Augustus 11, 2023 13:45

Op donderdag heeft het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics de nieuwste inflatiegegevens uit de Verenigde Staten vrijgegeven, waarbij de jaarlijkse inflatie is gestegen tot 3,2%. Deze aankondiging volgde op het nieuws op woensdag van het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek dat de jaarlijkse inflatie in China negatief was geworden en was gedaald tot -0,3%.

We hebben het afgelopen jaar veel gehoord over stijgende prijzen, maar wat gebeurt er als de inflatie negatief wordt? En waarom vrezen economen dat meer dan hoge, positieve inflatie? Blijf lezen om erachter te komen.

Wat is inflatie?

Hoewel velen een paar jaar geleden misschien niet erg bekend waren met het concept van inflatie, zijn de meesten van ons nu wel bekend met de definitie van inflatie.

Inflatie meet de snelheid waarmee de prijzen in een economie over een bepaalde periode stijgen. Bijgevolg kan inflatie ook worden gezien als de snelheid waarmee geld zijn koopkracht verliest.

Wat is deflatie?

Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie, die optreedt wanneer er een daling van de totale prijzen in een economie is en bijgevolg een toename van de koopkracht van geld.

Het is belangrijk om dit concept niet te verwarren met desinflatie, die verwijst naar een daling van de inflatie en momenteel plaatsvindt in veel van 's werelds geavanceerde economieën. Desinflatie treedt op wanneer de prijzen stijgen, maar de snelheid waarmee ze stijgen vertraagt.

In juni daalde de inflatie op jaarbasis in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld tot 7,9%, tegen 8,7% de maand ervoor. Dit is een geval van desinflatie. Hoewel de prijzen nog steeds op jaarbasis stijgen, is het tempo waarin ze stijgen afgenomen.

Deflatie treedt op wanneer de prijzen in de loop van de tijd daadwerkelijk dalen en wordt geïllustreerd door een negatieve inflatie, zoals eerder deze week in China. Dalende prijzen klinken op het eerste gezicht misschien geweldig, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Sterker nog, de meeste economen vrezen deflatie meer dan inflatie. Maar waarom?

Waarom wordt deflatie gevreesd?

Dus, wat is er mis met deflatie? Dalende prijzen komen toch de consument ten goede, die meer zal kopen en een hogere economische groei zal stimuleren? Dit zijn logische punten en op korte termijn kan een tijdelijke prijsdaling voordelen opleveren voor een economie.

Als deflatie zich echter verschanst en de prijzen gedurende een langere periode blijven dalen, zullen er problemen ontstaan. Dalende prijzen zullen leiden tot lagere inkomsten voor bedrijven, omdat ze minder geld ontvangen voor het produceren en verkopen van dezelfde hoeveelheid goederen en diensten.

Naarmate de inkomsten dalen, moeten bedrijven kosten besparen, wat kan leiden tot loonsverlagingen en uiteindelijk banenverlies. Dalende lonen en stijgende werkloosheid zullen resulteren in een vermindering van de totale vraag, omdat consumenten minder geld te besteden hebben. Voor het overige zal deze daling van de vraag uiteindelijk het neerwaartse effect op de prijzen versterken.

Bovendien, als de prijzen dalen, kan dit ertoe leiden dat consumenten aankopen waar mogelijk uitstellen, in de hoop dat deze aankopen in de toekomst goedkoper zullen zijn. Als u bijvoorbeeld een auto wilde kopen, maar wist dat de auto over een jaar goedkoper zou zijn, bent u misschien geneigd om de aankoop ervan uit te stellen.

Naast het feit dat de dalende vraag het neerwaartse effect op de prijzen versterkt, is consumptie de belangrijkste component van het bruto binnenlands product (bbp) van een economie, dat de economische groei meet. Deflatie kan dus leiden tot een daling van de consumptie, een toename van de werkloosheid en uiteindelijk een inkrimping van de economische groei.

Waarom dalen de prijzen in China?

Terwijl veel landen in de wereld worstelen met stijgende prijzen, bewegen de prijzen in China in de tegenovergestelde richting. Maar waarom?

Toen veel van 's werelds geavanceerde economieën uit de beperkingen van het pandemietijdperk kwamen, had het aanbod moeite om gelijke tred te houden met de stijgende vraag, wat leidde tot stijgende prijzen. Toen viel Rusland Oekraïne binnen, wat de energieprijzen en bijgevolg de inflatie deed stijgen.

Het geval van China is echter heel anders.

Terwijl vaccinatiecampagnes met succes werden geïmplementeerd en veel landen weer opengingen voor zaken, ploegde China door met zijn strikte nul-Covid-beleid, waardoor de binnenlandse vraag enigszins werd onderdrukt. Na een periode van sociale onrust aan het einde van 2022 liet China dit restrictieve beleid varen, wat leidde tot de langverwachte heropening van de Chinese economie.

Toch is de grote heropening tot nu toe grondig teleurstellend geweest. Niet alleen is de binnenlandse vraag zwak gebleven, maar ook de export daalt, die beide een neerwaartse druk op de prijzen hebben uitgeoefend.

En hoe zit het met de energieprijzen? Welnu, terwijl westerse landen de Russische export van olie en gas snel meden als reactie op de oorlog in Oekraïne, koos China voor de tegenovergestelde aanpak. Na de Russische invasie van Oekraïne heeft China de invoer van goedkope energie uit Rusland opgevoerd, zodat ze geïsoleerd blijven van hoge wereldwijde prijzen.

Inflatie versus Deflatie

Doorgaans wordt deflatie gezien als slechter voor de economie dan inflatie, waarbij centrale banken actief streven naar een lage, stabiele inflatie van ongeveer 2%.

De reden voor deze doelstelling is dat een lage inflatie eigenlijk gunstig is voor de economie, omdat het een bepaalde hoeveelheid consumptie aanmoedigt in plaats van sparen. Hogere consumptie leidt tot hogere inkomsten voor bedrijven, meer werkgelegenheid en hogere economische groei. Niettemin wordt de inflatie ongetwijfeld lastig als ze te hoog wordt, zoals het afgelopen jaar het geval is geweest.

Hoewel lage, stabiele inflatie positief kan zijn voor een economie, wordt deflatie op welke schaal dan ook over het algemeen als negatief beschouwd en kan het bijzonder moeilijk zijn om van te herstellen, zoals Japan de afgelopen decennia heeft laten zien.

De potentieel negatieve impact van deflatie op consumptie, werkgelegenheid en economische groei is de reden waarom centrale banken en economen de neiging hebben om het meer te vrezen dan inflatie. Om deze reden zullen er in de nasleep van de inflatiecijfers van woensdag waarschijnlijk meer oproepen zijn aan Beijing om beslissende actie te ondernemen en in te grijpen in zijn haperende economie.

