht vinden tussen het (externe) risico van een oplevende inflatie en de mogelijk dringendere noodzaak om ervoor te zorgen dat de economie niet in een langdurige recessie terechtkomt. Juni lijkt wat dat betreft een redelijk compromis."

Britse minister van Financiën zal voorjaarsbegroting presenteren

In het Verenigd Koninkrijk zal minister van Financiën Jeremy Hunt later vandaag de details van de voorjaarsbegroting aan het publiek bekendmaken. Economen van ING benadrukken dat, afhankelijk van het begrotingsplan, het Britse pond een impuls zou kunnen krijgen.Ze merken ook op dat "een middelgroot belastingverlagingspakket (d.w.z. een pakket dat geen onrust veroorzaakt bij de gilts) deze week waarschijnlijk enige steun kan geven aan het GBP, maar het spectrum van mogelijkheden is weliswaar vrij breed."

Een rapport van Commerzbank over de mogelijke reactie van het pond zei: "De reactie zal zeker sterk afhangen van de omvang van de uiteindelijke verlaging. En vooral of de Bank of England wordt vertrouwd om deze hogere uitgaven te beheren. Eén ding is zeker: een expansief begrotingsbeleid zal het voor de BoE waarschijnlijk moeilijker maken om de inflatie op de lange termijn onder controle te krijgen. Gezien de onzekerheden is het moeilijk om een nauwkeurige voorspelling te doen voor het pond. Als de markt denkt dat de BoE op de hogere uitgaven zal reageren met latere renteverlagingen, zou het GBP vandaag opnieuw kunnen profiteren. Aan de andere kant, als de verlagingen aanzienlijk hoger zijn dan verwacht, kunnen twijfels de overhand krijgen en kan het pond eronder lijden."

Het hoofd van de Fed spreekt voor het Amerikaanse Congres

Fed-voorzitter Jerome Powell zal het halfjaarlijkse monetaire beleidsrapport presenteren voor het House Financial Services Committee in Washington. In de afgelopen weken hebben Powell en enkele beleidsmakers van de Fed herhaald dat ze bereid zijn om de "langer hoger"-benadering te blijven toepassen als het gaat om de rente, waarbij ze hun tevredenheid uitten over de prijsontwikkeling.

Powell had in een interview dat in februari voor CBS werd opgenomen, gezegd dat de arbeidsmarkt en de economie van het land sterk zijn, zonder tekenen van een recessie aan de horizon. Het hoofd van de Fed had opgemerkt: "Ik denk dat de economie er goed voor staat en er is alle reden om aan te nemen dat het beter kan worden."

US Nonfarm Payrolls rapport van februari

Vrijdag zullen economen afstemmen als het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) de Non-Farm Payroll cijfers van februari bekendmaakt. De NFP-cijfers behoren tot de belangrijkste financiële gegevens die elke maand uit de Verenigde Staten komen, aangezien de Federal Reserve bij het aanpassen van haar beleid rekening houdt met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De verwachting voor de NFP is dat de daling zal oplopen tot 200.000 tegen 353.000 in januari. Als de NFP-waarde rond de 200k uitkomt, zou de Amerikaanse dollar kunnen verzwakken, aangezien gegevens erop zouden wijzen dat de hoge rentetarieven hun tol hebben geëist van de economie van het land, waardoor de Fed ze heeft verlaagd.

