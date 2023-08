Chinese aandelen breiden winsten uit bij hoop op verdere stimulering

Augustus 29, 2023 17:07

Nu we het einde van augustus naderen, staat de wereldwijde aandelenmarkt voor de slechtste maand van het jaar. Na een explosieve eerste helft tot 2023 zijn aandelen deze maand onder druk komen te staan omdat de Chinese economische somberheid en de hoge rente op het beleggerssentiment wegen.

Na een winst van bijna 20% in de eerste zeven maanden van het jaar, is de S&P 500 in augustus met meer dan 3% gedaald. Ondertussen is de MSCI World Index, die de prestaties van large en midcap-bedrijven in 23 ontwikkelde landen volgt, met meer dan 4% gedaald. Een ommekeer besparend lijken beide indices op koers te liggen voor hun slechtste prestatie sinds december.

Wat is er deze week tot nu toe nog meer gebeurd? En wat kunnen we nog verwachten?

Chinese en Hongkongse aandelen pareren maandag winsten

Deflatie, een turbulente vastgoedmarkt, een zwakke binnenlandse vraag en een dalende export zijn slechts enkele van de zorgen die momenteel op de Chinese economie wegen.

Na de opheffing van enkele van 's werelds strengste Covid-19-beperkingen eind vorig jaar, verwachtten velen een explosie van groei uit China in 2023. Een hele reeks negatieve economische gegevens schetst echter een beeld van een land dat worstelt om te herstellen van de beperkingen van het pandemietijdperk.

Maandag leidde het nieuws dat Peking de zegelrechten zou halveren tot een rally in Chinese en Hongkongse aandelen. Na vrijdag met respectievelijk 6,89% en 10,57% lager te zijn gesloten, openden de Shanghai Composite en de Hang Seng Index maandag 5,06% en 3,13% hoger.

Toch zou de rally van korte duur zijn. Beide indices trokken zich in de loop van de dag terug en sloten de sessie af met meer gematigde winsten van respectievelijk 1,12% en 0,97%. Toch stonden beide indices dinsdag weer hoger, waarbij de Shanghai Composite en Hang Seng de sessie met respectievelijk 1,20% en 1,93% afsloten.

Bron: TradingView - Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Beleggers kijken naar Amerikaanse inflatie- en werkgelegenheidsgegevens

Vorige week zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dat de Fed "bereid is om de rente verder te verhogen" in de strijd om de Amerikaanse inflatie terug te brengen tot het streefpercentage van 2%.

Dit nieuws zal waarschijnlijk twee belangrijke economische releases uit de Verenigde Staten deze week in beeld brengen, de Personal Consumption Expenditure (PCE) index op donderdag en de maandelijkse banencijfers van vrijdag.

De PCE meet de prijs van goederen en diensten die door consumenten worden gekocht voor consumptiedoeleinden, en is de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed en zal door beleggers nauwlettend in de gaten worden gehouden in de aanloop naar het rentebesluit van de centrale bank volgende maand.

De PCE-index zal naar verwachting stijgen tot 3,3% in de 12 maanden voorafgaand aan juli, terwijl Core PCE, die volatiele voedsel- en energieprijzen uitsluit, naar verwachting zal stijgen tot 4,2%.

Ondertussen wordt verwacht dat de Non-Farm Payroll van vrijdag - die de verandering in het aantal mensen met een baan ten opzichte van de vorige maand meet, exclusief de landbouwsector - in augustus 170.000 banen zal toevoegen, tegen 187.000 in juli.

Inflatie eurozone en de ECB

Vorige week bleek uit gegevens dat bedrijven in de eurozone het slachtoffer waren geworden van een daling van zowel de productie als de nieuwe orders, waarbij de bedrijfsactiviteit daalde tot het laagste niveau sinds november 2020. Ook het consumentenvertrouwen daalde, ondanks dat verwacht werd dat het zou verbeteren.

Deze zwakke cijfers plaatsen de Europese Centrale Bank (ECB) in een ingewikkelde positie in aanloop naar haar rentebesluit volgende maand. Hoewel de centrale bank erop gebrand is om de inflatie die hoog blijft, aan te pakken, zal ze dit natuurlijk willen doen zonder een recessie te veroorzaken. De cijfers van vorige week hebben dan ook de speculatie aangewakkerd dat de ECB haar renteverhogingscyclus bij haar volgende vergadering zal pauzeren.

De inflatie in de eurozone is gehalveerd sinds de piek van 10,6% en zal naar verwachting opnieuw dalen tot 5,1% in augustus wanneer de laatste gegevens op donderdag worden vrijgegeven. Deze verwachte daling zou voldoende kunnen zijn om de ECB ervan te overtuigen de rente stabiel te houden tijdens de vergadering van september. Als de inflatie echter slechter uitvalt dan verwacht, kan de centrale bank gedwongen worden om een meer hawkish houding aan te nemen.

